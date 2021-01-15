Большинство обращений граждан в Киберполицию касается интернет-мошенничества. ИНФОГРАФИКА

В прошлом году более 80% сообщений граждан из более чем 41 тысячи обращений в Киберполицию касались мошенничества в интернете.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Украины, наиболее распространенными схемами аферистов были продажи несуществующих товаров, телефонные мошенничества, фишинговые ресурсы.

В прошлом году Киберполиция заблокировала почти 30 тысяч мошеннических интернет-ссылок и почти 9 тысяч финансовых операций злоумышленников. При этом в Киберполиции отмечают, что мошенники всегда подстраиваются под потребности общества и каждый раз придумывают новые схемы преступлений.

"Чаще всего злоумышленники обманывали потерпевших, продавая несуществующие товары на платформах объявлений или в соцсетях. Как правило, в таких случаях аферисты требовали предоплату за товар, однако после получения денег - блокировали покупателей", - сообщает Киберполиция.

Также распространены телефонные мошенничества. "Злоумышленники выдавали себя за работников банка или представителей мобильного оператора. В разговорах сообщали о якобы блокировки карты или о получении доступа к банковскому счету посторонними лицами. Аферисты узнавали конфиденциальные данные, в частности срок действия карты, PIN-код и СVV-код, коды банков и мобильных операторов. Впоследствии собранную информацию они использовали для присвоения денег с банковских счетов", - сообщает Киберполиция.

Также в прошлом году телефонные мошенники выдавали себя за стражей правопорядка или врачей и действовали по схеме "ваш родственник попал в ДТП".

Распространенными схемами аферистов также были создания фишинговых ресурсов, похожих на популярные интернет-магазины, банковские учреждения или организации. Основная задача таких мошенников - похищение логинов и паролей или получения банковских данных для присвоения денег.

Также в 2020 году приобрели популярность мошеннические схемы, замаскированные под сервисы доставки платформ объявлений. В таком случае воры размещали объявления о продаже товаров и для обсуждения деталей предлагали перейти в мессенджеры. Туда покупателям присылали фальшивые накладные для уплаты или ссылки на фейковый ресурс, где нужно оформить доставку. Однако в конце оплата поступала не в платформу объявлений, а на карту мошенника.