Комиссия по азартным играм отклонила все заявки на получение лицензий

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей отклонила все поданные заявки претендентов на получение лицензий на проведение и организацию азартных игр.

Согласно данным на сайте Комиссии, отказ в выдаче лицензий на организацию азартных игр в сети интернет получили букмекерская компания Parimatch, разработчики игрового программного обеспечения GameDev, "СпейсИкс" и "Фангейм", обратило внимание издание Liga.net.

Parimatch также подавала заявки на осуществление букмекерской деятельности и проведение покерных турниров в интернете.

Заявления на проведение и организацию азартных игр в офлайне в залах игровых автоматов подавали компании "Империя азарта", "Волна 4444" и "Игровой клуб "Лорд".

Причины отказа для всех операторов схожи – неправильное оформление документов.

"По поводу отказа: к сожалению, до сих пор не удается согласовать с некоторыми центральными органами исполнительной власти вопрос по разрешениям на помещение. Это стратегический вопрос", – прокомментировал ситуацию заместитель консультационно-экспертного совета при комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Борис Баум.

По его словам, чтобы не создавать прецедент по несвоевременному рассмотрению заявок, комиссия решила не принимать документы.

"Это касается в основном наземных лицензий. По другим лицензиатам – были неправильно заполнены документы. Уверен, что до конца месяца первые лицензии будут выданы", – добавил Баум.

Читайте также: Покупатели отеля "Днепр" решили зарегистрировать торговую марку для казино (обновлено)

Как сообщалось, в конце декабря 2020 года Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей начала принимать документы для получения лицензий.

Напомним, ранее Кабинет министров назначил Ивана Рудого главой Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, а Евгения Гетьмана и Елену Водолажко - членами Комиссии. Эти назначения вызвали волну критики в парламентском комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Назначения депутаты назвали неправомерными, поясняя это заключением контракта на время карантина.

18 ноября Кабмин назначил членами Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Алексея Ботезата и Кристину Дутку-Гефко. 23 декабря Кабинет министров назначил членом Комиссии Татьяну Кириенко.

Все они были назначены без конкурса, согласно утвержденной на время карантина процедуре. При этом законом "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" предусмотрено, что глава и члены Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей назначаются на должности по итогам конкурса.