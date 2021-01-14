МВФ обеспокоен нарушением обязательств по цене на газ, – Марченко

Международный валютный фонд (МВФ) обеспокоен возможным возвращением государственного регулирования цен на газ в Украине.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, передает Интерфакс-Украина.

"О том, что такое решение возможно, наши партнеры знают. У них есть соответствующая реакция. Они обеспокоены, что мы в какой-то части пересматриваем ранее взятые обязательства. Сейчас вопрос стоит так: убедить наших партнеров, что это может быть частью механизма или временным решением", – сказал министр.

Глава Минфина напомнил, что меморандум содержит обязательство Украины о рыночных ценах на газ.

"Решений никаких еще не принято... В ближайшее время, возможно, будет заседание правительства по этому вопросу", – добавил министр.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров введет государственное регулирование цен на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн за кубометр. Премьер поручил подготовить соответствующий проект постановления.

По словам исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко, это решение должно полностью заработать уже с февраля.

Минимальная цена газа для населения с января выросла до 6,99 грн за кубометр (с НДС), тогда как в декабре она составляла 5,95 грн. Максимальная цена достигла 10,8 грн за куб. м, по сравнению с максимальной ценой в 9,05 грн в декабре.

Напомним, с 1 августа в Украине открыт рынок природного газа для бытовых потребителей, что позволяет гражданам самостоятельно выбирать поставщика газа. Отмена регулирования цен на газ для населения предусматривалась программой сотрудничества с МВФ.