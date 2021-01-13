БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Зеленский разрешил брать на госслужбу чиновников старше 65 лет

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон "О государственной службе" о снятии возрастных ограничений для работы на государственной службе" (№1086-IX).

Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

"Согласно документу, государственный служащий по решению субъекта назначения может быть оставлен на государственной службе после достижения 65-летнего возраста по собственному согласию. Решение о продлении срока пребывания на госслужбе принимает субъект назначения ежегодно, но не более чем до достижения государственным служащим 70-летнего возраста", – сказано в сообщении.

Также, согласно закону, на период действия карантина, установленного Кабинетом министров с целью предотвращения распространения COVID-19, приостановлено действие положений законов "О государственной службе" и "О центральных органах исполнительной власти" в части проведения конкурсов на должности государственной службы.

В новых органах государственной власти, образованных о время действия карантина, отбор на должности государственной службы в установленном Кабинетом министров порядке не проводится, а назначение на должности осуществляется по результатам конкурса в соответствии с положениями закона "О государственной службе".

Как сообщалось, Верховная Рада принала указанный закон 16 декабря 2020 года.

Джерело:  Офис президента
закон (1527) Зеленський Володимир (2586) держслужбовці (107)
Тоість у діючих органах конкурс відміняється, для нових - конкурс залишається.
І ..??
13.01.2021 18:50 Відповісти
Може й корупції поменшає, бо ті чиновники, хто вже мав іти а пенсію, дерли все, що можна і як можна.
13.01.2021 18:52 Відповісти

