На транзитном газопроводе из России в Европу под Полтавой произошла авария

На магистральном газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород" в Полтавской области недалеко от города Лубны произошла авария.

Об этом сообщает пресс-служба "Оператора ГТС Украины".

"9 января 2021 в 15:50 по оперативной информации произошла разгерметизация магистрального газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" в Полтавской области недалеко от города Лубны. Жертв и пострадавших в результате аварии нет", – сказано в сообщении.

Ремонтные бригады компании работают на месте инцидента, авария локализована.

"Опасности для жителей соседних населенных пунктов нет. ОГТСУ делает все необходимое, чтобы восстановить стабильное снабжение газа потребителям в обход, угрозы для обеспечения газом для близлежащих населенных пунктов нет. Транзиту газа также ничего не угрожает", – подчеркивается в сообщении.

В компании отмечают, что вероятные причины аварийной ситуации, включая возможность диверсии, установит расследование. Другая информация об инциденте уточняется и будет сообщена позже.

Как сообщалось, по данным "Лубныгаз", авария на магистральном газопроводе произошла возле с. Калайдинцы Лубенского района Полтавской области. По предварительной информации, чрезвычайная ситуация коснулась газораспределительных станций "Новаки" и "Вишневое".

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в 15:53 в поле вблизи с. Халепцы Лубенского района произошла разгерметизация газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" с последующим факельным горением. По данным ведомства, жертв и пострадавших нет.