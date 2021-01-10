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Украина увеличила импорт сыра на 93%

Украина увеличила импорт сыра на 93%

В 2020 году Украина импортировала 46,8 тыс. тонн различных сыров, что почти вдвое больше, чем в 2019 году.

Импортеры завезли сырной продукции на $210,5 млн, что на 93,3% больше, чем в 2019 году. Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.

В денежном эквиваленте импорт сыров в прошлом году составил $210,5 млн, что на 93,3% больше, чем в 2019 году.

Сыры ввозили в Украину преимущественно из Польши ($92,4 млн), Германии ($39,7 млн), Франции ($20,8 млн).

В то же время, объем экспорта украинских сыров в прошлом году составил 6,4 тыс. тонн, что на 11,7% меньше, чем в 2019 году.

В денежном эквиваленте экспорт в течение минувшего года принес $24,5 млн, что на 9,5% меньше, чем в 2019 году.

В прошлом году крупнейшими покупателями сыра были Казахстан ($12,1 млн), Молдова ($7,5 млн), а также Египет ($986,8 тыс.).

імпорт (2359) сир (85)


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Ну правильно, нам нашими закордонными "друзьями" и их местными шестерками в виде зельцмана-вальцмана-мертветчука и прочей нечисти отведена роль сырьевой аграрной колонии, а значит мы не должны производить и тем более экспортировать хоть что-то готовое к употреблению, а не в качестве сырья. И именно поэтому мы за 10-15 лет превратились из экспортеров сыров в импортеров. Про промышленность и говорить не приходится, все соглашения о свободной торговле подписанные за последние лет 20 (включая вступление в ВТО) открывают наш внутренний рынок для практически беспошлинного импорта продукции машиностроения и промтоваров в обмен на экспорт нашего агросырья.
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10.01.2021 17:58 Відповісти
дебілізм 73/43%-ний
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10.01.2021 19:42 Відповісти

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