Украина может отменить визы для граждан Великобритании в 2021 году, – МИД

Украина рассматривает возможность отменить визы для граждан Великобритании в 2021 году.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Мы рассматриваем это, с должным учетом стратегического характера украинско-британских отношений и политики мобильности Великобритании в отношении Украины", - написал Кулеба.

Как сообщалось, с 1 января начало действовать Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии. Необходимость подписания документа возникла после выхода этой страны из Евросоюза, а соответственно – из соглашения об Ассоциации Украины с ЕС.