Сети АЗС начали поднимать цены на топливо в регионах

Розничные операторы, работающие в эконом-сегменте, в период с 11 на 12 января 2021 г. повысили стоимость бензина и дизтопливо на 10-50 копеек за 1 литр, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга "Консалтинговой группы "А-95".

Все виды топлива на станциях Chipo подорожали на 40 коп./л: А-92 подорожал до 24,26 грн/л, А-95 - до 25,26 грн/л, ДТ - до 23,52 грн/л, сообщает encorr.

Цены на бензины в житомирской сети "Фактор" выросли на 20 коп./л: А-92 - до 22,70 грн/л, А-95 - до 23,70 грн/л. При этом ДТ подорожало на 30 коп./л, до 21,50 грн/л.

Shell в среднем подняла цены на все виды топлива на 20 коп./л: А-92 в этой сети подорожал до 25,99 грн/л, А-95 - до 27,65 грн/л, ДТ - до 26,74 грн/л. На станциях житомирской сети ZOG "двойка" и ДТ подорожали на 50 коп./л, до 21,99 грн/л и 22,49 грн/л соответственно.

Сети "Катрал" и BVS увеличили стоимость дизтоплива на 10 коп./л, до 21,27 грн/л и 24,29 грн/л.