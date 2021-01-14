Фонд гарантирования не смог добиться ареста офиса обанкротившегося банка "Аркада"
Печерский районный суд Киева отказался удовлетворить ходатайство ликвидатора банка "Аркада" об аресте главного офиса банка "Аркада" площадью 14,1 тыс. кв. м, который находится в центре Киева по ул. Ольгинской, 3-А, а также земельного участка под ним площадью 0,53 га.
Соответствующее решение суд принял 11 января, передает Finbalance.
В своем иске представитель Фонда гарантирования просит суд применить последствия ничтожности сделки путем отмены регистрации права собственности и прекращения признания права собственности на недвижимое имущество.
Как отмечается, 19 августа 2020 года Печерский райсуд Киева по требованию Фонда гарантирования в рамках обеспечения иска уже накладывал арест на главный офис банка "Аркада" и земельный участок под ним.
Олег Нелин подавал апелляционную жалобу на указанное решение суда первой инстанции. Он числился в госреестре прав на недвижимое имущество как владелец здания банка "Аркада" и земельного участка под ним (право собственности зарегистрировано в июле 2020 года после снятия предыдущего ареста, который накладывался в рамках уголовного производства относительно возможных злоупотреблений должностных лиц банка "Аркада" и завладения средствами доверителей фонда финансирования строительства).
Также сообщалось, что Олег Нелин передал указанное недвижимое имущество в ипотеку для Тараса Бурдейного. Этих двух физлиц связывали с Николаем Злочевским - экс-министром экологии Януковиче, владельцем газодобывающей компании Burisma.
В судебных материалах отмечалось, что по данным Фонда гарантирования, в сентябре 2019 года банк "Аркада" передал в ипотеку для Нелина свой офис и земельный участок под ним в качестве обеспечения долговых обязательств ООО "Будеволюция" (застройщик ЖК "Патриотика" и "Патриотика на Озерах") по договору займа на 260 млн грн, тогда как рыночная стоимость офиса составляет 554,8 млн грн, земельного участка - 65,6 млн грн.
Читайте также: Нардеп от партии Медведчука рассказал о переговорах о достройке домов банка "Аркада"
Напомним, Национальный банк 25 августа отнес банк "Аркада" к категории неплатежеспособных в связи с резким уменьшением норматива достаточности капитала. С 26 августа в банке введена временная администрация.
Причиной такого решения в НБУ назвали потерю банком права собственности на собственное офисное здание в центре Киева, которое в июле перерегистрировали на топ-менеджеров Burisma Group Николая Злочевского.
Глава МВД Арсен Аваков заявил, что правоохранители расследуют уголовное дело в отношении 9 млрд грн, собранных в фондах финансирования строительства под управлением банка "Аркада".
АКБ "Аркада" создан в 1993 году. Владельцем существенного участия банка согласно данным НБУ по состоянию на 1 июня 2020 года являлся Константин Паливода (общее участие 74,797%).
По данным Нацбанка, на 1 августа 2020 года по размеру общих активов банк "Аркада" занимал 45 место (1,88 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль