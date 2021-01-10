Украина увеличила импорт сыра на 93%

В 2020 году Украина импортировала 46,8 тыс. тонн различных сыров, что почти вдвое больше, чем в 2019 году.

Импортеры завезли сырной продукции на $210,5 млн, что на 93,3% больше, чем в 2019 году. Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.

В денежном эквиваленте импорт сыров в прошлом году составил $210,5 млн, что на 93,3% больше, чем в 2019 году.

Сыры ввозили в Украину преимущественно из Польши ($92,4 млн), Германии ($39,7 млн), Франции ($20,8 млн).

В то же время, объем экспорта украинских сыров в прошлом году составил 6,4 тыс. тонн, что на 11,7% меньше, чем в 2019 году.

В денежном эквиваленте экспорт в течение минувшего года принес $24,5 млн, что на 9,5% меньше, чем в 2019 году.

В прошлом году крупнейшими покупателями сыра были Казахстан ($12,1 млн), Молдова ($7,5 млн), а также Египет ($986,8 тыс.).