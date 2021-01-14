Украина может отменить визы для граждан Великобритании в 2021 году, – МИД
Украина рассматривает возможность отменить визы для граждан Великобритании в 2021 году.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
"Мы рассматриваем это, с должным учетом стратегического характера украинско-британских отношений и политики мобильности Великобритании в отношении Украины", - написал Кулеба.
Как сообщалось, с 1 января начало действовать Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии. Необходимость подписания документа возникла после выхода этой страны из Евросоюза, а соответственно – из соглашения об Ассоциации Украины с ЕС.
