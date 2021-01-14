БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
280 0

Украина может отменить визы для граждан Великобритании в 2021 году, – МИД

Украина может отменить визы для граждан Великобритании в 2021 году, – МИД

Украина рассматривает возможность отменить визы для граждан Великобритании в 2021 году.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Мы рассматриваем это, с должным учетом стратегического характера украинско-британских отношений и политики мобильности Великобритании в отношении Украины", - написал Кулеба.

Как сообщалось, с 1 января начало действовать  Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии. Необходимость подписания документа возникла после выхода этой страны из Евросоюза, а соответственно – из соглашения об Ассоциации Украины с ЕС.

Автор: 

Джерело:  Twitter
Велика Британія (1231) віза (313) відміна (102)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 