Компания-посредник планирует поставить первую партию китайской вакцины в Украину в марте

АО "Лекхим" в рамках выполнения контракта с Министерством здравоохранения о поставке 1,9 млн доз вакцин от COVID-19 китайского производителя Sinovac Biotech поставит в Украину первые 700 тыс. доз в марте.

Об этом сообщил глава правления компании Валерий Печаев, передает Интерфакс-Украина.

"По контракту мы должны поставить первые 700 тыс. доз вакцин до конца марта, вторые 1,2 млн доз – д конца мая. Но мы очень стараемся, чтобы первые 700 тыс. доз были поставлены уже к концу февраля", – сказал руководитель компании.

Он уточнил, заявку на регистрацию вакцины "Лекхим" планирует подать в начале февраля.

Печаев напомнил, что в данном контракте компания выступает в качестве дистрибьютора компании Sinovac Biotech, имеющего эксклюзивные права на поставку в Украину вакцины от этого производителя. При этом дальнейшее сотрудничество с китайской компанией, с которой "Лекхим" подписал пятилетний меморандум о сотрудничестве, предусматривает производство в Украине этой вакцины и вакцины от гриппа.

Печаев также сообщил, что вакцина, которую поставит "Лекхим", может храниться при температуре от +2 до +8 градусов Цельсия. Кроме того, производитель "Синовак" ожидает преквалификацию ВОЗ вакцины в начале 2021 года.

По словам Печаева, китайская компания "Синовак" провела доклинические испытания и клинические испытания первой и второй фазы вакцины. Клинические испытания третьей фазы фактически завершены в Бразилии, ожидается их завершение в Турции. Для поставки и регистрации вакцины в Украину, достаточно будет результатов уже завершенных испытаний в Бразилии.

При этом "Синовак" ожидает, что испытания в Турции покажут эффективность вакцины более 90%, хотя, согласно результатам клинических испытаний вакцины в Бразилии, ее эффективность составила 78%.

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Ранее внеочередное общее собрание акционеров "Лекхима 30 декабря 2020 года утвердило дистрибьюторское соглашение с китайской компаний Sinovac Life Sciences Co о закупке и продаже инактивированной вакцины для профилактики инфекций, вызванных коронавирусом SARS CoV-2 (COVID-19).

Кроме того, акционеры одобрили договор о поставке вакцины для профилактики от COVID-19, заключенный "Лекхимом" с госпредприятием "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) на сумму 964,3 млн грн.

Вакцина CoronaVac закуплена в количестве 1 913 316 доз. Первая партия в количестве 700 тыс. доз будет поставлена до конца первого квартала 2021 года.

Как сообщалось, ранее госпредприятие "Медицинские закупки Украины" подписало договор с украинской компанией "Лекхим" на поставку 1,91 млн доз вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech, которая еще находится на завершающем этапе клинических испытаний. Руководство госпредприятия пояснило выбор поставщика решением министра здравоохранения Максима Степанова, отметив, что переговоры также велись непосредственно с производителями вакцин.

После этого 6 января Максим Степанов заявил о намерении забрать у государственного предприятия "Медицинские закупки Украины" функцию закупок вакцины от коронавирусной болезни COVID-19, обвинив государственное предприятие в "неэффективности".