"Укрзализныця" утвердила новый порядок определения платы за вагоны
Правление АО "Укрзализныця" утвердило новый порядок определения и пересмотра ставок платы за использование вагонов компании.
Об этом сообщил заместитель директора департамента коммерческой работы "Укрзализныци" Валерий Ткачев, передает Интерфакс-Украина.
Согласно принятому решению, определены три типа ставок платы:
- предельная ставка платы (ПСП), рассчитанная с учетом стоимости нового вагона, жизненного цикла вагона, ставки дисконтирования (устанавливается правлением "Укрзализныци");
- маржинальная ставка платы (МСП), рассчитанная с учетом только затрат на содержание вагонов (устанавливается правлением "Укрзализныци");
- фактическая ставка платы (ФСП), определенная с учетом ситуации на рынке вагонов и общей конъюнктуры (пересматривается ежемесячно в автоматическом режиме).
Он отметил, что фактическая ставка платы не может быть ниже маржинальной ставки платы и является той, по которой будут предлагаться рынку вагоны.
Основаниями для пересмотра фактической ставки платы, по словам Ткачева являются: процент утилизации вагонов "Укрзализныци", доля использования парка железнодорожной компании и размер предельной и маржинальной ставки платы за использование вагонов.
Дополнительно правлением "Укрзализныци" устанавливаются ставки платы: для долгосрочных договоров; для торгов через ProZorro (обычные/спотовые аукционы) и для долгосрочных договоров через ProZorro.
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