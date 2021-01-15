"Северный поток-2" планируют достроить в 2021 году, – Bloomberg

Оператор проекта газопровода "Северный поток-2" компания Nord Stream AG 2 планирует завершить строительство одной из двух веток в первой половине 2021 года.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на график работ, имеющийся в распоряжении агентства и источники.

Согласно документу, трубоукладочная баржа "Фортуна" завершит работы в территориальных водах Дании на последней неделе мая. Затем она приступит к укладке труб в водах Германии, это продлится до июня.

В начале месяца Датское экономическое агентство сообщило, что прокладка труб газопровода в исключительной экономической зоне страны начнется 15 января. Позже эту информацию подтвердила компания-оператор.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тыс. км каждая общей мощностью 55 млрд куб. м в год. По ним будет поставляться газ в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. Сейчас трубопровод закончен более чем на 90%. В декабре 2019-го его строительство было приостановлено из-за санкций США, в результате которых швейцарская компания Allseas увела свои трубоукладочные суда.

Год спустя Nord Stream 2 AG возобновила прокладку трубы: "Фортуна" уложила участок трубопровода длиной 2,6 км в исключительной экономической зоне Германии. 23 декабря стало известно, что "Фортуне" будут помогать суда "Мурман" и "Балтийский исследователь" Морской спасательной службы России, а также другие суда обеспечения. Вокруг них появится временная запрещенная зона в несколько сотен метров.

Как сообщал БизнесЦензор, Дания получила расписание планов строительства газопровода "Северный поток 2" в своих водах, ожидается, что работы начнутся 15 января.

Как сообщалось, в декабре "Фортуна" достроила 2,6 км газопровода "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне Германии. В этом случае трубоукладочные работы велись на глубине менее 30 м и заняли около двух недель. В территориальных водах Дании нужно проложить около 147 км трубопровода на значительной глубине.

Напомним, в середине октября 2020 года в интервью журналу "Газпром" заместительница председателя правления "Газпрома", генеральный директор ООО "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова сообщала: "Сроки окончания строительства газопровода зависят от множества факторов, включая технические характеристики судов (в том числе вспомогательных) и оборудования, а также погодных условий в период проведения работ на морском участке. Прилагается максимум усилий для скорейшего завершения этого коммерческого проекта, несмотря на высокую политизированность полемики вокруг него".

В начале 2020 года президент России Владимир Путин выразил надежду, что строительство газопровода "Северный поток-2" будет завершено до конца текущего года или в первом квартале 2021 года.