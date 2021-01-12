Принадлежащая россиянам VS Energy планирует увеличить пакет акций "Ривнеоблэнерго"

ЧАО "Ривнеоблэнерго" на внеочередном собрании акционеров 26 февраля 2021 года предложит увеличить уставный капитал общества в 3,1 раза (на 45 млн грн) – до 66,28 млн грн путем дополнительного выпуска 180 млн простых акций существующего номинала 0,25 грн.

Согласно повестке собрания акционеров компании, единственным участником размещения акций в процессе эмиссии акций должно стать ООО "ВС Груп Менеджмент", передает Интерфакс-Украина.

Акционерам также предложат утвердить условия оценки и выкупа акций у акционеров, голосовавших против решения об увеличении уставного капитала.

Сейчас в состав группы VS Energy входят "Херсон-", "Житомир-", "Кировоград-", "Ривне-" и "Черновцыоблэнерго". "Киев-" и "Одессаоблэнерго" в 2019 году были проданы группе "ДТЭК" Рината Ахметова.

По информации СМИ, VS Energy контролируется российскими бизнесменами Александром Бабаковым, Евгением Гинером, Михаилом Воеводиным и Сергеем Шаповаловым.

В то же время, согласно информации Единого госреестра юридических лиц, конечными бенефициарными собственниками ООО "ВС Енерджи Интернейшнл Украина", которая управляет облэнерго, указаны 3 гражданина Латвии и два гражданина Германии. Большинство из них имеют признаки номинальных владельцев.

Согласно данным единого госреестра, в частности, сейчас указанные пять граждан Латвии и Германии владеют по 16,79% акций "Ривнеоблэнерго" (суммарно 83,95%). По состоянию на третий квартал 2020 года Washington Holdings B.V.(Нидерланды) принадлежало 83,33% акций "Ривнеоблэнерго".

Сам Бабаков – бывший вице-спикер Госдумы России – находится под санкциями США и ЕС. В 2014 году он голосовал за аннексию Крыма.

Евгений Гинер официально владеет в Украине "Первым инвестиционным банком" (PIN Банк). В Крыму ему принадлежит 100% компании "Севэнергосбыт", которая с 2016 года осуществляет поставки электроэнергии в Севастополе вместо украинской ПАО "Севастопольэнерго" (входит в VS Energy). Однако Бабакова, Гинера и Воеводина нет в украинских списках санкций.