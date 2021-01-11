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Шмыгаль обнародовал два варианта решений для снижения тарифов на газ

Шмыгаль обнародовал два варианта решений для снижения тарифов на газ

Правительство разработало два подхода, которые позволят существенно снизить тарифы на газ для населения.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своем канале в Telegram вечером в понедельник.

"Первый подход – это формирование тарифов на газ по формуле "цена на европейских хабах "минус" транспортировка газа в Украину", который предлагает Министерство энергетики. Кроме того, предлагается временно ограничить маржу для газопоставщиков", – написал Шмыгаль.

"Второй подход, который предлагает государственная компания "Нафтогаз", – это усиление конкуренции на рынке путем обязательной публикации всеми газоснабжающими компаниями своего годового тарифа на газ, как это уже делает "Нафтогаз". Кроме того, предлагается, чтобы газоснабжающие компании начали активно конкурировать за базу потребителей, что приведет к снижению тарифов в рамках открытых торгов", – добавил премьер.

По словам Шмыгаля, по результатам совещания по вопросу тарифов также сформирован механизм, который позволит снизить цену на транспортировку газа.

"НКРЭКУ срочно начинает тщательную проверку всех газопоставщиков, которые на сегодня имеют самые высокие тарифы на эту услугу", – написал глава правительства.

В то же время Шмыгаль отметил, что сегодня в Украине 3,1 млн домохозяйств получают субсидии для оплаты коммунальных услуг. Средний размер начислений за ноябрь 2020 года составил 1,6 тыс. грн, что почти на 250 грн больше, чем в 2019 году.

"В отдельных регионах средний размер субсидии за год вырос на 300-500 грн ежемесячно. Это уменьшает нагрузку на семейные бюджеты наиболее незащищенных слоев населения", – добавил премьер.

Читайте также: В Офисе Зеленского анонсировали план снижения тарифов на газ для населения

Как сообщалось, ранее пресс-служба Офиса президента по итогам совещания по вопросу тарифов под председательством Владимира Зеленского сообщила, что Министерство энергетики подготовило предварительный план по снижению тарифов на газ для населения.

По данным издания "Українські новини", Министерство энергетики в рамках предоставления государственной помощи уязвимым потребителям предлагает с 1 февраля вернуть регулирование цены газа для населения.

Продавать по фиксированной цене газ компаниям, которые поставляют его населению, должны будут "Укргаздобыча", "Черноморнефтегаз" и поставщик последней надежды, которым сейчас является НАК "Нефтегаз Украины". Эту цену предлагается установить с 1 февраля 2021 года сроком на 1 год. Цена будет определяться по формуле "хаб минус", то есть без учета стоимости транспортировки газа от NCG до западной границы Украины. Торговая надбавка поставщика определена в размере 2,5%.

Напомним, отмена регулирования цен на газ для населения предусматривалась программой сотрудничества с МВФ.

Автор: 

газ (7992) Кабмін (7814) Тарифи на газ (717) Шмигаль Денис (1523)


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Топ коментарі
+16
Пусть сначала облгазы выкупят у населения проложенные газопроводы до домов, расходы на работы и проекты, а потом берут на баланс и устанавливают цены на транспортировку. А так получается министерский сговор с ограблением народа!
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11.01.2021 20:23 Відповісти
+6
"Средний размер начислений за ноябрь 2020 года составил 1,6 тыс. грн, что почти на 250 грн больше, чем в 2019 году."
Откуда он берет инфо по этм высоким субсидиям?
Доход моей семьи 5120 гр. Это две пенсии. жена инвалид первой группы(ампутация обеих ног-диабет проклятый) раб.стаж у нее 37 лет. Льготу за ноябрь принесли аж 560гр .Да,субсидия нам не положена.За ноябрь я уплатил 2030 гр ну и минус 560гр. Сколько насчитают за декабрь-ЧЕРЕЗ ПАРУ ДНЕЙ УВИЖУ......где то около 2700гр .Покращення відбуваються що місяця.

Источник: https://biz.censor.net/n3241148
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11.01.2021 20:26 Відповісти
+6
и почему я смеюсь ??????

с этих клоунов.....

формирование тарифов на газ по формуле "цена на европейских хабах "минус" транспортировка газа в Украину", .....Кроме того, предлагается временно ограничить маржу для газопоставщиков"
усиление конкуренции на рынке путем обязательной публикации всеми газоснабжающими компаниями своего годового тарифа на газ, как это уже делает "Нафтогаз". Кроме того, предлагается, чтобы газоснабжающие компании начали активно конкурировать за базу потребителей, что приведет к снижению тарифов в рамках открытых торгов",

кто-то чего-то понял ?
и кому вообще это надо ?
бабушке-пенсионерке в селе ?

клоуны, вы снижаете тарифы или нет?
четко: ДА или НЕТ ?
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11.01.2021 22:31 Відповісти
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Пусть сначала облгазы выкупят у населения проложенные газопроводы до домов, расходы на работы и проекты, а потом берут на баланс и устанавливают цены на транспортировку. А так получается министерский сговор с ограблением народа!
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11.01.2021 20:23 Відповісти
и почему я смеюсь ??????

с этих клоунов.....

формирование тарифов на газ по формуле "цена на европейских хабах "минус" транспортировка газа в Украину", .....Кроме того, предлагается временно ограничить маржу для газопоставщиков"
усиление конкуренции на рынке путем обязательной публикации всеми газоснабжающими компаниями своего годового тарифа на газ, как это уже делает "Нафтогаз". Кроме того, предлагается, чтобы газоснабжающие компании начали активно конкурировать за базу потребителей, что приведет к снижению тарифов в рамках открытых торгов",

кто-то чего-то понял ?
и кому вообще это надо ?
бабушке-пенсионерке в селе ?

клоуны, вы снижаете тарифы или нет?
четко: ДА или НЕТ ?
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11.01.2021 22:31 Відповісти
Спочатку створили проблему а тепер, ніби, вирішують, отак повсюди
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11.01.2021 20:24 Відповісти
комсомолец Петя, который шел в ластах по пустыне Сахара, на предложение американской туристки заняться сексом ответил: "Только стоя и в гамаке !!"

но комсомолец Петя был хотя бы идейный, а ЗЕльоные - жулики, создающие видимость бурной деятельности. "Рога и копыта", короче
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11.01.2021 22:36 Відповісти
"Средний размер начислений за ноябрь 2020 года составил 1,6 тыс. грн, что почти на 250 грн больше, чем в 2019 году."
Откуда он берет инфо по этм высоким субсидиям?
Доход моей семьи 5120 гр. Это две пенсии. жена инвалид первой группы(ампутация обеих ног-диабет проклятый) раб.стаж у нее 37 лет. Льготу за ноябрь принесли аж 560гр .Да,субсидия нам не положена.За ноябрь я уплатил 2030 гр ну и минус 560гр. Сколько насчитают за декабрь-ЧЕРЕЗ ПАРУ ДНЕЙ УВИЖУ......где то около 2700гр .Покращення відбуваються що місяця.

Источник: https://biz.censor.net/n3241148
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11.01.2021 20:26 Відповісти
не мешайте своими глупостями зеленскому отдыхать и кататься на лижах
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11.01.2021 21:29 Відповісти
эх, Шмургаль, шмургаль что б ты жил на эти субсидии и пенсии
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11.01.2021 20:34 Відповісти
А электроэнэргия даже не обсуждается.... ?
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11.01.2021 20:49 Відповісти
"бизнес" ахметова - эт святое.
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11.01.2021 21:20 Відповісти
А причем Украина к европейским хабам? У нас что европа? Где тогда европейские пенсии и зарплаты, а так же пособие безработным 500Евро/месяц?
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11.01.2021 20:54 Відповісти
А у меня есть третье решение. Рубить руки и головы тем чинушам кто нас обворовывает
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11.01.2021 20:55 Відповісти
Неправильные варианты. Надо:
1. Немедленно ухожу в отставку со всем кабмином.
2. Требую назначить премьер-министром Яценюка или Гройсмана. Йулю не предлагать.
3. Мудрейшого из Буковеля не выпускать полгода, чтобы не мешал своими вказивками.
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11.01.2021 20:55 Відповісти
ПРАВИЛЬНО. ГРОСЯ НАЗНАЧИТ СПРАВЕДЛИВУЮ ФОРМУЛУ - ЕВРОПЕЙСКИЙ ХАБ +++. 😆😅🤣😂😝😛
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12.01.2021 10:10 Відповісти
мрази
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11.01.2021 20:58 Відповісти
Все это сотрясения воздуха для иликтората Бубочки. НИЧЕГО ЭТОГО реализовываться не будет. Никогда! Совсем даже наоборот. Шож это, Бубочка, значицца, отберет у Коломойского, Фирташа, Бойка и отдаст зебилам? Не для того указанные уважаемые господа в кресло его сажали, шоб кровные налево и направо раздавать!
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11.01.2021 21:04 Відповісти
Зачем изобретать велосипед? Хранилища газа у нас государственные, значит высчитываем стоимость закачанного газа, прибавляем стоимость хранения, плюс норма прибыли. Всё.
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11.01.2021 21:35 Відповісти
Дело в том, что у них еще существует "норма жадности", а от нее они не откажутся.
Она является смыслом и целью прихода их к власти.
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12.01.2021 00:46 Відповісти
там немає ніяких таємниць. северний рейх втратив на югах 18 процентів збуту.Зберігати в себе не може по технології видобутку. Для допомоги агресору бубоноси відмовились від 10 ярдового позову, Відмову підписував Дубинський 2 (вітренко), Вітренко підписав новий договір з рейхом в кінці 2019 року. В Омані утрясли деталі маржі. Договір поставки засекречений, його навіть Шмигаль не бачив. Ціну на газ встановив рейх, включив недополучену вигоду з югів. За маржу бубоноси погодились купувати газ по зверхвисокій ціні, яку встановив рейх. І цей газ постачається виключно населенню. А Газ українського видобутку поставляється виключно в інтересах кланів. За це підписант Вітренко і получив страховку у пять лямів. Для нормальних бізнесів ціна доставки входить в ціну продукта для кінцевого користувача. Ви можете представити ситуацію коли Ігор Валерійович замовив котлету по київські, а офіціант, який її приніс вимагає окрему плату за транспортування котлети. Дикість, правда. А підписанти і вигодонабувачі понадіялись на авось пронесе. і за гроші підписали все, що підніс рейх.А окремі топтання на перехрестях - це ініціатива І.В.-застовбити першість, он вже СЕМЕН готовий перекривати перехрестя. перші платіжки ще попереду.
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12.01.2021 03:06 Відповісти
Підорхххси...
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12.01.2021 08:57 Відповісти
3,14здити менше з бюджету в уродів не пробували, слуги УРОДІВ?
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12.01.2021 09:34 Відповісти
Из предложений Шмыгаля следует, что никто не собирается разбираться с газом украинской добычи. Кто его добывает, сколько реальная себестоимость и куда он девается. Олигархат опять нагнул народ через шмыгалей.
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12.01.2021 10:02 Відповісти
НДС уберите, сразу -20%
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12.01.2021 11:00 Відповісти
Что может обнародовать ставленник ахметова? Бабки вложенные отрабатывает.
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12.01.2021 12:13 Відповісти
в ЗеБiльноi шобли суцiльнi перемоги та досягнення...
А ще зростання ВВП на 40 вiдсоткiв, як обiцяв найвеличнiший вiслюк...жерiТе.
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12.01.2021 12:27 Відповісти
Вот вроде все взрослые люди, прожили кто дольше, кто меньше... И никто не вспомнит за свою жизнь ни одного снижения тарифов. Но продолжают верить брехунам и жулью, которые обещают тарифы снизить... шо за люди...
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12.01.2021 14:11 Відповісти
а я предлагаю третий (самый действенный вариант): разогнать к чертовой матери НКРЭКУ и завести на всех уголовные дела
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12.01.2021 15:48 Відповісти
Мы повысили,но знаем два варианта как снизить- когнитивный диссонанс. Это барыги- однозначно.
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12.01.2021 17:36 Відповісти

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