Газовая компания Новинского отчиталась о росте добычи на 9%

Группа Smart Energy в 2020 году увеличила совокупную добычу газа в 2020 году до 400,6 млн кубометров, что на 31,8 млн куб. м или на на 8,6% больше, чем в 2019 году.

Как сообщает пресс-служба группы, добыча газового конденсата в прошлом году выросла на 4,8% (на 1,6 тыс. тонн) – до 34,7 тыс. тонн, а производство сжиженного пропан-бутана – на 9,5% (на 0,8 тыс. тонн), до 9,2 тыс. тонн.

"Рост суммарной добычи Smart Energy в 2020 году стал результатом запуска в работу в апреле скважин №61 и №62 после капитального ремонта на Островерховском месторождении, а также ввода в работу в мае скважины №54 на Свиридовском месторождении. В то же время продолжается спад добычи на Васищевском месторождении из-за естественного снижения пластовой энергии продуктивных горизонтов", – отмечается в сообщении.

Smart Energy входит "Смарт-холдинг" Вадима Новинского и управляет бизнесом в сфере добычи углеводородов и альтернативной энергетики.

Нефтегазовое направление группы представлено в Полтавской и Харьковской областях компаниями ЧАО "Укргазвыдобуток", публичной британской компанией Enwell Energy (ранее – Regal Petroleum), ООО "Пром-Энерго Продукт" и ООО "Аркона Газ-Энергия".

Как сообщалось, компания Regal Petroleum Вадима Новинского в конце марта 2020 года объявила о покупке за $8,63 млн ООО "Аркона Газ-Энергия", которое владеет лицензиней на разработку Свистунивско-Червонолуцкого месторождения сроком до 18 мая 2037 года.

В июле 2020 года НАБУ провело обыски в центральном офисе группы компаний Smart Energy в рамках расследования дел о законности выдачи в 2017 году специального разрешения на добычу углеводородов компании "Аркона Газ-Энергия", которую связывали с окружением экс-президента Петра Порошенко.