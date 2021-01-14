Денежная масса увеличилась за год на 29%, – НБУ

Денежная масса в Украине в декабре 2020 года возросла на 4,7% - до 1,85 трлн грн, что на 28,7% больше, по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Об этом свидетельствуют предварительные данные денежно-кредитной статистики Национального банка Украины (НБУ), передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным, денежная база (резервные средства) за минувший месяц увеличилась на 1,7% – до 595,99 млрд грн.

Нацбанк также указал, что денежные средства в обращении вне банков (M0) в декабре возросли на 4,6% – до 515,7 млрд грн.

По данным НБУ, депозитный портфель банков за прошлый месяц увеличился на 4,7% – до 1,33 трлн грн, в частности, в национальной валюте – на 9,5% (до 838,01 млрд грн), в то время как в инвалюте он сократился – на 2,4% (до 493,72 млрд грн).

Вместе с тем кредитный портфель банков сократился на 2,1% – до 944,38 млрд грн, в том числе в нацвалюте – 1,2% (до 595,88 млрд грн), в инвалюте – на 3,5% (до 348,51 млрд грн).

Согласно данным Нацбанка, чистые международные резервы в декабре увеличились на 18,7% – до $18,07 млрд.

Как сообщалось, в ноябре 2020 года денежная масса в Украине увеличилась на 1%, денежная база – на 0,8%, в том числе М0 – на 1,3%. Депозитный портфель банков за ноябрь увеличился на 0,6%, а кредитный сократился на 0,4%.

Согласно данным в инфляционном отчете, обнародованном Нацбанком в октябре, регулятор пересмотрел прогноз роста денежной базы на 2020 год 20,7% (в июльском прогнозе) на 27,6%, денежной массы - с 19,5% на 25,4%.