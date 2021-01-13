"Нафтогаз" готов поставлять газ по регулированной цене через свою компанию, – Коболев

НАК "Нафтогаз Украины" готов обеспечить всех бытовых потребителей газом по предложенной Кабмином регулированной цене 6,99 грн за кубометр до окончания отопительного сезона, но через собственное дочернее предприятие – ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины".

Как сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины", при этом для клиентов, оформивших тарифный план "Годовой", стоимость газа не изменится и составит 4,73 грн, 5,24 грн и 6,45 грн за куб. м, в соответствии с условиями договоров.

Кроме того, "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", как поставщик "последней надежды", готова поставлять газ всем потребителям, которых действующие поставщики не смогут или откажутся обеспечивать топливом по регулированной цене.

"Мы готовы минимизировать давление цен на энергоносители на незащищенные слои населения во время карантинных ограничений. Мы готовы "принять на ППН" (поставщика последней надежды, – ред.) всех, кто окажется без поставщика газа в случае неготовности газсбытовой компании обеспечить определенную правительством цену в 6,99 грн за куб. м", – заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

При этом он назвал введение правительством регулированных цен на газ вынужденным шагом, вызванным мощным противодействием частных поставщиков развитию рынка газа и переходу потребителей к новым поставщикам, проявляющимся в создании для них всяческих препятствий.

"Ежедневно мы получаем жалобы потребителей, которые не могут найти ЕІС-код, которым угрожают начислить придуманные долги по температурным коэффициентам или отрезать газ за якобы неправильно оформленные документы", – побяснил Коболев.

Вместе с тем в НАК выразили надежду, что время действия государственной регулированной цены на газ, НКРЭКУ и Антимонопольный комитет эффективно используют для исследования нарушений на рынке газа, сделают объективные выводы и предпримут действенные меры по защите потребителей и участников рынка.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров введет государственное регулирование цен на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн за кубометр. Премьер поручил подготовить соответствующий проект постановления.

По словам исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко, это решение должно полностью заработать уже с февраля.

Минимальная цена газа для населения с января выросла до 6,99 грн за кубометр (с НДС), тогда как в декабре она составляла 5,95 грн. Максимальная цена достигла 10,8 грн за куб. м, по сравнению с максимальной ценой в 9,05 грн в декабре.

Напомним, с 1 августа в Украине открыт рынок природного газа для бытовых потребителей, что позволяет гражданам самостоятельно выбирать поставщика газа. Отмена регулирования цен на газ для населения предусматривалась программой сотрудничества с МВФ.