США ввели санкции против китайского покупателя "Мотор Сичи"
Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США добавило Китайскую национальную оффшорную нефтяную корпорацию (CNOOC) в Список юридических лиц, а китайскую компанию Skyrizon - в список военных конечных пользователей (MEU).
"Обе компании угрожают национальной безопасности США, CNOOC, помогая Китаю запугивать соседей в Южно-Китайском море и Skyrizon за е способность разрабатывать, производить или обслуживать военные объекты, такие как двигатели для военных самолетов", - сообщает пресс-служба Министерства торговли США.
"Skyrizon - китайская государственная компания - и ее стремление приобретать и внедрять иностранные военные технологии представляют собой серьезную угрозу национальной безопасности и интересам внешней политики США", - заявил министр торговли США Уилбур Росс.
"Это действие служит предупреждением экспортному сообществу о значительных связях Skyrizon с Народно-освободительной армией", - отметил он.
Как сообщалось, в конце ноября Антимонопольный комитет Украины в третий раз вернул без рассмотрения заявку компании Skyrizon – "дочки" китайской Beijing Xinwei Technology Group – и DCH Александра Ярославского на покупку контрольного пакета акций ПАО "Мотор Сич". Компания Ярославского в качестве партнера китайцев сменила государственный "Укроборонпром", который ранее заявил об отказе от участия в сделке.
Кроме этого, DCH и Skyrizon направили иск в Хозяйственный суд Киева с требованием обязать АМКУ принять заявку к рассмотрению.
По какой схеме Ярославский может стать владельцем акций "Мотор Сич" читайте в нашем тексте.
Ранее президент Владимир Зеленский потребовал от Кабмина, СНБО и СБУ проанализировать сделку с точки зрения влияния на безопасность государства.
В свою очередь в СНБО заявили о риске незаконной передачи оборонных технологий при продаже "Мотор Сичи" Китаю.
Госсекретарь США Майк Помпео также заявил президенту Владимиру Зеленскому об обеспокоенности его страны инвестициями Китая в украинский промышленный сектор, в частности, намерениями приобрести предприятие "Мотор Сич".
Акции "Мотор-Сич" находятся под арестом с апреля 2018 года по ходатайству следователя СБУ с целью сохранения вещественных доказательств в возбужденном в июле 2017 года уголовном деле.
Напомним, в апреле 2018 года СБУ проводила обыски на ПАО "Мотор Сич" в рамках расследования уголовного производства о подготовке диверсии, направленной на ослабление государства из-за разрушения стратегического предприятия.
В СБУ заявляли, что представители иностранной компании развивают завод по производству авиадвигателей, на который планируется перенести украинское производство и передать технологии. С этой целью, по данным следствия, иностранцами совершена опосредованная концентрация контрольного пакета акций "Мотор Сич", который сейчас оформлен на шесть оффшорных компаний и физическое лицо.
ПАО "Мотор Сич" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира. Предприятие в январе-сентябре 2020 года получило 930,2 млн грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период 2019 года чистый убыток составлял 532,7 млн грн. Чистый доход "Мотор Сичи" вырос на 20,2% – до 7,68 млрд грн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Клановораздираемая, продажная и малообразованная.
Одного не розумію, китайцямм вже продали акції, чи тільки є договір про наміри ??
Цитата з фільму "Не бойся, я с тобой".
Альо ... приватна власність.
Жодне підприємство в оборонці вільно не працю як хочеться. Не можна продавати навіть продукцію з заводу і так у всьому світі.
На свою голову !
Він має бути в Оборонпромі, а не в приватній власності
Розслідувати як його приватизував Богуслаєв, відібрати завод у Богуслаєва, а він нехай вертає гроші Ярославському.....
або ж островами біля Мілана нехай вертає
Ни одна страна мира так не идёт на поводу у другой страны, чтобы обанкротиться свое предприятие и лишить рабочих мест людей, ничего общего с патриотизмом.
Были одной из немногих стран с авиационной промышленностью станем аграрной страной без своей земли, как же ж хорошо все во благо.
Здесь хоть сколько могут защищать сша, но они ни одного предприятия ради нас не закрыли и прибыль с нас имеют. Быть колоний плохо и независимо от того чья ты колония.
Кроме того, что в войну нам это предприятие необходимо и государство должно следить, чтобы оно не обанкротилось, чтобы сохранить специалистов им нужно платить втч, а не только коболеву, двигатель первый встречный с улицы не построит как и не сможет стать врачем.
Это самый главный индикатор как относятся к нам в США и что нас ждёт дальше....
Плюс інтереси стратегічного партнера США.
А наші інтереси це робочі місця щоб десятки тисяч голодних безробітних не вивалило на вулицю і не дестабілізувало ситуацію, щоб їм було чим дітей нагодувати. ЖИТТЯ ВЛАСНИХ ГРОМАДЯН НАШІ ІНТЕРЕСИ.
І у війну це підприємство нам потрібно понад усе.
США нам не статегічнмй партнёр. Партнерство це домовленість двох рівних з вигодою для двох сторін. А коли одну сторону грабують закриваючі стратегічних підприємства і розпрадуючі землю це не партнерство.
А Богуслав мав право, але У ВСІХ КРАЇНАХ Є ОБМЕЖЕННЯ І У НАС ТЕЖ!!!! НАВІТЬ У США. Є антимонопольная законодавство є закони про те які технології можна продавати а які ні, і на все це потрібні дозволи просто так ніхто нічого не має право робити.
До 1991 года я был еще школьниом (в 1991-м году закончил школу и поступил в ВУЗ и учился еще фактически по советским стандартам и могу сравнивать качество знаний полученных мной и моими детьми.)
Лучше быть колонией США, чем колонией РФ. Разве это не очевидно?
А чтоб не стать аграрной страной надо было не держаться за рынок РФ в авиации, а перестраиваться с самого 1991 года.
Вы не пойдёте так просто на рынок ЕС и не будете продавать, что захотите от курятины до двигателей там квоты барьеры нет свободного рынка, они защищают каждый своего производителя и если ты не можешь защитить себя тебя уничтожат.
2. Лучше колоний не быть, колония и ДОСТОИНСТВО вещь не совместимая, казаки на колени не становятся и землю и ресурсы за которые уплачены кровь не отдаёт и рабами своих детей не делают, это фактически будущее индейцев, все. США в этом смысле ничем не лучше рфии, а если учесть сколько людей умерло в результате реформ и к чему они приведут это путь к гибели.
Мне ваша пропагандисткая фигня на счёт если ты не согласен уже достала, разрушили все немногое что осталось крушить страну жизни, все на своём пути ни совессти.
Смерти и революция достоинства была не для того, чтобы становиться чьей-то колоний.
А об себя ноги нельзя никому давать вытирать это всегда приводит к смертями, утрате страны и утрате суверенитета, а кто выкачиваетресурсы и забирает землю нет разницы.
И мы в революцию шли не в США, не в каналу мне не импонирует эти страны и то как там живут мы шли в ЕВРОПУ!!!!! а быть колонией США и страной в ЕС это 2 большие разницы!!!!
Быть Польшей и колонией рабами без страны и прав это 2 разницы.
Вам нравится быть рабом будьте, а я за жизни каждого жителя этой страны и за ДОСТОИНСТВО.
ПС Лучше расскажите как и насколько Ахметов ахент кремля обогатился за это время и сколько денег вывели мразота, так мы точно войну выиграем, ага.
Чушь лапша, для дураков.
"А чтоб не стать аграрной страной надо было не держаться за рынок РФ в авиации, а перестраиваться с самого 1991 года." - вот прежде чем нести подобную чушь, ты бы поинтересовался бы для начала как на западе защищают свои внутренние рынки (начиная от подписания невыгодных соглашений в рамках ВТО, закачивая заградительными пошлинами и "экологическими" стандартами, призванными любыми способами не пускать на свой рынок конкурентов), а так же поинтересовался бы войнами между Boeing и Airbus и как правительства США и ЕС помогали им в этих войнах.
Может, гражданам Украины для начала надо выбирать разумных людей во власть, а не прощелыг из криворожских подворотень?
Як громадяни країни провели приватизацію, так воно і вилазить.
Слава б-у, хоч додумались СБУ впрягти і якось заблокувати процес.
ато санкциями пиарица глупо кактону как минимум не честно конкурировать надо честно гдеж эта приславутая невидимая рука рынка
Они пока еще булькают, что-то пыжаться, но это агония... Западным компаниям ЗАПРЕЩЕННО работать с русскими, - это финиш. И тут есть огромное поле возможностей.Ми-8/Ми-17 летает 1000 по всему миру, американцы, как было сказано выше, покупают их для свои союзников... И этот рынок может принести огромные деньги... И самое худшее здесь, перейти дорогу американцам.. Но если зеленый несмешной клоун, может совершить какую-нибудь ошибку, то он ее совершит.
Вергилий. Энеида.
Від їхніх інвестицій треба триматися подалі - відкусять з рукою.