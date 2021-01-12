Таможенная служба заметила падение экспорта пшеницы и кукурузы

Экспорт пшеницы из Украины в 2020 году составил 16,06 млн тонн на $3,6 млрд, что, соответственно, на 9,8% и 1,8% меньше, чем годом ранее.

Об этом свидетельствует статистика Государственной таможенной службы, передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным, кукурузы было вывезено 27,95 млн на $4,88 млрд, что хуже показателей 2019 года соответственно на 13,6% и 6,4%.

В то же время экспорт ячменя достиг 5,05 млн тонн на $0,88 млрд, что соответственно на 21,8% и 23,6% больше, чем годом ранее.

Среди других основных экспортных культур зафиксировано падение по рапсу – до 2,38 млн тонн на $1,01 млрд, или, соответственно, на 24,6% и 21,5%, и соевых бобов – до 1,79 млн тонн на $0,69 млрд, или, соответственно, на 50,6% и 40,9%.

В целом же, по данным "Украинского клуба аграрного бизнеса", в 2020 году экспорт аграрной продукции из Украины остался на уровне около $22,2 млрд, что составило около 45% от всего экспорта, тогда как импорт такой продукции вырос на 13% – до $6,5 млрд.