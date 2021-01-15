Степанов объявил о передаче закупок вакцин от COVID-19 британскому агентству

Закупки вакцин от COVID-19 для Украины будут переданы британскому закупочному агентству Crown Agents.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Интерфакс-Украина.

"На внеочередном заседании правительства принято решение, что закупки вакцины от COVID-19 будет проводить международная организация Crown Agents. У нее будут полномочия на заключение контрактов в соответствии с проведенными предварительно Минздравом, руководством государства переговорами, а также логистическое сопровождение грузов", – сказал Степанов.

Министр отметил, что компания занимается закупкой вакцин от COVID-19 для разных стран, в частности для Великобритании.

Он также в очередной раз обвинил руководство ГП "Медицинские закупки Украины" в неэффективной работе после того, как госпредприятие заявило о вмешательстве Степанова в процесс контрактования вакцин.

Еще в конце декабря Степанов заявлял, что Министерство здравоохранения находится на финальном этапе заключения следующих договоров с ведущими мировыми производителями вакцин против COVID-19.

Госпредприятие "Медицинские закупки Украины" подписало договор с украинской компанией "Лекхим" на поставку 1,91 млн доз вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech. Руководство госпредприятия пояснило выбор поставщика решением министра здравоохранения Максима Степанова, отметив, что переговоры также велись непосредственно с производителями вакцин.

При этом китайская компания Sinovac полностью не завершила третью фазу клинических испытаний своей вакцины. Согласно результатам клинических испытаний вакцины в Бразилии, ее эффективность составила немногим более 50%.Испытания третьей фазы также продолжаются в Турции.

После этого Степанов признал, что Украина может отказаться от закупки вакцины от COVID-19 производства китайской компании Sinovac Biotech, если ее доказанная эффективность будет менее 70%.