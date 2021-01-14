Суд в Польше продлил арест экс-главе "Укравтодора" Новаку

Окружной суд в Варшаве продлил срок ареста бывшего руководителя "Укравтодора", экс-министра транспорта Польши Славомира Новака еще на три месяца, до 16 апреля.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"В обосновании судья указала, что доказательства, представленные в заявлении прокурора, указывают на высокую вероятность совершения подозреваемым всех действий, которые касаются обвинения. Суд также разделяет наше мнение относительно возможного мошенничества, а также относительно угрозы сурового наказания лишением свободы", - заявил прокурор Ян Дрелевский.

В конце июля 2020 года НАБУ сообщил, что Новаку объявили подозрение. Ему инкриминируют принятия предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом (статья 368 Уголовного кодекса).

21 июля 2020 года прокуратура Варшавы также выдвинула обвинения Новаку, который является польским гражданином и возглавлял "Укравтодор" в 2016-2019 годах.