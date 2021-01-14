БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
МВФ обеспокоен нарушением обязательств по цене на газ, – Марченко

Международный валютный фонд (МВФ) обеспокоен возможным возвращением государственного регулирования цен на газ в Украине.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, передает Интерфакс-Украина.

"О том, что такое решение возможно, наши партнеры знают. У них есть соответствующая реакция. Они обеспокоены, что мы в какой-то части пересматриваем ранее взятые обязательства. Сейчас вопрос стоит так: убедить наших партнеров, что это может быть частью механизма или временным решением", – сказал министр.

Глава Минфина напомнил, что меморандум содержит обязательство Украины о рыночных ценах на газ.

"Решений никаких еще не принято... В ближайшее время, возможно, будет заседание правительства по этому вопросу", – добавил министр.

Читайте также: Цены на газ для населения снизят только на время карантина, – Зеленский

Как сообщалось, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров введет государственное регулирование цен на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн за кубометр. Премьер поручил подготовить соответствующий проект постановления.

По словам исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко, это решение должно полностью заработать уже с февраля.

Минимальная цена газа для населения с января выросла до 6,99 грн за кубометр (с НДС), тогда как в декабре она составляла 5,95 грн. Максимальная цена достигла 10,8 грн за куб. м, по сравнению с максимальной ценой в 9,05 грн в декабре.

Напомним, с 1 августа в Украине открыт рынок природного газа для бытовых потребителей, что позволяет гражданам самостоятельно выбирать поставщика газа. Отмена регулирования цен на газ для населения предусматривалась программой сотрудничества с МВФ.

Джерело:  Интерфакс-Украина
Топ коментарі
+14
Марченко, иди нах**** со своими фантазиями. Типо мы такие тупые и не знаем откуда ветер дует, который ты списываешь на МВФ
показати весь коментар
14.01.2021 16:21 Відповісти
+14
Вообще то самое первое требование от МВФ ето БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ, БЮРОКРАТИЕЙ И КАЗНОКРАДАМИ, о чем вы все усердно стараетесь замалчивать. А по твоей лощеной хитрой морде без микроскопа видно что ты в етом так же замешан и играешь далеко не последнюю роль
показати весь коментар
14.01.2021 16:28 Відповісти
+13
Эти выродки манипулируют требованиями МВФ.
показати весь коментар
14.01.2021 17:26 Відповісти
Весь МВФ поочередно звонил и жаловался Марченко?
Или этот Член партии «Украинская стратегия Гройсмана» понимает под словом МВФ - Ахметова?
МВФ обеспокоен нарушением обязательств по цене на газ, – Марченко - Цензор.НЕТ 6713
показати весь коментар
15.01.2021 13:22 Відповісти
какой бюджет страны был при Гройсмане и сейчас ?
показати весь коментар
15.01.2021 15:58 Відповісти
Стесняюсь спросить, Вова Г. бюджет на продаже курточек на рынке заработал и передал Украине?
Или все таки денежки из карманов украинцев Вовой вынуто, чтоб депутатам на отдых вместе с любовницами 4 раза в год хватило, а их детям на Бентли и кокаин??
показати весь коментар
16.01.2021 03:46 Відповісти
МВФ обеспокоен нарушением обязательств по цене на газ

---------------------------------------------------------------------------------------
Но МВФ почему-то не озабочен тем, что из-за этих цен люди начнут или замерзать, или умирать с голоду.
показати весь коментар
14.01.2021 16:29 Відповісти
МобливоМВФ, як вимогу, запише у меморандум зобов'язати уряд зчпучюстити на газовий ринок України притомні європейські газові компанії, а е лише компанії українських олігархів? Тоді і буде справжня конкуренція, а не монопольний зговір.
показати весь коментар
15.01.2021 00:19 Відповісти
МВФ пофигу на то, что ты там мерзнешь - это финансовая, а не благотворительная организация, к которой пришло правительство Украины и попросило денег взаймы, между ними был составлен договор, согласно которому правительство обязалось поднять цены на газ для населения, как решить проблему с тем, что некоторым людям не хватает денег, чтобы оплатить такие тарифы, МВФ не должно беспокоить, это уже головная боль твоего правительства, которое брало деньги!
показати весь коментар
15.01.2021 04:48 Відповісти
"Глава Минфина напомнил, что меморандум содержит обязательство Украины о рыночных ценах на газ." - какой это рынок, для кого, если большинству украинцев не хватает зарплаты и особенно пенсии чтобы заплатить за газ или отопление? Сволочь зелёная.
показати весь коментар
14.01.2021 17:00 Відповісти
А МВФу слабо напомнить этому хроническому идиоту, что и оплата труда украинцем также должна быть рыночной?
показати весь коментар
14.01.2021 19:06 Відповісти
А шо, тебе Марченко от Минфина заплату платит?
показати весь коментар
14.01.2021 19:31 Відповісти
Откуда вы такие тупые берётесь, что не понимаете , рыночная цена может снизит цены на газ , а не монопольная от ЗЕ и компании?
Почему в Европе цены на газ упали ? Потому что есть рыночная стоимость и есть конкуренты
показати весь коментар
14.01.2021 23:20 Відповісти
Монопольная цена это конечно проблема, но какого х... нам нужны эти рыночные цены если в Украине объемов добываемого газа достаточно и для промышленности и для бытовых потребителей?
показати весь коментар
15.01.2021 16:18 Відповісти
Странно,а как же конец єпохи бедности.Кто избрал єтих зедебилов,наверное МВФ ?Которое нелох обещал послать н-уй! Разве нет?
показати весь коментар
15.01.2021 09:43 Відповісти
Средняя пенсия в 100 баксов их не беспокоит, их тревожит копеечное снижение цены на газ. Да и нет никакого рынка газа, есть куча обнаглевших прокладок принадлежащих олигархам.
показати весь коментар
14.01.2021 17:30 Відповісти
может пора собраться всем пойти и засунуть марченке в заднее место все "обеспокоенности" МВФ?? ЭТА ГНИДА КОМУ ДОЛЖНА СЛУЖИТЬ, УКРАИНСКОМУ НАРОДУ ИЛИ МВФ??????
показати весь коментар
14.01.2021 17:40 Відповісти
Он служит одним полушарием МВФ,а другим зеленскому и К"...Только ампутация и перезагрузка.
показати весь коментар
15.01.2021 04:36 Відповісти
Тому кто их избрал! Зедебилам-голобородькам!
показати весь коментар
15.01.2021 09:45 Відповісти
"риночна" ціна на газ визначається через НКРЄ,
останній раз у грудні..

але ринкова ціна є ринковою ціною..
і ринкова ціна складається на ринку Європи,
де покупці мають іншу купівельну спроможність,
у них інші зарплати..
Для того щоб урівноважити газовий ринок України
потрібні співмірні с європейськими зарплати в Україні..

А зарплата у свою чергу теж є ринковою ціною праці..
І рівні зарплат визначаються інвестиційною привабливістю
країни..
Тому потрібно вимагати не зниження цін на газ, а
а покращення умов інвестицій..

А це демонополізація і деолігархізація, декорупцізація судів, ментів, прокурорів..
Це посадити суддів вовків і тупицького, вовка з нкрєкп, таратова, насирова, єрмака, беня диктову, аваківа, степанова, бахматюка, труху і кличка.. всіх на кого вже є справи
по корупціїї.
Але зеля, беня, ахметка, петя, пінчук, мертвечук, аваків та інші роблять все навпаки..

тому будуть українці мерзнути або платити дурні гроші, поки не зрозуміють..
показати весь коментар
14.01.2021 17:50 Відповісти
А ще - негайне зменшення захмарної величини видатків державного бюджету, яка йде на утримання захмарної кількості державних службовців типа Тупицького, який за один лише грудень отримав "заробітну платню" 480 тисяч гривень!!!
показати весь коментар
14.01.2021 19:10 Відповісти
Как же вас легко купить, давайте поставим в министерства людей типа Бойко, которые готовы бесплатно работать, даже доплачивать будут, только потом не удивляйтесь "вышкам Бойко" и другим последствиям.
показати весь коментар
15.01.2021 04:54 Відповісти
В отношении МВФ Зеленский и правительство ведут себя как жулики.
показати весь коментар
14.01.2021 18:49 Відповісти
Они такие и есть ! Сначала пообещать ,взять кредит ,а потом кинуть! Точно так же с зедебильными избирателями,обещали конец эпохи бедности ,получат эпоху нищеты и бесправия! Что выбрали то и получают.
показати весь коментар
15.01.2021 09:50 Відповісти
Решения давно апробированы:- Зеленые "академики", включая Марченку не знали о грядущем повышении цен? Знали. Но вместо увеличения субсидий в бюджет заложили их сокращение на 8 ярдов. Теперь они прикидываются ветошью.
показати весь коментар
14.01.2021 19:35 Відповісти
Цей жлоб, явно в долі, що ******* таку *****.
показати весь коментар
14.01.2021 21:06 Відповісти
Олигархи грабят народ! Они захватили предприятия Украины и ресурсы Украины и не имеют никаких прав на них! Они принадлежат народу Украины! Революция нужна против олигархов и вынести олигархов в толпу и каждый должен ударить олигарха за то зло, что они сотворили Украине и Украинскому народу. Да будет народный суд над олигархами! Они за все должны заплатить по справедливой цене. Они каждого ограбили и за это каждый должен им отплатить ударом на площади!
показати весь коментар
14.01.2021 22:34 Відповісти
Это уже было, могу назвать страны: Венесуэла и Куба, там произошло ровно то, к чему ты призываешь, последствия видел?
показати весь коментар
15.01.2021 04:52 Відповісти
нихера подобного! на Кубе красные были, а в Венесуэле полит технология и обман народа. я говорю, про совсем другое! Убрать олигархов, национализировать все предприятия, которые они захватили, все ресурсы вернуть в гос собственность, которые они захватили, как написано в конституции, что все ресурсы принадлежат народу Украины, а их рейдерски захватили олигархи. А затем можно будет выстраивать демократическую систему и честные суды ибо олигархи больше не будут покупать власть и суды. И тогда Украина начнет становиться нормальной страной!
показати весь коментар
15.01.2021 05:02 Відповісти
Конечно с такими избирателями ,которые выбирают на выборах то халявный газ от кацапни то клоуна борцуна с эпохой бедности,превращая своих избирателе в нищебродов. Хуже не будет ? Нет? Точно?
показати весь коментар
15.01.2021 09:54 Відповісти
Марченко, тебе должно быть важнее беспокойство народа, а не МВФ.
Ты министр государства Украина или прихвостень за конверт у МВФ?
показати весь коментар
15.01.2021 04:39 Відповісти
хочется в ближайшее время видеть марченко и ему подобных привязанными к столбам позора... чтобы каждый мог подойти и, сказав в морду его неприятного лица правду, плюнуть в нее...
показати весь коментар
15.01.2021 06:08 Відповісти
Мвф просто обєспокоєн чи глубоко?
показати весь коментар
15.01.2021 09:17 Відповісти
Очередная ложь,МВФ обеспокоен пополнением бюджета,так как понимает,что в стране коррупция зашкаливает,и кроме как ободрать народ,сегодняшнее правительство ни на что не способно,и получить сбалансированный бюджет можно только повышением тарифов. А ты почему не решаешь вопросов с таможней?Законопроект о реформировании таможни уже с августа в правительстве,чем ты занимаешься все это время?Переживаешь за 7 тысяч брокеров,(бездельников и прилипал),на таможне,которые потеряют работу,а миллионы украинцев тебе и твоему насяльнику по феншую?
показати весь коментар
15.01.2021 11:48 Відповісти

