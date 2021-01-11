Объем заготовки металлолома упал за год на 9%

Предприятия по операциям с ломом черных металлов в 2020 году снизили заготовку металлолома на 8,6% по сравнению с 2019 годом – до 3,07 млн тонн.

Об этом сообщается в оперативной информации Украинской ассоциации вторичных металлов ("УАВтормет"), передает Интерфакс-Украина

Как сообщается, экспорт металлолома в прошлом году составил 35,9 тыс. тонн, что на 15% меньше по сравнению с 2019 годом.

При этом импорт лома за этот период составил 26,4 тыс. тонн, что на 47,1% ниже 2019 года.

По данным "УАВтормета", согласно расчетному балансу образования и потребления металлолома в Украине на 2021 год, в целом для выплавки 20-20,5 млн тонн стали необходимо 2,75-2,8 млн тонн привозного лома черных металлов (в 2020 году – 2,89 млн тонн).

Прогнозируется, что экспорт металлолома из Украины в 2021 году составит 60-80 тыс. тонн, импорт – 30-50 тыс. тонн. Заготовка металлолома в 2021 году прогнозируется на уровне 2,8-2,88 млн тонн.

Как сообщал ранее "УАВтормет", предприятия по операциям с ломом черных металлов в 2020 году снизили поставки металлолома на отечественные метпредприятия на 3,9% по сравнению с предыдущим годом – до 2,89 млн тонн (за 2019 год – 3,01 млн тонн). В то же время непосредственно в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года поставки металлолома выросли на 33,1% – до 288,6 тыс. тонн с 216,8 млн тонн.

В декабре 2020 года метпредприятия Украины были обеспечены ломом черных металлов на 111%, за весь 2020 год – на 105%.

Уровень запасов металлолома на метпредприятиях по состоянию на 1 января 2021 года оценивается в 170-175 тыс. тонн.

При этом на предприятия группы "Метинвест" и ДМК в декабре-2020 было поставлено 175 тыс. тонн, тогда как в декабре 2019 года – 126,9 тыс. тонн, а за 2020 год – 1,62 млн тонн (за 2019 год – 1,53 млн тонн).

На "ArcelorMittal Кривой Рог" в декабре поставлено 48,7 тыс. тонн (в декабре 2019 года – 20,5 тыс. тонн), за 2020 год – 430,9 тыс. тонн (568 тыс. тонн), на "Интерпайп-Сталь" в декабре поставлено 52 тыс. тонн (50,7 тыс. тонн), за 2020 год – 617 тыс. тонн (702,4 тыс. тонн), на другие предприятия в минувшем месяце поставлено 12,9 тыс. тонн (18,7 тыс. тонн), за 2020 год – 225,8 тыс. тонн (212,9 тыс. тонн).