Мировые продажи персональных компьютеров выросли максимальными темпами за 10 лет

Продажи персональных компьютеров в 2020 году выросли максимальными темпами за последние десять лет, что отражает тенденцию к переходу с мобильных устройств на ПК в период пандемии COVID-19.

Об этом свидетельствуют подсчеты компаний International Data Corp., Gartner и Canalys, передает Интерфакс-Украина.

"Спрос на ПК толкает вверх продажи, и все указывает на то, что этот рост продолжится", – заявил вице-президент программы Worldwide Mobile Device Trackers IDC Райан Рейт.

Согласно данным компании, в минувшем году было продано 302,6 млн ПК, что на 13% больше, чем годом ранее.

"В последний раз мы наблюдали сопоставимый подъем рынка в 2010 году – на 13,7%. Многое изменилось за эти десять лет, включая шесть лет, в течение которых рынок ПК падал", – отмечают в IDC.

Gartner оценивает мировые продажи ПК в 2020 году на уровне 275 млн. Это предусматривает рост на 4,8% по сравнению с уровнем 2019 года, который, по данным Gartner, является максимальным за 10 лет.

Читайте также: Мировое производство смартфонов упало за год на 11%

Данные еще одной аналитической компании – Canalys – показывают, что продажи ПК по всему миру за год увеличились на 11%, максимальными темпами с 2010 года, составив 297 млн единиц, самого высокого значения с 2014 года.

Расхождения в оценках связаны с тем, что компании включают разный круг устройств в данные о продажах ПК, поскольку грань между компьютерами и, например, планшетами, постепенно стирается, пишет The Wall Street Journal.

В четвертом квартале, на который традиционно приходится период рождественских праздников, глобальные продажи ПК увеличились на 26%, до 91,6 млн единиц, свидетельствуют данные IDC. Gartner оценивает рост продаж в этот период на 11% (до 79,4 млн ПК), Canalys – в 25% (до 90,3 млн ПК).

В IDC отмечают, что повышение спроса на ПК в 2020 году связано преимущественно с переходом многих людей на дистанционную работу и дистанционное обучение. При этом сохраняется высокий спрос и на игровые ПК, а также мониторы.

Пандемия изменила сохранявшийся многие годы тренд "смартфон прежде всего", говорит директор по исследованиям Gartner Микако Китагава. По его мнению, импульс к росту продаж ПК сохранится, по крайней мере, до конца первого полугодия 2021 года.