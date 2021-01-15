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США ввели санкции против китайского покупателя "Мотор Сичи"

США ввели санкции против китайского покупателя

Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США добавило Китайскую национальную оффшорную нефтяную корпорацию (CNOOC) в Список юридических лиц, а китайскую компанию Skyrizon - в список военных конечных пользователей (MEU).

"Обе компании угрожают национальной безопасности США, CNOOC, помогая Китаю запугивать соседей в Южно-Китайском море и Skyrizon за е способность разрабатывать, производить или обслуживать военные объекты, такие как двигатели для военных самолетов", - сообщает пресс-служба Министерства торговли США.

"Skyrizon - китайская государственная компания - и ее стремление приобретать и внедрять иностранные военные технологии представляют собой серьезную угрозу национальной безопасности и интересам внешней политики США", - заявил министр торговли США Уилбур Росс.

"Это действие служит предупреждением экспортному сообществу о значительных связях Skyrizon с Народно-освободительной армией", - отметил он.

Как сообщалось, в конце ноября Антимонопольный комитет Украины в третий раз вернул без рассмотрения заявку компании Skyrizon – "дочки" китайской Beijing Xinwei Technology Group – и DCH Александра Ярославского на покупку контрольного пакета акций ПАО "Мотор Сич". Компания Ярославского в качестве партнера китайцев сменила государственный "Укроборонпром", который ранее заявил об отказе от участия в сделке.

Кроме этого, DCH и Skyrizon направили иск в Хозяйственный суд Киева с требованием обязать АМКУ принять заявку к рассмотрению.

По какой схеме Ярославский может стать владельцем акций "Мотор Сич" читайте в нашем тексте.

Ранее президент Владимир Зеленский потребовал от Кабмина, СНБО и СБУ проанализировать сделку с точки зрения влияния на безопасность государства.

В свою очередь в СНБО заявили о риске незаконной передачи оборонных технологий при продаже "Мотор Сичи" Китаю.

Госсекретарь США Майк Помпео также заявил президенту Владимиру Зеленскому об обеспокоенности его страны инвестициями Китая в украинский промышленный сектор, в частности, намерениями приобрести предприятие "Мотор Сич".

Акции "Мотор-Сич" находятся под арестом с апреля 2018 года по ходатайству следователя СБУ с целью сохранения вещественных доказательств в возбужденном в июле 2017 года уголовном деле.

Напомним, в апреле 2018 года СБУ проводила обыски на ПАО "Мотор Сич" в рамках расследования уголовного производства о подготовке диверсии, направленной на ослабление государства из-за разрушения стратегического предприятия.

В СБУ заявляли, что представители иностранной компании развивают завод по производству авиадвигателей, на который планируется перенести украинское производство и передать технологии. С этой целью, по данным следствия, иностранцами совершена опосредованная концентрация контрольного пакета акций "Мотор Сич", который сейчас оформлен на шесть оффшорных компаний и физическое лицо.

ПАО "Мотор Сич" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира. Предприятие в январе-сентябре 2020 года получило 930,2 млн грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период 2019 года чистый убыток составлял 532,7 млн грн. Чистый доход "Мотор Сичи" вырос на 20,2% – до 7,68 млрд грн.

Джерело:  U.S. Department of Commerce
Мотор Січ (212) санкції (4537) США (4998)


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Топ коментарі
+6
нужно бы еще Ярославскому санкций под хвост насыпать.. что бы не возникало желания уничтожать нашу обороноспособность в угоду кацапо-китайцам..
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15.01.2021 11:05 Відповісти
+5
Отдай жену дяде, а сам иди к б*ядди.
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15.01.2021 12:01 Відповісти
+3
Ярославського -- на нари!
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15.01.2021 12:02 Відповісти
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нужно бы еще Ярославскому санкций под хвост насыпать.. что бы не возникало желания уничтожать нашу обороноспособность в угоду кацапо-китайцам..
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15.01.2021 11:05 Відповісти
Какая обороноспособность в Гвинее? Пусть и бледнолицей)
Клановораздираемая, продажная и малообразованная.
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15.01.2021 21:16 Відповісти
сами не купили, китайцев прижали, будет еще один ЮМЗ....
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15.01.2021 11:21 Відповісти
Отдай жену дяде, а сам иди к б*ядди.
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15.01.2021 12:01 Відповісти
Потрійний конфлікт інтересів. Мабуть доведеться банкротити підприємство.
Одного не розумію, китайцямм вже продали акції, чи тільки є договір про наміри ??
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15.01.2021 11:58 Відповісти
продали, и остановили обиг.... Богуслаев всех наиграл....
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15.01.2021 12:04 Відповісти
Що значить доведеться банкротити чиї інтереси ми маємо захищати свої чи США скільки в США закрыли підприємств заради нас?
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15.01.2021 13:22 Відповісти
"Это не твой зуб, и даже не мой, это его зуб ..."
Цитата з фільму "Не бойся, я с тобой".
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15.01.2021 14:12 Відповісти
Це наш зуб, якщо так продовжити мислити, то нічого вже не наше і за що тоді воювати?
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15.01.2021 14:39 Відповісти
Це був "зуб" Богуслаєва.
Альо ... приватна власність.
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15.01.2021 15:26 Відповісти
Ні, бо від існування його підприємства залежать ті хто на ньог працюж, податки і держава, а значить і наш зуб.

Жодне підприємство в оборонці вільно не працю як хочеться. Не можна продавати навіть продукцію з заводу і так у всьому світі.
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15.01.2021 18:31 Відповісти
Ярославського -- на нари!
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15.01.2021 12:02 Відповісти
в Гуантанамо, там теплое море и белоснежные пляжи под кокосовыми пальмами
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15.01.2021 16:41 Відповісти
God bless America❗️
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15.01.2021 12:14 Відповісти
Націоналізувати.
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15.01.2021 13:20 Відповісти
+100
На свою голову !
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15.01.2021 15:27 Відповісти
Моторсіч це стратегічний обьект - виробник авіаційних та гелікоптерних двигунів.
Він має бути в Оборонпромі, а не в приватній власності

Розслідувати як його приватизував Богуслаєв, відібрати завод у Богуслаєва, а він нехай вертає гроші Ярославському.....
або ж островами біля Мілана нехай вертає
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15.01.2021 16:45 Відповісти
А как порох продал судостроительный на Рыбальском в Киеве тыгибнутому для застройки? Это разве не оборонпром?
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15.01.2021 17:30 Відповісти
Не за горами ... Територія України приросте островами біля Мілану.
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15.01.2021 17:44 Відповісти
За предприятием жизни десятков тысяч людей.
Ни одна страна мира так не идёт на поводу у другой страны, чтобы обанкротиться свое предприятие и лишить рабочих мест людей, ничего общего с патриотизмом.

Были одной из немногих стран с авиационной промышленностью станем аграрной страной без своей земли, как же ж хорошо все во благо.

Здесь хоть сколько могут защищать сша, но они ни одного предприятия ради нас не закрыли и прибыль с нас имеют. Быть колоний плохо и независимо от того чья ты колония.

Кроме того, что в войну нам это предприятие необходимо и государство должно следить, чтобы оно не обанкротилось, чтобы сохранить специалистов им нужно платить втч, а не только коболеву, двигатель первый встречный с улицы не построит как и не сможет стать врачем.
Это самый главный индикатор как относятся к нам в США и что нас ждёт дальше....
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15.01.2021 13:20 Відповісти
Це лірика ... У нас капіталізм, приватна власність, у д.в. п. Богуслаєва.
Плюс інтереси стратегічного партнера США.
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15.01.2021 14:22 Відповісти
Стратегічний партнер котрий враховує лише свої інтереси? Про себе в стратегії не треба забувати насамперед!!!!!

А наші інтереси це робочі місця щоб десятки тисяч голодних безробітних не вивалило на вулицю і не дестабілізувало ситуацію, щоб їм було чим дітей нагодувати. ЖИТТЯ ВЛАСНИХ ГРОМАДЯН НАШІ ІНТЕРЕСИ.

І у війну це підприємство нам потрібно понад усе.

США нам не статегічнмй партнёр. Партнерство це домовленість двох рівних з вигодою для двох сторін. А коли одну сторону грабують закриваючі стратегічних підприємства і розпрадуючі землю це не партнерство.

А Богуслав мав право, але У ВСІХ КРАЇНАХ Є ОБМЕЖЕННЯ І У НАС ТЕЖ!!!! НАВІТЬ У США. Є антимонопольная законодавство є закони про те які технології можна продавати а які ні, і на все це потрібні дозволи просто так ніхто нічого не має право робити.
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15.01.2021 14:37 Відповісти
Блін ... Так куди по Вашому СБУ і Прокурватура дивились ?
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15.01.2021 15:24 Відповісти
Повністтю погоджуюсь з Вами, заглядаючи у рот нашим західним та східним "друзям" ми за 30років перетворились з країни з розвинутою промисловісттю та наукою у аграрну колонію та країну жебраків. При цьому переважна більшість населенні досі впевненна, що десь за кордоном "добродіїї" хочуть нам добра і тільки і думають, про те як зробити щось гарне для України та українців. При цьому, а ні ядерне роззброєння під тиском тих самих США, а ні бушерський контракт від якого Турбоатом відмовився під тиском США, а ні відмова від виконнання Будапештського меморандума США та іншими, а ні відсутність справжньої реакції окрім глубокої стурбованності на кацапську агресію, ніяк не заважає нашим "корисним ідіотам" вважати захід нашими друзями, та партнерами. Про вату там і казати нічого - тупе бидло навіть сидячи у підвалах під обстрілами кацапів продовжує вірити у добрі наміри кацапських нацистів.
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15.01.2021 18:33 Відповісти
А можно поподробнее о том, где была "розвинута промисловість та наука" в УССР? Вы сами то кем до 1991г. были?
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15.01.2021 19:01 Відповісти
Что, гуглом пользоваться не умеешь? Поподробнее - у нас было развито машиностроение (автомобилестроение, авиастроение, судостроение, ракетостроение, оборонная промышленность, приборостроение, агрегатостроение и т.д.и на момент распада совка это в большинстве случаев были вполне себе современные и конкурентноспособные предприятия), сейчас из всего этого осталось в лучшем случае процентов 10. Перечень НИИ, КБ и ВУЗов ты можешь так же найти сам, если есть желание, с наукой так вообще полная катастрофа, нормально работающих НИИ фактически не осталось, а КБ так же почти полностью уничтожены, ну а качество обучения в ВУЗах сильно упало.

До 1991 года я был еще школьниом (в 1991-м году закончил школу и поступил в ВУЗ и учился еще фактически по советским стандартам и могу сравнивать качество знаний полученных мной и моими детьми.)
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15.01.2021 20:45 Відповісти
Вам кто партнёр, Расеюшка?
Лучше быть колонией США, чем колонией РФ. Разве это не очевидно?
А чтоб не стать аграрной страной надо было не держаться за рынок РФ в авиации, а перестраиваться с самого 1991 года.
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15.01.2021 18:56 Відповісти
1. Мотор не выпускали на рынки ЕС, потому что партнёры такие они не хотят конкуренции в авиастроении, поэтому так трепетно относятся к тому что мотр продал технологию Китаю.

Вы не пойдёте так просто на рынок ЕС и не будете продавать, что захотите от курятины до двигателей там квоты барьеры нет свободного рынка, они защищают каждый своего производителя и если ты не можешь защитить себя тебя уничтожат.

2. Лучше колоний не быть, колония и ДОСТОИНСТВО вещь не совместимая, казаки на колени не становятся и землю и ресурсы за которые уплачены кровь не отдаёт и рабами своих детей не делают, это фактически будущее индейцев, все. США в этом смысле ничем не лучше рфии, а если учесть сколько людей умерло в результате реформ и к чему они приведут это путь к гибели.

Мне ваша пропагандисткая фигня на счёт если ты не согласен уже достала, разрушили все немногое что осталось крушить страну жизни, все на своём пути ни совессти.

Смерти и революция достоинства была не для того, чтобы становиться чьей-то колоний.

А об себя ноги нельзя никому давать вытирать это всегда приводит к смертями, утрате страны и утрате суверенитета, а кто выкачиваетресурсы и забирает землю нет разницы.

И мы в революцию шли не в США, не в каналу мне не импонирует эти страны и то как там живут мы шли в ЕВРОПУ!!!!! а быть колонией США и страной в ЕС это 2 большие разницы!!!!

Быть Польшей и колонией рабами без страны и прав это 2 разницы.

Вам нравится быть рабом будьте, а я за жизни каждого жителя этой страны и за ДОСТОИНСТВО.

ПС Лучше расскажите как и насколько Ахметов ахент кремля обогатился за это время и сколько денег вывели мразота, так мы точно войну выиграем, ага.

Чушь лапша, для дураков.
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15.01.2021 19:46 Відповісти
А вот и очередной пропагандонский закидон - не хотите стать марионетками запада. значит должны стать марионетками кремля. И лучше быть свободной страной, чем чьей либо колонией и до тех пор пока у нас народ буде верить в добрых забугорных дядей, до тех пор мы и будем жить в нищете.

"А чтоб не стать аграрной страной надо было не держаться за рынок РФ в авиации, а перестраиваться с самого 1991 года." - вот прежде чем нести подобную чушь, ты бы поинтересовался бы для начала как на западе защищают свои внутренние рынки (начиная от подписания невыгодных соглашений в рамках ВТО, закачивая заградительными пошлинами и "экологическими" стандартами, призванными любыми способами не пускать на свой рынок конкурентов), а так же поинтересовался бы войнами между Boeing и Airbus и как правительства США и ЕС помогали им в этих войнах.
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15.01.2021 20:55 Відповісти
Оцените "красоту игры": при существовании СБУ, других спецслужб продается серьезное оборонное предприятие иностранной компании, а "шум" поднимают (и это еще не точно), только когда США вводят санкции против покупателей. И мы хотим, чтобы Украину воспринимали всерьез на международных площадках? Чтобы помогали?
Может, гражданам Украины для начала надо выбирать разумных людей во власть, а не прощелыг из криворожских подворотень?
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15.01.2021 14:04 Відповісти
п. Богуслаєв став власником акцій цього "стратегічного, оборонного" підприємства при інших президентах.
Як громадяни країни провели приватизацію, так воно і вилазить.
Слава б-у, хоч додумались СБУ впрягти і якось заблокувати процес.
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15.01.2021 14:25 Відповісти
чтото последнее время только про санкции и слышнолучшеб сделали чтото хорошее
ато санкциями пиарица глупо кактону как минимум не честно конкурировать надо честно гдеж эта приславутая невидимая рука рынка
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15.01.2021 14:12 Відповісти
пусть бы сами купили лучше ато теперь у них китайцы во всем виноваты
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15.01.2021 14:13 Відповісти
Еще один тонкий намек зеленому дурачку... Да вот он только идиот полутонов не понимает, - с ним надо попроще...
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15.01.2021 14:25 Відповісти
Вопрос только в том, что предлагают американцы взамен? Похоже им интересно только банкротство и уничтожение завода, китайцам перенос технологий и специалистов в Китай и закрытие завода в Украине. А где тут наш интерес в этой битве мародеров?
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15.01.2021 18:41 Відповісти
Американцы предлагают ремонт сотен Ми-17, которые они купили союзникам в Ираке и Афганистане
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15.01.2021 18:46 Відповісти
Честно говоря не слышал о подобном, хотя тут нужно быть очень осторожными и требовать гарантий , потому что они точно так же обещали компенсировать наши потери из-за отказа от Бушерского контракта, а в итоге обещания их остались просто обещаниями, а наш Турбоатом не получил очень выгодный контракт, который перехватили кацапы.
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15.01.2021 21:03 Відповісти
На самом деле, после санкций еще администрации Трампа, российский авиапром, - ВСЕ.
Они пока еще булькают, что-то пыжаться, но это агония... Западным компаниям ЗАПРЕЩЕННО работать с русскими, - это финиш. И тут есть огромное поле возможностей.Ми-8/Ми-17 летает 1000 по всему миру, американцы, как было сказано выше, покупают их для свои союзников... И этот рынок может принести огромные деньги... И самое худшее здесь, перейти дорогу американцам.. Но если зеленый несмешной клоун, может совершить какую-нибудь ошибку, то он ее совершит.
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16.01.2021 10:22 Відповісти
неправда ничего они никому непокупали покупало афганское правительство за свои деньги они только сделку продавили
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16.01.2021 01:15 Відповісти
Если задуматься: А чем для США отличается китайское "предприятие производящее военную продукцию угрожающую интересам США", от Украинского, производящего такую же продукцию, да ещё и поставляющую её (пока) России??? Разве что тем - что Украинское похоже и без всяких санкций потихоньку разваливается и менее опасно.
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15.01.2021 19:12 Відповісти
А Богуслаев на своём острове отдыхает. А не на нарах.
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15.01.2021 14:29 Відповісти
Збулася блакитна мрія у чоловіка ... Хех ...
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15.01.2021 15:29 Відповісти
а чего работяга трудяга должен быть на нарах он этот завод из говна поднял как конфетку сделал так много желаюших слюни пораспускали
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16.01.2021 01:12 Відповісти
Хорошая новость , что американцы ввели санкции против китайцев.
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15.01.2021 14:55 Відповісти
Автоматом і проти нас .
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15.01.2021 15:25 Відповісти
у американцев помоему шас период такой спнкции вводить направо налево только и слышно от них санкции бомбежки короче гадость одна нет сделать чтото хорошее
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16.01.2021 01:13 Відповісти
Для США санкции против Китая интереснее чем инвестиции в Мотор-Сич.
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15.01.2021 17:21 Відповісти
Може і так, але у підсумку вимусять закрити підприємство.
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15.01.2021 17:46 Відповісти
ну это если наши власти прогнуться
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16.01.2021 01:16 Відповісти
Бойся китайцев, дары приносящих.
Вергилий. Энеида.
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15.01.2021 17:37 Відповісти
+100
Від їхніх інвестицій треба триматися подалі - відкусять з рукою.
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15.01.2021 17:45 Відповісти
Ярославский ! **** никак не нажрётся!! на нары этого ворюгу!! Привы , **** , на дурняк прибирать всё . что не надёжно лежит!!
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15.01.2021 18:12 Відповісти
какое им дело куда мы продаем свой завод они хоть копейку в него вложили
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16.01.2021 01:09 Відповісти
ненравиться пусть платят дороже и покупают
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16.01.2021 01:10 Відповісти

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