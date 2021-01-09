На транзитном газопроводе из России в Европу под Полтавой произошла авария
На магистральном газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород" в Полтавской области недалеко от города Лубны произошла авария.
Об этом сообщает пресс-служба "Оператора ГТС Украины".
"9 января 2021 в 15:50 по оперативной информации произошла разгерметизация магистрального газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" в Полтавской области недалеко от города Лубны. Жертв и пострадавших в результате аварии нет", – сказано в сообщении.
Ремонтные бригады компании работают на месте инцидента, авария локализована.
"Опасности для жителей соседних населенных пунктов нет. ОГТСУ делает все необходимое, чтобы восстановить стабильное снабжение газа потребителям в обход, угрозы для обеспечения газом для близлежащих населенных пунктов нет. Транзиту газа также ничего не угрожает", – подчеркивается в сообщении.
В компании отмечают, что вероятные причины аварийной ситуации, включая возможность диверсии, установит расследование. Другая информация об инциденте уточняется и будет сообщена позже.
Как сообщалось, по данным "Лубныгаз", авария на магистральном газопроводе произошла возле с. Калайдинцы Лубенского района Полтавской области. По предварительной информации, чрезвычайная ситуация коснулась газораспределительных станций "Новаки" и "Вишневое".
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в 15:53 в поле вблизи с. Халепцы Лубенского района произошла разгерметизация газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" с последующим факельным горением. По данным ведомства, жертв и пострадавших нет.
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кращого часу не вигадати..
йдуть хрещенські морози
ДІВЕРСІЯ ФСБ, МЕТА - ПЕРЕКОНАТИ ЄС ЩО УКРАЇНА НЕ НАДІЙНИЙ ТРАНЗИТЕР ГАЗУ У ЄВРОПУ, це перше що приходить на думку і саме вирогідне, бо на руку Кремлю і Газпрому
https://www.youtube.com/watch?v=qHU198KaEKw
Але загалом я підтримую ПОВНУ заборону на транзит кацапського газу, бо держава Україна від цього ОТРИМУЄ НУЛЬ, а все йде в кишеню Фірташа (чи хто там ще сидить на трубі)....