"Нафтогаз" об аварии: все обязательства по транзиту газа в ЕС выполняются

После аварии на транзитном газопроводе из России в Европу под Полтавой подземные хранилища газа работают в обычном режиме, а все обязательства по транзиту газа в Европейский союз выполняются.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" в Facebook.

"Разгерметизация магистрального газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" в Полтавской области не повлияла на транзит и работу ПХГ" – сказано в сообщении.

Также в "Нафтогазе" заверили, что вся система подземных газохранилищ работает в штатном режиме. Укртрансгаз готов при необходимости изменить режим отбора газа в ПХГ, чтобы в полном объеме выполнить заказы своих клиентов. Также, благодаря слаженным действиям операторов ГТС и ПХГ, обязательства по транзиту природного газа из РФ в страны Европы будет выполнено в полном объеме.

Укртрансгаз, как оператора газохранилищ Украины, координирует свои действия с Оператором ГТС Украины во время ликвидации аварии. Сервисные предприятия Укртрансгаза готовы при необходимости оказать помощь по ликвидации аварии.

Напоминаем, что с 01 января 2020 года, после завершения анбандлинга, АО "Укртрансгаз" не управляет газотранспортной системой Украины. Эту функцию осуществляет независимый "Оператор ГТС Украины".