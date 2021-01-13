Суд сменил управляющего второго жилого комплекса обанкротившегося банка "Аркада"

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск к банку "Аркада" о смене управляющего фонда финансирования строительства (ФФС) жилого комплекса "Эврика", передав полномочия ООО "ФК "Гарант Капитал".

Об этом сообщило Объединение инвесторов ЖК "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах" в Facebook.

"Хозяйственный суд Киева принял решение об удовлетворении искового заявления в деле 910/14860/20 по заявлению юридических лиц-доверителей к АО АКБ "Аркада" о смене управляющего ФФС "Эврика" на ООО "ФК "Гарант Капитал", – сказано в сообщении.

Решение вступит в силу после окончания срока его апелляционного обжалования.

Кроме того, объединение сообщает, что ООО "ФК "Гарант Капитал" также разместил в системе НКЦБФР сообщение о вступлении в силу 27 декабря 2020 года решения Хозсуда Киева от 25 ноября о смене управляющего ЖК "Патриотика" с банка "Аркада" на "ФК "Гарант Капитал".

Как сообщалось, в ноябре Хозяйственный суд Киева сменил управляющего Фонда финансирования строительства ЖК "Патриотика": вместо банка "Аркада" им стало ООО "Финансовая компания "Гарант Капитал".

При этом Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку в суде заявила об отсутствии у ФК "Гарант Капитал" опыта в создании фондов финансирования строительства, а также об отсутствии конечных бенефициарных владельцев компании, что может свидетельствовать о непрозрачности структуры и создавать риски в ее деятельности в будущем.

ФК "Гарант Капитал" имеет в структуре собственности 11 участников, и доля ни одного из них не превышает 10%. При этом среди совладельцев "Гарант Капитала" указаны менеджеры, связанные с бизнесом застройщика и нардепа от ОПЗЖ Вадима Столара.

Напомним, Национальный банк 25 августа отнес банк "Аркада" к категории неплатежеспособных в связи с резким уменьшением норматива достаточности капитала. С 26 августа в банке введена временная администрация.

Причиной такого решения в НБУ назвали потерю банком права собственности на собственное офисное здание в центре Киева, которое в июле перерегистрировали на топ-менеджеров Burisma Group Николая Злочевского.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что правоохранители расследуют уголовное дело в отношении 9 млрд грн, собранных в фондах финансирования строительства под управлением банка "Аркада".

АКБ "Аркада" создан в 1993 году. Владельцем существенного участия банка согласно данным НБУ по состоянию на 1 июня 2020 года являлся Константин Паливода (общее участие 74,797%).

По данным Нацбанка, на 1 августа 2020 года по размеру общих активов банк "Аркада" занимал 45 место (1,88 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.