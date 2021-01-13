БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Грузоперевозки по Днепру снизились на 5%

Грузоперевозки по реке Днепр в 2020 году сократились на 4,8%, или 542,8 тыс. тонн, по сравнению с 2019 годом - до 11,25 млн тонн.

Как сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины (АМПУ), основное падение по итогам прошлого года продемонстрировали зерновые грузы – объем их перевозок составил 3,53 млн тонн, что на 27,2% меньше, чем годом ранее.

Стройматериалов было перевезено 5,84 млн тонн (+12,4%), металлопродукции – 1,84 млн тонн (+7,3%).

В то же время по Днепру в 2020 году было транспортировано 43,5 тыс. тонн нефтепродуктов – на 16,3% больше, чем в 2019 году.

Кроме того, в 2019 году на Днепре было зафиксировано 11,59 тыс. судопроходов, что на 3% ниже показателя 2019 года (11, 94 тыс.).

Напомним, в 2019 году объем грузоперевозок по Днепру составил 11,8 млн тонн.

Джерело:  АМПУ
