Суд отменил требования Госналоговой к заводу Ахметова на 160 миллионов

Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу Офиса крупных плательщиков налогов Госналоговой службы и оставил без изменений решения судов, которыми был удовлетворен иск ЧАО "Днепровский коксохимический завод" и отменены налоговые уведомления-решение от 2019 года.

Как пишет Finbalance, отменены начисления штрафов и уплаты налогов на общую сумму 160 млн грн.

В том числе отменены решения о начислении штрафных санкций в размере 40,99 млн грн; о увеличении суммы денежного обязательства по НДС с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) на 18,5 млн грн; об уменьшении суммы бюджетного возмещения по НДС на 103 млн грн, об определении налогового обязательства по НДС в размере 68,7 млн грн и применения штрафных санкций на 34,3 млн грн; об уменьшении размера отрицательного значения суммы НДС в размере 1,9 млн грн.

Верховный Суд среди прочего отметил, что "ответчиком (ГНС) не доказано, что договорная цена продажи истцом собственной продукции не соответствовала уровню обычных (рыночных) цен".

ЧАО "Днепровский коксохимический завод" входит в холдинг "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского.