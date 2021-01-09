БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
4 868 15

На транзитном газопроводе из России в Европу под Полтавой произошла авария

На транзитном газопроводе из России в Европу под Полтавой произошла авария

На магистральном газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород" в Полтавской области недалеко от города Лубны произошла авария.

Об этом сообщает пресс-служба "Оператора ГТС Украины".

"9 января 2021 в 15:50 по оперативной информации произошла разгерметизация магистрального газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" в Полтавской области недалеко от города Лубны. Жертв и пострадавших в результате аварии нет", – сказано в сообщении.

Ремонтные бригады компании работают на месте инцидента, авария локализована.

"Опасности для жителей соседних населенных пунктов нет. ОГТСУ делает все необходимое, чтобы восстановить стабильное снабжение газа потребителям в обход, угрозы для обеспечения газом для близлежащих населенных пунктов нет. Транзиту газа также ничего не угрожает", – подчеркивается в сообщении.

В компании отмечают, что вероятные причины аварийной ситуации, включая возможность диверсии, установит расследование. Другая информация об инциденте уточняется и будет сообщена позже.

Как сообщалось, по данным "Лубныгаз", авария на магистральном газопроводе произошла возле с. Калайдинцы Лубенского района Полтавской области. По предварительной информации, чрезвычайная ситуация коснулась газораспределительных станций "Новаки" и "Вишневое".

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в 15:53 в поле вблизи с. Халепцы Лубенского района произошла разгерметизация газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" с последующим факельным горением. По данным ведомства, жертв и пострадавших нет.

Автор: 

аварія (85) газ (7984) газопровід (1181) ГТС (414) Оператор ГТС (456)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+5
На магистральном газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород" в Полтавской области недалеко от города Лубны произошла авария Источник: https://biz.censor.net/n3240850

ДІВЕРСІЯ ФСБ, МЕТА - ПЕРЕКОНАТИ ЄС ЩО УКРАЇНА НЕ НАДІЙНИЙ ТРАНЗИТЕР ГАЗУ У ЄВРОПУ, це перше що приходить на думку і саме вирогідне, бо на руку Кремлю і Газпрому
показати весь коментар
09.01.2021 22:55 Відповісти
+4
как раз в эти дни у Кремля возникли дополнительные сложности с реализацией Северного потока 2 в ЕС. Может решили напомнить европейцам о важности этого проекта ?
показати весь коментар
09.01.2021 20:17 Відповісти
+3
якось дуже вчасно вибух..
кращого часу не вигадати..
йдуть хрещенські морози
показати весь коментар
09.01.2021 22:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
как раз в эти дни у Кремля возникли дополнительные сложности с реализацией Северного потока 2 в ЕС. Может решили напомнить европейцам о важности этого проекта ?
показати весь коментар
09.01.2021 20:17 Відповісти
якось дуже вчасно вибух..
кращого часу не вигадати..
йдуть хрещенські морози
показати весь коментар
09.01.2021 22:39 Відповісти
На магистральном газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород" в Полтавской области недалеко от города Лубны произошла авария Источник: https://biz.censor.net/n3240850

ДІВЕРСІЯ ФСБ, МЕТА - ПЕРЕКОНАТИ ЄС ЩО УКРАЇНА НЕ НАДІЙНИЙ ТРАНЗИТЕР ГАЗУ У ЄВРОПУ, це перше що приходить на думку і саме вирогідне, бо на руку Кремлю і Газпрому
показати весь коментар
09.01.2021 22:55 Відповісти
Прежде всего это мордорский газ качают в старую шлюху Европу, которая своей жирной сисей вскормила кремлевских упырей. Торговля с агрессором и оккупантом это не просто ПОЗОР - это чудовищное преступление и предательство интересов Украины.
показати весь коментар
10.01.2021 17:46 Відповісти
Это то шо должно по всей Сибири быть ,газ нефть ,аммиак.....
показати весь коментар
09.01.2021 23:59 Відповісти
Посіпаки прокремлівські , допомагають московитам проштовхувати свої "інтереси" за захід ...
показати весь коментар
10.01.2021 16:03 Відповісти
не аварія. а диверсія
показати весь коментар
10.01.2021 16:32 Відповісти
Не уж то на 7-м году торговли на крови с агрессором и оккупантом нашелся один единственный адекватный ГРАЖДАНИН на всю УКРАИНУ! Давно пора подорвать его (через каждые 3 км) к ****** - фени, раз не понимают по нормальному ни БАРЫГИ, ни недееспособные ПОДДАННЫЕ, а скоре всего и того хуже РАБЫ и ХОЛОПЫ!
показати весь коментар
10.01.2021 17:40 Відповісти
К сожалению, оказалось, что банальное воровство (врезка в трубу), вывод: в стране нет ГРАЖДАН, осталить только БАРЫГИ, ВОРЫ, глупые трусливые МЕЩАНЕ!
показати весь коментар
10.01.2021 18:58 Відповісти
Слід чекати "висновків" від рашки...шо конче потрібен Європі північний потік-2. Вангую, страшилки не забаряться.
показати весь коментар
10.01.2021 18:19 Відповісти
Эхо утонувшего вето: взрывной сценарий и кто раскручивает нужный инфоповод
https://www.youtube.com/watch?v=qHU198KaEKw
показати весь коментар
10.01.2021 20:14 Відповісти
кацапні невигідна трохи поточна ціна на газ (надто низька), тому вони можуть влаштувати підриви газогонів в Україні, щоб перервати поставку і відповідно забезпечити зліт ціни! Благо підривати вони навчились починаючи від багатоповерхівок з мішками з "цукром" і закінчуючи арсеналами зброї в Україні, плюс, як вже і написали вище можуть почати кричати про нестабільність поставок через Україну і відповідно необхідність у ПП2.

Але загалом я підтримую ПОВНУ заборону на транзит кацапського газу, бо держава Україна від цього ОТРИМУЄ НУЛЬ, а все йде в кишеню Фірташа (чи хто там ще сидить на трубі)....
показати весь коментар
11.01.2021 08:15 Відповісти
та і взагалі Україна має підтримувати будівництво АБСОЛЮТНО ВСІХ газогонів в Європу включно з ПП2, тому що чим їх більше буде тим дешевше потім Україна зможе купити газ в Європі, а не сидіти на одній-єдиній голці від Газпрому, який потім збудує за рахунок простих українців черговий ЛАПТІ-цент в ПІДЕРбурзі!
показати весь коментар
11.01.2021 08:19 Відповісти
*ЛАПТІ-центр
показати весь коментар
11.01.2021 08:20 Відповісти
цпдровыцлцчцпроверка
показати весь коментар
11.01.2021 09:31 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 