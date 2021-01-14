Нацбанк продлил сроки настройки процессов финмониторинга на полгода

Национальный банк Украины продлил на шесть месяцев сроки настройки и автоматизации процессов финансового мониторинга для банков и небанковских финучреждений до 30 июня 2021 года, в то время как раньше крайним сроком было 30 декабря 2020 года.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Соответствующие изменения утверждены постановлением правления Нацбанка №2 от 12 января 2021 года, которое обнародовано на сайте регулятора и вступает в силу с 15 января 2021 года.

Указывается, что график был изменен с учетом потребности банков и небанковских финучреждений в дополнительном времени для разработки программного обеспечения, в том числе в связи с введенными карантинными ограничениями, так как на сегодня значительное количество IТ-компаний, которые разрабатывают необходимое программное обеспечение, работают в дистанционном режиме или в сокращенном штате из-за значительного уровня заболеваний.

НБУ напомнил, что банки и платежные системы, которые осуществляют переводы средств в режиме онлайн, должны настроить систему автоматизации процессов с финмониторингом, а для остальных небанковских финучреждений наличие системы автоматизации имеет рекомендательный характер.