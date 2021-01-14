Главой крупнейшей российской энергокомпании "Россети" назначили зятя Медведчука

Совет директоров ПАО "Россети" досрочно прекратил полномочия гендиректора Павла Ливинского, назначив на должность исполняющего обязанности главы компании Андрея Рюмина, который до этого возглавлял "Ленэнерго".

Согласно данным ПАО "Россети Ленэнерго", Рюмин прекратил работу на должности этой компании 14 января, передает Интерфакс.

Новому и.о. главы "Россетей" Андрею Рюмину 40 лет. Ранее он работал в "Объединенной энергетической компании" (сначала стал замгендиректора с 2011 года, а в 2013 году – главой), позже, согласно сайту "Ленэнерго", он занимался предпринимательской деятельностью – в период с 2014 по 2016 годы, гендиректором "Россети Ленэнерго" назначен в 2018 году.

Андрей Рюмин – зять кума российского президента Владимира Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Рюмин женат на дочери Медведчука Ирине с 2006 года.

В 2019 году программа "Схемы" сообщала, что Андрей Рюмин стал совладельцем российского строительного холдинга Capital Group, который специализируется на строительстве комплексов, другой жилой и коммерческой недвижимости, в частности строит Capital Towers в "Москва-Сити", The Book на Арбате и резиденцию Mandarin Oriental напротив Кремля.



ПАО "Россети" – крупнейшая электросетевая компания России, объединяющая в своей структуре магистральный электросетевой комплекс, межрегиональные и региональные распределительные электросетевые компании. Государству принадлежит 88,04% в капитале компании через Росимущество.