Минэнерго подписало договор о добыче газа с американской компанией

Министерство энергетики подписало соглашение о разделе углеводородов сроком на 50 лет, которые будут добываться в пределах участка Варвинский, между Украиной и компанией "Юкрейниан Энерджи Л.Л.С." (Ukrainian Energy L.L.C.).

Соглашение со стороны государства подписал заместитель министра Юрий Бойко, сообщает пресс-служба Минэнерго.

Уполномоченным органом по вопросам реализации указанного соглашения правительство определило Государственную службу геологии и недр.

"Заключение соглашения о разделе продукции с компанией "Юкрейниан Энерджи", основателем которой является американский инвестор "Аспект Энерджи", дает возможность привлечь дополнительные инвестиции в поиск и добычу углеводородов в Украине, внедрить передовые технологии, увеличить наращивания собственной добычи природного газа и уменьшить зависимость Украины от импорта природного газа", – сказано в сообщении.

Соглашение о разделе продукции заключается на 50 лет. Американская компания Aspect Energy обязалась инвестировать на первом этапе разработки участка не менее 1 млрд грн.

Как сообщалось, в июне 2020 года замглавы Минэнерго Юрий Бойко отмечал, что подписание договора по Варвинскому участку затягивается из-за иска НАК "Нафтогаз Украины", который оспорил победителя конкурса по этому участку.

В частности, государственная "Укргаздобыча" пыталась оспорить решение межведомственной комиссии по определению победителя конкурса по Варвинскому участку. В компании называли основанием для подачи судебного иска несоответствие заявки другого участника (ООО "Юкрейн Энерджи Эл Си") минимальным требованиям, утвержденным Кабинетом министров для проведения конкурса.

По данным Ассоциации газодобычающих компаний Украины, вместе с американской Aspect Energy в проете участвует инвестиционная компания Sigma Bleyzer, одним из подразделений которой руководит советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко, его сын Алексей является народным депутатом от "Слуги народа".

Напомним, 31 декабря Кабинет министров подписал соглашения о разделе продукции по семи нефтегазовым участкам общей площадью 6400 кв. км. В частности, с государственной "Укргаздобычей" – по Берестянскому, Бузовскому, Балаклейскому и Ивановскому участкам, "ДТЭК" Рината Ахметова – по Зинковскому, "Гео Альянс" Виктора Пинчука – по Софиевскому, "Захиднадрасервис" Зиновия Козицкого – по Угновскому.