Кабмин упростил государственные дотации угольным шахтам

Кабинет министров утвердил Критерии оценки допустимости государственной помощи субъектам хозяйствования в угольной отрасли.

Как сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета (АМКУ), соответствующее решение было принято на заседании правительства 13 января.

определяет критерии оценки допустимости государственной помощи, предоставляемой субъектам хозяйствования в угольной отрасли на следующие цели: закрытие (ликвидацию) угледобывающих предприятий или их обособленных подразделений; покрытие исключительных расходов; обеспечение доступа к запасам угля; мероприятия по техническому переоснащению и модернизации угледобывающих предприятий; покрытие текущих расходов.

"Внедрение предложенного подхода в оценке государственной помощи в угольной отрасли защищает в первую очередь интересы государства, общества и субъектов хозяйствования от искажения конкуренции и неэффективного функционирования товарных рынков вследствие неэффективного и бесконтрольного предоставления такой государственной помощи в угольной отрасли", – отмечается в сообщении.

АМКУ отмечает, что утверждение критериев оценки допустимости государственной помощи в угольной отрасли позволит сохранить один из инструментов эффективного государственного вмешательства в секторы экономики.