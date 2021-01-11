"Николаевгаз" обследовал за год 9 000 километров газопроводов

За прошлый год АО "Николаевгаз" провело комплексное приборное обследование в общей сложности более 8,9 тыс. км газопроводов. Специалисты обнаружили свыше 2 тыс. повреждений изоляции и устранили 94 подземных утечек природного газа.

Как сообщает пресс-служба компании, с целью обеспечения безопасной и бесперебойной доставки газа своим клиентам по всей Николаевской области компания "Николаевгаз" постоянно осуществляет работу по диагностике и поддержанию газовых сетей в надлежащем техническом состоянии.

Так в 2020 году "Николаевгаз" обследовал 570,7 км надземных, 6,2 тыс. км подземных сетей и более 2 тыс. км газопроводов-вводов.

Для исследования подземных газопроводов специалисты компании используют специальные высокочувствительные газоанализаторы и трассоискатели. Все выявленные повреждения изоляции и утечки газа сразу ликвидируются.

"В течение года мы выполняем комплекс работ по обслуживанию сети газоснабжения. Эта работа по диагностике газопроводов и газового оборудование на сетях очень важна, так как от герметичности газопроводов, целостности их изоляционного покрытия и исправной работы системы в целом зависит то, что наши клиенты ежедневно, беспрерывно и безопасно могут получать газ в свои дома", – рассказал технический директор АО "Николаевгаз" Дмитрий Грицай.

Для повышения качества и эффективности работы в этом направлении компания регулярно проводит обновление материально-технического оснащения службы комплексного приборного обследования.

Так, в 2020 году было закуплено 4 газоанализатора Esders GOLIATH, газоанализатор Esders Hanter. Это высокочувствительные компрессорные приборы для выявления подземных утечек. Также – 5 течеискателей Esders VibraGas со специальными зондами для поиска утечек на наземных и подземных газопроводах. Кроме того, было приобретено 4 новых автомобиля PEUGEOT Rifter, которые в данный момент укомплектовываются всеми необходимыми приборами, в том числе и высокоточными лазерными газоанализаторами. В планах компании - превратить данные автомобили в мобильные лаборатории для проведения диагностики газопроводов, определения их состояния и выявления утечек газа.

АО "Николаевгаз" –- газораспределительная компания, осуществляющая свою деятельность на территории Николаевской области в сотрудничестве с брендом РГК.

"Региональная Газовая Компания" – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизации отрасли и внедрения европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 тысяч специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.

АО "Николаевгаз" эксплуатирует 8,7 тыс. км газопроводов и обеспечивает природным газом 8 городов, 14 поселков городского типа и 313 сел области. Клиентами компании являются более 349 тыс. бытовых потребителей Николаевской области, а также 2,8 тыс. предприятий, учреждений и организаций. В 2020 году АО "Николаевгаз" доставило своим клиентам 421,5 млн кубометров газа.