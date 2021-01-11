Порт "Ольвия" увеличил перевалку грузов за год на 26%

Специализированный морской порт "Ольвия" в 2020 году перевалил 3,91 млн тонн грузов, что на 813,18 тыс. тонн, или на 26,3%, больше, чем за 2019 год.

Об этом сообщили в пресс-службе ГП "Администрации морских портов Украины", передает Интерфакс-Украина

Как сообщается, по направлениям отгрузки распределение грузов состоялось следующим образом: экспорт - 3,53 млн тонн (+23,9% к показателям 2019 года), импорт - 303,37 тыс. тонн (+41,2%), каботажные грузы - 70,21 тыс. тонн, транзит - 2,94 тыс.тонн.

За 12 месяцев 2020 года были достигнуты успехи в переработке сыпучих грузов - 3,54 млн. тонн, что на 34,1% больше показателей 2019 года.

"Следует отметить, что наибольший вклад в перевалку сделал украинский агросектор, ведь зерновых грузов обработано 1,83 млн тонн, а это на 48,5% больше показателей прошлого года", - подчеркнули в АМПУ.

Помимо того в "Ольвии" за 2020 год обработали 758,63 тыс. тонн (+3%) строительных грузов, других сыпучих грузов - 675,28 тыс. тонн (+29,7%), а также черных металлов - 322,41 тыс. тонн и угля - 232,48 тыс. тонн.

Грузооборот портовых операторов "Ольвии" в 2020 году распределился следующим образом: ООО "ЕВТ Грейн" - 2,22 млн тонн, ГП "Стивидорная компания "Ольвия"- 1,69 млн тонн.

В декабре 2020 года в целом по акватории порта было обработано 258,49 тыс. тонн грузов, из них экспортные грузы составили 258,16 тыс. тонн, импортные грузы и каботаж - 0,11 тыс. тонн и 0,23 тыс. тонн соответственно.

Количество судозаходов с начала года - 270, в том числе в течение декабря - 16.

Как сообщалось, "Укроборонсервис" и катарская QTerminals будут сотрудничать в рамках концессии морпорта "Ольвия" для осуществления работ по реконструкции и дноуглублению, увеличению пропускной возможности подъездных автопутей и железной дороги, что ведут к порту.

Договор о сдаче в концессию морского специализированного порта "Ольвия" (Николаев) Мининфраструктуры и QTerminals W.L.L. подписали 20 августа 2020 года.

Концессионер МТП "Ольвия" - компания QTerminals - планирует создать на его основе экспортный зерновой хаб.

В 2020 году в рамках проекта катарская компания намерена вложить $9,2 млн в планирование и проектирование новых терминалов, получение необходимых документов и начало инфраструктурной модернизации; в 2021 году - инвестировать $31,3 млн, в том числе в новые краны, складскую инфраструктуру и причальные мощности. В целом катарская компания до 2024 года намерена инвестировать $142 млн в данный проект.

QTerminals управляет крупнейшим торговым портом Катара "Хамад" стоимостью более $7млрд. В 2019 году обработала 1,32 млн тыс. TEU (20-футовый эквивалент) контейнерных грузов, что на 300 тыс. больше, чем обработали все портовые операторы Украины.

Порт "Ольвия" расположен на левом берегу Днепро-Бугского лимана. Подход судов в порт осуществляется по Бугско-Днепровско-Лиманском каналу (БДЛК).

Стивидорная компания "Ольвия" - государственное предприятие, осуществляющее стивидорную деятельность на территории морпорта "Ольвия". Территория предприятия составляет 178,8 га.

Глубины и протяженность причальной линии порта составляет 1,53 км (семь причалов), что позволяет принимать суда длиной до 230 м, шириной до 32,5 м, дедвейтом до 80 тыс. тонн. Объявленная осадка в порту лимитированная проходной глубиной БДЛК - 10,3 м. Навигационный период длится круглый год.