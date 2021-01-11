"Укрзализныця" утвердила новый порядок определения платы за вагоны

Правление АО "Укрзализныця" утвердило новый порядок определения и пересмотра ставок платы за использование вагонов компании.

Об этом сообщил заместитель директора департамента коммерческой работы "Укрзализныци" Валерий Ткачев, передает Интерфакс-Украина.

Согласно принятому решению, определены три типа ставок платы:

предельная ставка платы (ПСП), рассчитанная с учетом стоимости нового вагона, жизненного цикла вагона, ставки дисконтирования (устанавливается правлением "Укрзализныци");

маржинальная ставка платы (МСП), рассчитанная с учетом только затрат на содержание вагонов (устанавливается правлением "Укрзализныци");

фактическая ставка платы (ФСП), определенная с учетом ситуации на рынке вагонов и общей конъюнктуры (пересматривается ежемесячно в автоматическом режиме).

Он отметил, что фактическая ставка платы не может быть ниже маржинальной ставки платы и является той, по которой будут предлагаться рынку вагоны.

Основаниями для пересмотра фактической ставки платы, по словам Ткачева являются: процент утилизации вагонов "Укрзализныци", доля использования парка железнодорожной компании и размер предельной и маржинальной ставки платы за использование вагонов.

Дополнительно правлением "Укрзализныци" устанавливаются ставки платы: для долгосрочных договоров; для торгов через ProZorro (обычные/спотовые аукционы) и для долгосрочных договоров через ProZorro.