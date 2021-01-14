Сети АЗС в эконом-сегменте повысили цены на бензин и дизтопливо

Розничные операторы, работающие в эконом-сегменте, 14 января повысили цены на бензины и дизельное топливо, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Сеть "БРСМ-Нафта" в Винницкой Днепропетровской и Полтавской областях подняла цены на дизельное топливо на 10 коп/л, до 22,39-22,49 грн/л, сообщает encorr.

При этом в среднем по сети ДТ подорожало на 4 коп/л. до 22,44 грн/л. Цена бензинов на БРСМ осталась на прежнем уровне.

Полтавская сеть "Автотранс" увеличила стоимость бензинов на 2- коп./л: А-92 - до 25,18 грн/л, А-95 - до 26,18 грн/л. ДТ на станциях "Автотранс" подорожало на 30коп/л, до 24,78 грн/л.

Motto 14 января подняла цены на бензины в пределах 10-20 коп./л в некоторых регионах. Таким образом, средняя цена "двойки" по сети составляет 22,61 грн/л, "пятерки" - 23,61 грн/л, ДТ - 22,33 грн/л.

Такие сети как "Катрал", BVS и "Фактор" подняли цены на топливо в пределах 10-30 коп/л.