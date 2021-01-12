IFC может войти в капитал "Укргазбанка" в ближайшие недели, – Рожкова

Международная финансовая корпорация (IFC) может войти в капитал государственного "Укргазбанка" в начале 2021 года, хотя завершение сделки ожидалось еще в прошлом году.

Об этом первый заместитель главы правления Национального банка (НБУ) Екатерина Рожкова сообщила на своей странице в сети Facebook.

"Еще в конце 2017 года IFC, Министерство финансов и "Укргазбанк" подписали меморандум о частичной приватизации Укргазбанка. Закрыть сделку, похоже, удастся в начале 2021-год", – написала Рожкова.

Замглавы НБУ отметила, что это знаковое событие для банковского рынка Украины.

"Во-первых, такие стратегические инвесторы в последний раз входили в наши банки в конце 2015 года, когда ЕБРР стал акционером "Райффайзен Банка Аваль". Во-вторых, государство на деле докажет задекларированное намерение уменьшить роль в банковском секторе. Конечно, до снижения доли государства в банках с нынешних 54% до 25% еще далеко. Но "лиха беда начало". На очереди – "Ощадбанк", которому многое еще предстоит сделать", – добавила Рожкова.

Как сообщалось, 3 июня Кабмин уполномочил министра финансов Сергея Марченко на подписание сделки, связанной с предоставлением IFC 30 млн евро "Укргазбанку" с возможностью последующей конвертации капитал.

Согласно условиям сделки, Минфин должен заключить договор с IFC об опционе на продажу акций на дату конвертации, в соответствии с которым IFC может в любое время продать государству все или часть принадлежащих ему акций "Укргазбанка". В условиях также отмечается, что опцион на продажу акций "Укргазбанка" является бессрочным, а его цену еще предстоит определить.

Напомним, еще в ноябре 2019 года совет директоров IFC одобрил выделение "Укргазбанку" 5-летнего займа на 30 млн евро с возможностью конвертации его в долю в акционерном капитале финучреждения в размере до 20%.

Ранее, в ноябре 2017 года Минфин договорился о сотрудничестве с IFC в рамках приватизации "Укргазбанка". Меморандум о сотрудничестве предполагал возможность вхождения IFC в капитал банка для поддержки его продажи, которое предполагалось осуществить в 2018 году, однако затем эта дата была перенесена на более поздний срок.

Вместе с тем, в утвержденных Кабмином в ноябре 2020 года основных направленях деятельности "Ощадбанка", финучреждение должно присоединиться к Фонда гарантирования с 1 января 2021 года.

Ранее, в апреле 2017 года ЕБРР заявил о намерениях покупки 10-25% акций "Ощадбанка", в мае 2018 года банк подтвердил свои планы.