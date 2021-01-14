"Киевтеплоэнерго" пояснило рост начислений в платежках за отопление вопреки заявлениям Кличко

В нынешнем отопительном сезоне тарифы на отопление и горячую воду остаются на уровне прошлого года, но начисления в платежках киевлян за отопление в нынешнем отопительном сезоне значительно выросли из-за отсутствия "скидки", которая начислялась в отопительном сезоне 2019-2020 годов и достигала 20-30%.

Об этом говорится в комментарии КП "Киевтеплоэнерго" в сети Facebook в ответ на жалобы пользователей, которые отмечали увеличение счетов за отопление вопреки заявлениям мэра Киева Виталия Кличко о неизменности тарифов.

"Разница начислений в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года связана с газовой скидкой, применявшаяся в прошлом отопительном сезоне... То есть тогда в начислениях за тепло и горячую воду учитывалась фактическая цена газа и каждый месяц происходила корректировка без пересмотра утвержденного тарифа. Так, вместо базового тарифа – 1654,41 грн за ГКал, в декабре стоимость 1 ГКал составляла 1290,44 грн, в январе – 1349 грн, в феврале – 1224 грн ГКал", – сообщили в компании.

Как сообщалось, накануне мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в "этом отопительном сезоне стоимость услуг на отопление и горячее водоснабжение не изменится! Жители многоквартирных домов будут платить за коммунальные услуги по тарифам еще 2019 года".

Однако распоряжением КГГА №2077 от 29 декабря 2020 года тариф на отопление для населения, получающего тепло от КП "Киевтеплоэнерго" в Киеве, повышен на 19,2%, на горячую воду – на 16%, по сравнению с тарифами, утвержденными 23 сентября 2020 года.

Перед этим, в декабре 2020 года, НКРЭКУповысила тарифы на производство тепловой энергии для населения, бюджетных и религиозных организаций на 2021 год для 23 ТЭЦ и когенерационных установок.

Больше всего вырос тариф для обеспечивающего теплом часть левого берега Киева ООО "Евро-реконструкция" – на 49,7%. Тариф для КП "Киевтеплоэнерго", которое поставляет тепло для большинства жителей города, повышен на 9,8%.

НКРЭКУ обосновала необходимость повышения тарифов на тепловую энергию в 2021 году существенным снижением объемов производства тепловой энергии, повышением фонда заработной платы для лицензиатов, ростом цен на топливно-энергетические ресурсы, а также ростом затрат на услуги по распределению природного газа.

Напомним, НКРЭКУ устанавливает тарифы на производство тепловой энергии для 26 лицензиатов с объемом выработки более 170 тыс Гкал и уровнем коммерческого учета энергии более 90%, которые производят 50% тепловой энергии в Украине.