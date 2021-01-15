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"Веерных отключений" электричества не будет, – "Укрэнерго"

Несмотря на резкое похолодание и отсутствие достаточных запасов угля на складах ТЭС, введение так называемых "веерных отключений" электроэнергии для потребителей не планируется.

Об этом сообщает пресс-служба оператора энергосистемы НЭК "Укрэнерго".

"Несмотря на появление в прессе публикаций о якобы возможности введения графика аварийных отключений (так называемые "веерные отключения"), сообщаем, что такие меры пока не планируются", – подчеркивается в сообщении.

В компании отмечает, что подготовку графиков ограничения мощности (ГОП) не имеет отношения к так называемым "веерным отключениям" и не предусматривает отключение потребителей. Он предусматривает снижение мощности потребления отдельных промышленных предприятий, где это возможно, без нарушения их технологических процессов.

"Применение такого инструмента оператором системы передачи заранее согласовывается с Министерством энергетики на случай непредвиденной потери значительного объема генерации в энергосистеме в период пиковых нагрузок. При этом, исходя из текущей ситуации в энергосистеме, введение таких графиков во время периода низких температур также не планируется", – уточнили в компании.

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В то же время "Укрэнерго" отмечает, что прогнозируемое снижение среднесуточной температуры воздуха по всей территории Украины 16-20 января в среднем до -17 С может вызвать увеличение потребления электоэнергии в пиковые часы суток на 3000 МВт – до 25000 МВт.

Для прохождения этого сложного периода "Укрэнерго" определило ряд мер. В частности, планируется увеличить производство электроэнергии на ГЭС и ГАЭС, а также повысить уровень нагрузки тепловых электростанций (ТЭС).

"При этом, несмотря на то, что сегодня на складах ТЭС и ТЭЦ запасы угля по состоянию на 14 января равны 688 тыс. тонн при минимально необходимых 900 тыс. тонн, включение в работу дополнительных энергоблоков тепловых электростанций может быть осуществлено на резервном топливе (газ, мазут)", – отмечают в компании.

Как сообщалось, ранее экс-нардеп Сергей Высоцкий опубликовал письмо "Укрэнерго" в адрес и. о. министра энергетики Юрию Витренко, в котором предлагается согласовать применение, при необходимости, графиков ограничения потребления электроэнергии в связи с возможным дефицитом мощности в ОЭС Украины до 1700 МВт с 7:00 до 22:00 на период с 14 по 19 января в связи с отсутствием резерва мощности на ТЭС из-за нехватки угля.

Автор: 

ТЕС (678) вугілля (1901) Укренерго (2037) Електрика (1240)


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вот я сразу написал что отключений не будет а будет поднятие тарифов
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15.01.2021 22:45 Відповісти
все, завтра еду бензином для генератора затарюсь. ых... надо было дизельный покупать...
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16.01.2021 01:28 Відповісти
Кароче запустили в ефір чергову мульку про відключення і чекають як сопливі ***..ді реакцію народу..а вдруг прокатіт...!?
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16.01.2021 09:27 Відповісти
Якщо будуть відключення, то потрібно на другий день каструвати Зе, Шмига і Ахметушку!!!
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16.01.2021 12:01 Відповісти
Управление при зеле - это совок. А это значит, что, если говорят "не будет веерных отключений" - срочно запаситесь свечами и керосиновыми лампами. Однозначно
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16.01.2021 16:53 Відповісти
ну щож... побпчимо який ти звіздун.
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17.01.2021 10:22 Відповісти
а вы попробуйте или кишка тонка ??? не будет никаких отключений им просто нужно вверг-
нуть население в депресуху..... закончится это бунтом и сносом бубочек а нового "мессию"
олигархат ещё не слепил...........
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17.01.2021 05:06 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=trtSGW4vz8A&feature=emb_rel_end
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17.01.2021 06:02 Відповісти

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