"Киевтеплоэнерго" пояснило рост начислений в платежках за отопление вопреки заявлениям Кличко

В нынешнем отопительном сезоне тарифы на отопление и горячую воду остаются на уровне прошлого года, но начисления в платежках киевлян за отопление в нынешнем отопительном сезоне значительно выросли из-за отсутствия "скидки", которая начислялась в отопительном сезоне 2019-2020 годов и достигала 20-30%.

Об этом говорится в комментарии КП "Киевтеплоэнерго" в сети Facebook в ответ на жалобы пользователей, которые отмечали увеличение счетов за отопление вопреки заявлениям мэра Киева Виталия Кличко о неизменности тарифов.

"Разница начислений в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года связана с газовой скидкой, применявшаяся в прошлом отопительном сезоне... То есть тогда в начислениях за тепло и горячую воду учитывалась фактическая цена газа и каждый месяц происходила корректировка без пересмотра утвержденного тарифа. Так, вместо базового тарифа – 1654,41 грн за ГКал, в декабре стоимость 1 ГКал составляла 1290,44 грн, в январе – 1349 грн, в феврале – 1224 грн ГКал", – сообщили в компании.

Как сообщалось, накануне мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в "этом отопительном сезоне стоимость услуг на отопление и горячее водоснабжение не изменится! Жители многоквартирных домов будут платить за коммунальные услуги по тарифам еще 2019 года".

Однако распоряжением КГГА №2077 от 29 декабря 2020 года тариф на отопление для населения, получающего тепло от КП "Киевтеплоэнерго" в Киеве, повышен на 19,2%, на горячую воду – на 16%, по сравнению с тарифами, утвержденными 23 сентября 2020 года.

Перед этим, в декабре 2020 года, НКРЭКУповысила тарифы на производство тепловой энергии для населения, бюджетных и религиозных организаций на 2021 год для 23 ТЭЦ и когенерационных установок.

Больше всего вырос тариф для обеспечивающего теплом часть левого берега Киева ООО "Евро-реконструкция" – на 49,7%. Тариф для КП "Киевтеплоэнерго", которое поставляет тепло для большинства жителей города, повышен на 9,8%.

НКРЭКУ обосновала необходимость повышения тарифов на тепловую энергию в 2021 году существенным снижением объемов производства тепловой энергии, повышением фонда заработной платы для лицензиатов, ростом цен на топливно-энергетические ресурсы, а также ростом затрат на услуги по распределению природного газа.

Напомним, НКРЭКУ устанавливает тарифы на производство тепловой энергии для 26 лицензиатов с объемом выработки более 170 тыс Гкал и уровнем коммерческого учета энергии более 90%, которые производят 50% тепловой энергии в Украине.

Топ коментарі
+10
Хаха, как говорит Виталик, цена проезда так и останется 1 жетон. Это мол не цены выросли это мы скидку убрали.
показати весь коментар
14.01.2021 17:33 Відповісти
+8
Чего же ты Педалик перед выборами не сказал что ты *забудешь* вписать скидку в платежки за комуналку?
показати весь коментар
14.01.2021 17:01 Відповісти
+7
Избиратели Педалика - ви зробили це разом!
показати весь коментар
14.01.2021 17:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Звичайно, як завжди у таких матеріалах немає автора. безіменний автор лякає населення, що тарифи знову зростають відповідно РИНКОВИХ якихось (які НІХТо не ЗНАЄ) умов.

Але ще більше ДИВНО, що далі РИНКОВОЇ ЦІНИ, чомусь МИСЛЯ не поширюється. Не вистачає широти погляду заглянути далі відходячи від ціни. Адже завжди у таких випадках МИСЛЯ повинна заглянути у КАСУ та подивитися а ЩО Ж ТАМ РОБИТЬСЯ.

Адже вже населення ТАК налякали якимись дивними РИНКОВИМИ ЦІНАМИ, що вони мовчки тільки дивляться. І НЕ ЗНАЮТЬ, що це уряд ТАК виконує вимоги МВФ валити комунальний сектор у суцільних неплатежах.
Дивно, що і в Києві, де стільки економічних вузів, а тепер же УНІВЕРСИТЕТІВ, і ніхто не розкаже, що ПЛАТЕЖІ не надходять до каси. Суцільна дірка від віртуального РИНКОВОГО бублика.
Ось маємо сьогодні вже 14 січня. В розпалі розсилання рахунків для населення і МИ ТУТ НА САЙТІ можемо гадати - СКІЛЬКИ НАДІЙДЕ В КАСУ "Киевтеплоэнерго" гривень за грудень. А ми будемо ТОЧНО знати 31 січня. І ми знаємо, що в листопаді в касу надійшло 34 % від нарахованих платежів, ще раніше у жовтні отримали 43 % (- 7 % до у листопаді). То за такою динамікою треба очікувати вже 27 % так як і в цілому по Україні було у листопаді.
показати весь коментар
14.01.2021 15:34 Відповісти
https://biz.censor.net/user/260338, очень понравилось как Вы красиво назвали требование "зеленого энергетика" Ахметова - "вимоги МВФ".

Если и дальше он будет грабить киевлян - киевляне ему дулю заплатят, а не "34 % від нарахованих платежів"
"Киевтеплоэнерго" пояснило рост начислений в платежках за отопление вопреки заявлениям Кличко - Цензор.НЕТ 9167
показати весь коментар
15.01.2021 12:07 Відповісти
"Киевтеплоэнерго" пояснило рост начислений в платежках за отопление вопреки ... очень нужны деньги ... на "оман"
показати весь коментар
14.01.2021 16:05 Відповісти
лузер, Киевтеплокомунэнерго принадлежит Киеву, то есть Кличко ставит цену, выборы прошли, пошли все нах.... платите как все, хотя предприятие принадлежит городу, Витальке денег мало
показати весь коментар
14.01.2021 18:22 Відповісти
Киевтеплокомунэнерго - это "перекрашенное" ахметовское Киевэнерго, в нем те же ахметовские люди работают. Только вывеску поменяли
показати весь коментар
15.01.2021 12:09 Відповісти
Тарифы не менялись, поменялась только сумма в платежках. Посмотрела специально свои платежки: за декабрь 2019 года - тариф 1654,41 грн, сумма платежа 610,38 грн, за декабрь 2020 года - тариф 1654,41 грн, сумма платежа 1243,29 грн.
показати весь коментар
14.01.2021 16:21 Відповісти
Это за однокомнатную или двухкомнатную квартиру?
показати весь коментар
14.01.2021 17:12 Відповісти
Вы не указали потребление, ноябрь то потеплее декабря.
показати весь коментар
14.01.2021 17:36 Відповісти
Это так было раньше. Сейчас были одинаковые. Пол декабря температура была вообще +2...-1
показати весь коментар
14.01.2021 19:26 Відповісти
Чтобы сумма в платежке за декабрь увеличилась по сравнению с ноябрем в 2 раза, то в декабре должны были бы наступить лютые морозы.
А наступила лютая жадность власти.
показати весь коментар
14.01.2021 19:29 Відповісти
Так ещё и топили в декабре в пол силы
показати весь коментар
15.01.2021 00:08 Відповісти
декабрь 2019 не был теплее декабря 2020.
показати весь коментар
15.01.2021 15:34 Відповісти
Выборы прошли теперь можно .КИДАТЬ КИЕВЛЯН.
показати весь коментар
14.01.2021 16:47 Відповісти
Так сами ж выбрали нас второй срок
показати весь коментар
15.01.2021 00:09 Відповісти
бандиты .обрезанные все смешалось...все богоугодные (((
показати весь коментар
14.01.2021 16:56 Відповісти
Ага. Вчера было лучше чем завтра а завтра будет хуже чем сегодня
показати весь коментар
14.01.2021 17:00 Відповісти
Чего же ты Педалик перед выборами не сказал что ты *забудешь* вписать скидку в платежки за комуналку?
показати весь коментар
14.01.2021 17:01 Відповісти
Ты уверен, что платежки за отопление тебе Кличко выписывает?

А твои умственные способности давно проверяли?
показати весь коментар
15.01.2021 11:12 Відповісти
Избиратели Педалика - ви зробили це разом!
показати весь коментар
14.01.2021 17:06 Відповісти
Так платіжки по всій країні виросли. Нас зробили в 2019 р. Щось мені підказує, що це ти нам вибрав Слуг. Нє?
показати весь коментар
14.01.2021 21:47 Відповісти
З таким почуттям "гумору" - тобі місце на КВНському смітнику
показати весь коментар
16.01.2021 04:32 Відповісти
Хаха, как говорит Виталик, цена проезда так и останется 1 жетон. Это мол не цены выросли это мы скидку убрали.
показати весь коментар
14.01.2021 17:33 Відповісти
Странные люди. Хотят пользоватся и не платить.
показати весь коментар
14.01.2021 18:00 Відповісти
странный вы Петрович, как можно платить больше чем твоя зарплата? это за декабрь, а за январь будет на 19% еще больше. Мин зрп за дек 4100 наруки , и платить 4000тыс по ком.усл.
показати весь коментар
14.01.2021 18:48 Відповісти
Оформи субсидію, якщо платиш більше 20% заробітку всієї сім"ї. Халяви для всіх вже ніколи не буде. Хто може платити - повинен платити, хто не може- держава допоможе
показати весь коментар
14.01.2021 21:49 Відповісти
знаешь сколько у нас неблагополучных в семьях? сколько беды и слез у родителей и детей где проживает работающий до первой зарплаты и в запой с последующим увольнением и никто их на работу брать не хочет. Такой семье субсидия не положено и угроза остаться бомжами вместе с неблагополучным. Люди голодают но по возможности платят а они всё повышают и повышают.
показати весь коментар
14.01.2021 23:56 Відповісти
Якщо орієнтуватися на алкашів і бездарів то ще довго будемо сидіти в лайні по уши і весь бюджет буде тратитися на газ, а не на розвиток країни
показати весь коментар
15.01.2021 09:37 Відповісти
Тобія бачу і сидіти не треба , ти й сам Ла*но(( Ти знаєш що там діточки голодні , та немічні старенькі (вони не винні що бандюкам все мало окрім зарплати в мілліон гривень ще треба вивести в офшори (де ті мілліарди що ТСК виявили в нафтогазі?) в моєму парадному двоє стареньких живуть з "сином" бо при приватизації стали співвласниками всі хто був тоді прописаний в 2 кім. квартирі то вони обидві пенсії платять за комун. а сами по смітниках картон збирають , чи підкажеш їм розміняти на собачу конуру та переїздити в 70 років..
показати весь коментар
15.01.2021 13:59 Відповісти
Хто вирішить ваші проблеми, якщо ви не розумна жінка, а стареньких такі діти, що плюють на своїх стареньких? ідіть за субсидією, чому багатим продавати газ за дешево?
показати весь коментар
15.01.2021 21:03 Відповісти
Я бы Вас послала да вижу Вы оттуда..
Ф. Раневская
показати весь коментар
16.01.2021 15:32 Відповісти
Якщо у тебе немає розуму оформити субсидію або в тебе не така ситуація, щоб тобі дали субсидію, так хто тобі доктор? ти або куриця або хитрозроблена жлобиха. Якщо ти розказуєш тут про бідних стареньких так допоможи їм оформити субсидію чи знайди тих хто там прописаний і змусь їх платити, або допоможи їх виписати, допоможи їм по іншому в тому числі і грошима. Не для тебе таке? хай прийде Кличко, Порошенко чи Зеленський і зробить вам щастя
показати весь коментар
16.01.2021 16:25 Відповісти
Юля обісцяє халяву.
показати весь коментар
15.01.2021 13:06 Відповісти
олег пидрович, иди на..й и не умничай, или ты один из этих ублюдков, грабящих страну, обдирая наш недалёкий народ ...
показати весь коментар
14.01.2021 23:07 Відповісти
Корінь зла, що недалекий народ готовий за дешевий газ все пробачити ворогам. Тільки ворог все одно залишиться ворогом, він добра не принесе
показати весь коментар
15.01.2021 09:39 Відповісти
Я не знаю, Кличко мне кажется идиот, ибо я взял платежку за декабрь год назад и сегодня в Киеве ровно в 2 раза выросла сумма платежа... Остальное все словесный мусор!
показати весь коментар
14.01.2021 19:46 Відповісти
Згадуються часи, коли хліб став коштувати багато дорожче, реальна ціна без дотацій. Тоді теж збуджені тьотки верещали "верніть нам дешевий хліб", хоча за місяць вони втрачали мізерні суми. Потім було "верніть нам дешевий бензин і цукор" і т.д. Нарешті добралися до газу. На вулиці -ринок, якщо газ буде дешевим, значить хтось повинен доплатити до його ринкової ціни, або взяти гроші із бюджету, які потрібні на медицину, армію, школу і дороги. Я за армію і дороги.
показати весь коментар
14.01.2021 22:00 Відповісти
та то боты верещат, епоха биднисти скончалась ищо два года назад
"Киевтеплоэнерго" пояснило рост начислений в платежках за отопление вопреки заявлениям Кличко - Цензор.НЕТ 357
показати весь коментар
14.01.2021 22:49 Відповісти
Ты не смотришь в корень, субсидия это современное рабство, украинцы заплатят по новым тарифам на 90 млрд. больше чем в 20 году, при этом в бюджете уменьшают на 3 млрд., средства выделенные на субсидии, не может быть пенсия меньше средней платежки за месяц, а субсидия по сути ты раб типа хотим ты живешь, не хотим ты умер, ибо без тепла и света жить не возможно...
показати весь коментар
14.01.2021 22:50 Відповісти
Якое рабство? Пенсия получается - тоже рабство? И зарплата. Хотим - платим, не хотим - умрешь? Субсидия - для тех кто не может оплатить счета. Где вас толпней понабиралось сколько?
показати весь коментар
15.01.2021 01:04 Відповісти
Біда наша в тому що ми, українці, вважаємо себе найрозумнішими. Розвинені країни це все давно пройшли і забули. Нічого кращого ніж адресні субсидії вони не придумали. Вони намагаються навчити нас цивілізованому життю. Ми ж, на жаль, і навчитися не можемо не те що придумати краще.
показати весь коментар
15.01.2021 09:44 Відповісти
а яка ціна ринкова? Вона стала більш ринкова ніж при Порошенку коли нафта була значно дорожча?
показати весь коментар
16.01.2021 04:35 Відповісти
Ціна газу не прив'язана до ціни нафти, як було раніше. На цьому сильно опеклися європейські споживачі. Зараз у нас ціни прив'язані до цін на газовому хабі в Європі, тобто, газовий ринок Європи визначає ціну газу у нас. Плюс доставка газу, яка визначається не ринком, а тарифами на доставку, які встановлює держава. Зараз постачальників газу декілька десятків і ціни у них значно відрізняються. Було б ідеально, якби газовий хаб Україна створила на Західній Україні і ціни утворювалися на цьому ринку. Надіюсь, у нас працюють над цією проблемою.
показати весь коментар
16.01.2021 10:23 Відповісти
а хіба у Європі ціни на газ не прив'язані до цін на нафту?
В Британії здається всі тарифи приведені до умовного палива і ціни на всі види палива перераховуються в залежності від кількості енергії що дає кожен з видів
показати весь коментар
16.01.2021 20:19 Відповісти
Рост цен обеспечен существенным снижением производства тепловой энергии. Классное объяснение)))
показати весь коментар
15.01.2021 00:06 Відповісти
Рост цен потому что в бюджете нет денег. Осел все просрал. И взять негде. Порошенко не дает.
показати весь коментар
15.01.2021 01:08 Відповісти
Із бюджету газ давно не дотується. Цей "недогляд" бубочка виправить разом із ОПЗЖ.
показати весь коментар
16.01.2021 10:25 Відповісти
Окупаційна влада не лише на Донбасі чи Криму. Вся Україна окупована чи то обрізаними чи то недоробленими...
показати весь коментар
15.01.2021 09:23 Відповісти
У нас демократія, 73% вибрали собі подібних - неграмотних телепнів і любителів халяви.
показати весь коментар
15.01.2021 09:46 Відповісти
Кто-то из жертв полыхающего пердака сможет пояснить, каким макаром Кличко к махинациям Теплоэнерго с тарифами?
показати весь коментар
15.01.2021 11:10 Відповісти
Не подскажешь, кто у нас мер? Или задача Педалика только по телевизору бред нести?
Все остальное - "не, не помню"?
"Киевтеплоэнерго" пояснило рост начислений в платежках за отопление вопреки заявлениям Кличко - Цензор.НЕТ 5334
показати весь коментар
15.01.2021 12:13 Відповісти
Каким макаром Кличко к махинациям Теплоэнерго с тарифами?

Что он должен для тебя сделать?
Денег дать?
Колыбельную тебе спеть?
Объяснить тебе что-то?
Снизить тарифы вместо Теплоэнерго?
Жену дать помоложе и покрасивше?
https://biz.censor.net/comments/locate/3241815/01921488-f790-71db-a99b-a54f398b4204
показати весь коментар
15.01.2021 12:25 Відповісти
Руководитель города - мер, отвечает и за состояние дорог в городе и за наличие продуктов в магазинах города и за тарифы в городе. Не знал? Думал, что ответственность мера - стихи писать?
"Киевтеплоэнерго" пояснило рост начислений в платежках за отопление вопреки заявлениям Кличко - Цензор.НЕТ 55
показати весь коментар
15.01.2021 12:52 Відповісти
Ніхто тобі нічого не зобовязаний. Так же твій преЗЕдент сказав?
показати весь коментар
15.01.2021 21:07 Відповісти
"Бьет - значит любит", как киевляне любят своего Виталика, так и он их
показати весь коментар
15.01.2021 12:38 Відповісти
Выбрали-получайте!
показати весь коментар
15.01.2021 15:21 Відповісти

