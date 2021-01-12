БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Работы по ремонту газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" после взрыва продолжаются, – ГСЧС

Работы по ремонту газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" после взрыва продолжаются, – ГСЧС

Ремонтные работы на участке разгерметизации магистрального газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" в Лубенском районе Полтавской области, где 9 января произошел взрыв, продолжаются.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По состоянию на 7:00 12 января бригадами Лубенского ЛПУМГ продолжаются работы по ремонту магистрального газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" вблизи с.Калайдинцы Лубенского района, где 9 января произошел взрыв с последующим факельным горением.

Как сообщалось, 9 января в 15.50 в поле возле с. Калайдинцы Лубенского района в результате разгерметизации магистрального газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" (диаметром 1400 мм) произошел взрыв с последующим факельным горением.

В 16.05 перекрыта подача газа к газопроводу. Жертв и пострадавших нет. Из-за отключения газораспределительной станции в с. Вишневое было прекращено газоснабжение 17 населенных пунктов Лубенского района (около 3,1 тыс. абонентов).

10 января в 7.38 факельное горение прекращено. В 11.00 газоснабжения всех 17 населенных пунктов восстановлено в полном объеме.

вибух (61) газопровід (1187) ДСНС (158)
Скільки газу вигоріло?
