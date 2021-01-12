БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Принадлежащая россиянам VS Energy планирует увеличить пакет акций "Ривнеоблэнерго"

ЧАО "Ривнеоблэнерго" на внеочередном собрании акционеров 26 февраля 2021 года предложит увеличить уставный капитал общества в 3,1 раза (на 45 млн грн) – до 66,28 млн грн путем дополнительного выпуска 180 млн простых акций существующего номинала 0,25 грн.

Согласно повестке собрания акционеров компании, единственным участником размещения акций в процессе эмиссии акций должно стать ООО "ВС Груп Менеджмент", передает Интерфакс-Украина.

Акционерам также предложат утвердить условия оценки и выкупа акций у акционеров, голосовавших против решения об увеличении уставного капитала.

Сейчас в состав группы VS Energy входят "Херсон-", "Житомир-", "Кировоград-", "Ривне-" и "Черновцыоблэнерго". "Киев-" и "Одессаоблэнерго" в 2019 году были проданы группе "ДТЭК" Рината Ахметова.

По информации СМИ, VS Energy контролируется российскими бизнесменами Александром Бабаковым, Евгением Гинером, Михаилом Воеводиным и Сергеем Шаповаловым.

В то же время, согласно информации Единого госреестра юридических лиц, конечными бенефициарными собственниками ООО "ВС Енерджи Интернейшнл Украина", которая управляет облэнерго, указаны 3 гражданина Латвии и два гражданина Германии. Большинство из них имеют признаки номинальных владельцев.

Согласно данным единого госреестра, в частности, сейчас указанные пять граждан Латвии и Германии владеют по 16,79% акций "Ривнеоблэнерго" (суммарно 83,95%). По состоянию на третий квартал 2020 года Washington Holdings B.V.(Нидерланды) принадлежало 83,33% акций "Ривнеоблэнерго".

Сам Бабаков – бывший вице-спикер Госдумы России – находится под санкциями США и ЕС. В 2014 году он голосовал за аннексию Крыма.

Евгений Гинер официально владеет в Украине "Первым инвестиционным банком" (PIN Банк). В Крыму ему принадлежит 100% компании "Севэнергосбыт", которая с 2016 года осуществляет поставки электроэнергии в Севастополе вместо украинской ПАО "Севастопольэнерго" (входит в VS Energy). Однако Бабакова, Гинера и Воеводина нет в украинских списках санкций.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
Бабаков Олександр (72) обленерго (330) Рівне (161) Рівненська область (179)
