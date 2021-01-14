Глава Нацбанка назвал сотрудничество с МВФ ключевым условием финансовой стабильности

Продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) является ключевым условием сохранения макроэкономической стабильности в Украине.

Об этом глава правления Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко заявил во время международной конференции The Central&Eastern European Forum 2021, передает пресс-служба НБУ.

"Ключевым условием для сохранения макростабильности в Украине остается продолжение сотрудничества с МВФ. Сегодня переговоры с нашими партнерами продолжаются. Реализация программы stand-by позволит обеспечивать макроэкономическую стабильность, необходимую для уверенного и непрерывного восстановления украинской экономики", – заявил глава НБУ.

Шевченко отметил, что украинский финансовый сектор проходит мировой кризис с существенным запасом прочности.

"Украина вошла в коронакризис в гораздо лучшем состоянии, чем это было во время мирового финансового кризиса 2008 года. Рост ВВП был стабильным, инфляция и дефицит текущего счета были умеренными, Национальный банк Украины имел достаточные резервы, а банковский сектор и государственные финансы были здоровыми", – отметил председатель Нацбанка.

Как сообщалось, ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) обеспокоен возможным возвращением государственного регулирования цен на газ в Украине, что может расцениваться, как нарушение обязательств украинских властей перед Фондом.



При этом 11 января в Украине возобновила работу миссия МВФ в рамках первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by.

Напомним, Украина в рамках 18-месячной программы финансирования stand by на SDR3,6 млрд ($5 млрд) взяла на себя обязательства внести изменения в закон о банковской деятельности, подготовленные совместно с МВФ и Всемирным банком.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года – с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.

По данным СМИ, программа stand by фактически была поставлена "на паузу" из-за действий со стороны украинской стороны, которые поставили под сомнения базовые принципы сотрудничества по программе. Однако заявления президента Владимира Зеленского о приверженности реформам и борьбе с коррупцией и ряд конкретных шагов, в том числе принятие госбюджета на 2021 год и восстановление оргструктуры Нацбанка, позволили заявить о миссии.