МВФ обеспокоен нарушением обязательств по цене на газ, – Марченко
Международный валютный фонд (МВФ) обеспокоен возможным возвращением государственного регулирования цен на газ в Украине.
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, передает Интерфакс-Украина.
"О том, что такое решение возможно, наши партнеры знают. У них есть соответствующая реакция. Они обеспокоены, что мы в какой-то части пересматриваем ранее взятые обязательства. Сейчас вопрос стоит так: убедить наших партнеров, что это может быть частью механизма или временным решением", – сказал министр.
Глава Минфина напомнил, что меморандум содержит обязательство Украины о рыночных ценах на газ.
"Решений никаких еще не принято... В ближайшее время, возможно, будет заседание правительства по этому вопросу", – добавил министр.
Читайте также: Цены на газ для населения снизят только на время карантина, – Зеленский
Как сообщалось, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров введет государственное регулирование цен на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн за кубометр. Премьер поручил подготовить соответствующий проект постановления.
По словам исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко, это решение должно полностью заработать уже с февраля.
Минимальная цена газа для населения с января выросла до 6,99 грн за кубометр (с НДС), тогда как в декабре она составляла 5,95 грн. Максимальная цена достигла 10,8 грн за куб. м, по сравнению с максимальной ценой в 9,05 грн в декабре.
Напомним, с 1 августа в Украине открыт рынок природного газа для бытовых потребителей, что позволяет гражданам самостоятельно выбирать поставщика газа. Отмена регулирования цен на газ для населения предусматривалась программой сотрудничества с МВФ.
Или этот Член партии «Украинская стратегия Гройсмана» понимает под словом МВФ - Ахметова?
Или все таки денежки из карманов украинцев Вовой вынуто, чтоб депутатам на отдых вместе с любовницами 4 раза в год хватило, а их детям на Бентли и кокаин??
---------------------------------------------------------------------------------------
Но МВФ почему-то не озабочен тем, что из-за этих цен люди начнут или замерзать, или умирать с голоду.
Почему в Европе цены на газ упали ? Потому что есть рыночная стоимость и есть конкуренты
останній раз у грудні..
але ринкова ціна є ринковою ціною..
і ринкова ціна складається на ринку Європи,
де покупці мають іншу купівельну спроможність,
у них інші зарплати..
Для того щоб урівноважити газовий ринок України
потрібні співмірні с європейськими зарплати в Україні..
А зарплата у свою чергу теж є ринковою ціною праці..
І рівні зарплат визначаються інвестиційною привабливістю
країни..
Тому потрібно вимагати не зниження цін на газ, а
а покращення умов інвестицій..
А це демонополізація і деолігархізація, декорупцізація судів, ментів, прокурорів..
Це посадити суддів вовків і тупицького, вовка з нкрєкп, таратова, насирова, єрмака, беня диктову, аваківа, степанова, бахматюка, труху і кличка.. всіх на кого вже є справи
по корупціїї.
Але зеля, беня, ахметка, петя, пінчук, мертвечук, аваків та інші роблять все навпаки..
тому будуть українці мерзнути або платити дурні гроші, поки не зрозуміють..
Ты министр государства Украина или прихвостень за конверт у МВФ?