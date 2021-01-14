"Киевтеплоэнерго" пояснило рост начислений в платежках за отопление вопреки заявлениям Кличко
В нынешнем отопительном сезоне тарифы на отопление и горячую воду остаются на уровне прошлого года, но начисления в платежках киевлян за отопление в нынешнем отопительном сезоне значительно выросли из-за отсутствия "скидки", которая начислялась в отопительном сезоне 2019-2020 годов и достигала 20-30%.
Об этом говорится в комментарии КП "Киевтеплоэнерго" в сети Facebook в ответ на жалобы пользователей, которые отмечали увеличение счетов за отопление вопреки заявлениям мэра Киева Виталия Кличко о неизменности тарифов.
"Разница начислений в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года связана с газовой скидкой, применявшаяся в прошлом отопительном сезоне... То есть тогда в начислениях за тепло и горячую воду учитывалась фактическая цена газа и каждый месяц происходила корректировка без пересмотра утвержденного тарифа. Так, вместо базового тарифа – 1654,41 грн за ГКал, в декабре стоимость 1 ГКал составляла 1290,44 грн, в январе – 1349 грн, в феврале – 1224 грн ГКал", – сообщили в компании.
Как сообщалось, накануне мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в "этом отопительном сезоне стоимость услуг на отопление и горячее водоснабжение не изменится! Жители многоквартирных домов будут платить за коммунальные услуги по тарифам еще 2019 года".
Однако распоряжением КГГА №2077 от 29 декабря 2020 года тариф на отопление для населения, получающего тепло от КП "Киевтеплоэнерго" в Киеве, повышен на 19,2%, на горячую воду – на 16%, по сравнению с тарифами, утвержденными 23 сентября 2020 года.
Перед этим, в декабре 2020 года, НКРЭКУповысила тарифы на производство тепловой энергии для населения, бюджетных и религиозных организаций на 2021 год для 23 ТЭЦ и когенерационных установок.
Больше всего вырос тариф для обеспечивающего теплом часть левого берега Киева ООО "Евро-реконструкция" – на 49,7%. Тариф для КП "Киевтеплоэнерго", которое поставляет тепло для большинства жителей города, повышен на 9,8%.
НКРЭКУ обосновала необходимость повышения тарифов на тепловую энергию в 2021 году существенным снижением объемов производства тепловой энергии, повышением фонда заработной платы для лицензиатов, ростом цен на топливно-энергетические ресурсы, а также ростом затрат на услуги по распределению природного газа.
Напомним, НКРЭКУ устанавливает тарифы на производство тепловой энергии для 26 лицензиатов с объемом выработки более 170 тыс Гкал и уровнем коммерческого учета энергии более 90%, которые производят 50% тепловой энергии в Украине.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але ще більше ДИВНО, що далі РИНКОВОЇ ЦІНИ, чомусь МИСЛЯ не поширюється. Не вистачає широти погляду заглянути далі відходячи від ціни. Адже завжди у таких випадках МИСЛЯ повинна заглянути у КАСУ та подивитися а ЩО Ж ТАМ РОБИТЬСЯ.
Адже вже населення ТАК налякали якимись дивними РИНКОВИМИ ЦІНАМИ, що вони мовчки тільки дивляться. І НЕ ЗНАЮТЬ, що це уряд ТАК виконує вимоги МВФ валити комунальний сектор у суцільних неплатежах.
Дивно, що і в Києві, де стільки економічних вузів, а тепер же УНІВЕРСИТЕТІВ, і ніхто не розкаже, що ПЛАТЕЖІ не надходять до каси. Суцільна дірка від віртуального РИНКОВОГО бублика.
Ось маємо сьогодні вже 14 січня. В розпалі розсилання рахунків для населення і МИ ТУТ НА САЙТІ можемо гадати - СКІЛЬКИ НАДІЙДЕ В КАСУ "Киевтеплоэнерго" гривень за грудень. А ми будемо ТОЧНО знати 31 січня. І ми знаємо, що в листопаді в касу надійшло 34 % від нарахованих платежів, ще раніше у жовтні отримали 43 % (- 7 % до у листопаді). То за такою динамікою треба очікувати вже 27 % так як і в цілому по Україні було у листопаді.
Если и дальше он будет грабить киевлян - киевляне ему дулю заплатят, а не "34 % від нарахованих платежів"
А наступила лютая жадность власти.
А твои умственные способности давно проверяли?
Ф. Раневская
В Британії здається всі тарифи приведені до умовного палива і ціни на всі види палива перераховуються в залежності від кількості енергії що дає кожен з видів
Все остальное - "не, не помню"?
Что он должен для тебя сделать?
Денег дать?
Колыбельную тебе спеть?
Объяснить тебе что-то?
Снизить тарифы вместо Теплоэнерго?
Жену дать помоложе и покрасивше?
https://biz.censor.net/comments/locate/3241815/01921488-f790-71db-a99b-a54f398b4204