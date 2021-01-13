Суд заблокировал иск Фонда гарантирования к Иванющенко на 123 миллиона

Северный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Фонда гарантирования вкладов и оставил без изменений решение, которым было возвращено исковое заявление на 9 физлиц о взыскании 123,3 млн грн ущерба, нанесенного "Захидинкомбанком".

Как пишет Finbalance, среди ответчиков по этому делу, которых Фонд гарантирования называет связанными лицами банка, находятся экс-нардеп от "Партии регионов" Юрий Иванющенко и его сын Арсен (по данным НБУ, Арсен Иванющенко был акционером выведенного с рынка "Захидинкомбанка").

Согласно судебным материалам, Фонд объединил в одном исковом заявлении требования к ответчикам о взыскании убытков, нанесенных в связи с принятием должностными лицами кредитного комитета банка решений о расторжении договоров залога товаров в обороте, что привело к необеспеченности кредитных договоров, заключенных на пользу связанных с банком лиц.

Как писал БизнесЦензор, хозсуд Киева отказался удовлетворить иск Фонда гарантирования вкладов к бывшим членам правления, наблюдательного совета, кредитного комитета банка "Даниэль" (был признан неплатежеспособным и отправлен на ликвидацию в 2014 году) о взыскании 1,13 млрд грн.

ПАО "КБ" Даниэль "признано неплатежеспособным 16 января 2014 года.

С 2012 года банк контролировали структуры совладельца донецкого "Промэкономбанка" Игоря Рожка (его сыну Артему Рожко опосредованно принадлежало 19,9% "Промэкономбанка"). В 2013 году, по информации СМИ, контроль над банком перешел к Юрию Иванющенко.