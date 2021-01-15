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Новини
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Ограничение цен на газ для населения будет временным, – Шмыгаль

Ограничение цен на газ для населения будет временным, – Шмыгаль

Кабинет министров не планирует возвращать государственное регулирования тарифа на газ, а ограничение максимальной цены на газ для население в текущем отопительном сезоне будет временной мерой.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью одному из телеканалов.

"6,99 (грн за тысячу кубометров, – ред.) – это временная мера на период карантина, но не позднее, чем завершится этот отопительный сезон", – сказал Шмыгаль.

По словам премьера, сейчас вопрос временного ограничения тарифов обсуждается с представителями Международного валютного фонда (МВФ).

"Мы ведем диалог. Собственно, сейчас в Украине работает миссия МВФ. Мы ведем диалог с ними и на уровне министерства, и на уровне Кабинета министров. Они слышат аргументы, они понимают, о чем идет речь", – заверил Шмыгаль.

"Мы подчеркиваем, что мы не отказываемся и не планируем отказываться от рыночных отношений в сфере продажи газа бытовым потребителям. Мы, собственно, ввели "прайс-кэп" для верхней границы цены газа для людей. Никакого государственного регулирования не предусматривается и не будет на рынке газа", – пояснил премьер.

По словам главы правительства, решение проблемы резкого роста цен на газ для населения правительство видит в создании годового тарифа.

"Сегодня мы работаем над тем, чтобы подготовить годовой продукт для украинцев... когда цена будет фиксированной на год, но в любом случае она будет рыночной, мы не отойдем от рыночного регулирования", – сообщил Шмыгаль.

"Далее будет два продукта – основным будет годовой продукт для украинцев, по которому можно будет подписывать договор на год и понимать свою цену, но будет альтернатива – тот месячный продукт, который действует сейчас", – уточнил премьер.

Читайте также: Срыв программы сотрудничества с МВФ повлечет пересмотр госбюджета, – Марченко

Как сообщалось, ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) обеспокоен возможным возвращением государственного регулирования цен на газ в Украине, что может расцениваться, как нарушение обязательств украинских властей перед Фондом.

При этом 11 января в Украине возобновила работу миссия МВФ в рамках первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by.

Напомним, Украина в рамках 18-месячной программы финансирования stand by на SDR3,6 млрд ($5 млрд) взяла на себя обязательства внести изменения в закон о банковской деятельности, подготовленные совместно с МВФ и Всемирным банком.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года – с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.

По данным СМИ, программа stand by фактически была поставлена "на паузу" из-за действий со стороны украинской стороны, которые поставили под сомнения базовые принципы сотрудничества по программе. Однако заявления президента Владимира Зеленского о приверженности реформам и борьбе с коррупцией и ряд конкретных шагов, в том числе принятие госбюджета на 2021 год и восстановление оргструктуры Нацбанка, позволили заявить о миссии.

Автор: 

газ (8010) Кабмін (7826) Тарифи на газ (720) Шмигаль Денис (1533)


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Топ коментарі
+17
Будемо надіятись що ти сам тимчасове явище
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15.01.2021 20:37 Відповісти
+10
вы мрази недообрезанные тоже временные .
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15.01.2021 20:57 Відповісти
+9
Как и ты! Скоро вас вынесут вперед ногами...
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15.01.2021 18:33 Відповісти
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Щоб ти скис, пан Шмигаль! Треба робити ринок УКРАЇНСЬКОГО ГАЗУ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ ТА ТЕПЛОЕНЕРГО, якого вистачає з лишком. І ринок газу для промисловості окремо!
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15.01.2021 18:18 Відповісти
А далі що робити, собаку продавати? Так і собаки нема, собі не вистачає. Піднімай зарплати і пенсії, чувирло.
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16.01.2021 15:45 Відповісти
Как и ты! Скоро вас вынесут вперед ногами...
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15.01.2021 18:33 Відповісти
Будемо надіятись що ти сам тимчасове явище
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15.01.2021 20:37 Відповісти
Наробили торбохвати мороки. Готовтеся на вихід! Накуй нам потрібні такі .....
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18.01.2021 19:45 Відповісти
вы мрази недообрезанные тоже временные .
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15.01.2021 20:57 Відповісти
Хай піднебіння тобі пір'ям обросте, брехуняка!
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15.01.2021 21:05 Відповісти
чую, зебилы на пороге грандиозного шухера )))
и коломою придёцца менять одного шмыгаля на другого ...
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15.01.2021 21:17 Відповісти
Это этот Шмыгаль временный! Нужно начинать новую революцию многотысячной толпой и атаковать не власть, а идти прямо к олигархам в замки или офисы и Линчевать их и забрать у них все предприятия и все ресурсы - национализация!!! Затем понизить тарифы в 300 раз!!!
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16.01.2021 01:43 Відповісти
ну давай, иди, шкет)))
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16.01.2021 07:46 Відповісти
половина начеления ето ватники за опзж - а они не пойдут против своих кумиров фирташа и компании
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16.01.2021 11:15 Відповісти
Долбаный Шмыгаль!
Абсолютному большинству граждан Украины наплевать, что МВФ обеспокоены, Ты - официант Ахметова, Коломойского и Фирташа,- обеспокоен.
Хватит этого КИДАЛОВА!!!
Украинским людям (Громадянам) нужен наш УКРАИНСКИЙ ГАЗ - без рынка,без "хаб минус", без "Роттердам +" без прогнивших коррупцией, благодаря твоим хозяевам - "Нафтогаза" и НКРЕКП.
И без виртуальных транспортировок!

ЄДСМ - Єдина Державна Система Моніторингу ПОТРІБНА (!) , щоб максимально виключити таких МЕРЗОТНИКІВ, та збутись олігархічних фірм - прокладок.

Тебе Люди на ТАРИФНОМ МАЙДАНЕ сказали:
от 3 до 4 тысяч грн/тыс м3!

И не зли НАС...
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16.01.2021 02:10 Відповісти
А шмигалі не хочуть показати які з/п та пенсії в Українців , і які "хатинки" та автопарки в шмигалів , менделів та дубінських ? Ще й зарплати при зе почали собі такі робити , що в жодному МВФ немає .
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16.01.2021 13:30 Відповісти
Президент Франції має меншу платню, як ці кровосісі.
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16.01.2021 15:51 Відповісти
Не треба кивати на МВФ! МВФ, як будь-яка кредитна установа, перед наданням кредиту, перевіряє ваш майновий стан та джерела надходження коштів для повернення тіла кредиту та відсотків. Далі ви сами вирішуєте, а не кредитна установа, як ви будете гасити кредит. Чи будете ви працювати на трьох роботах, чи будете ви голодувати, це власно ваш вибір. На жаль, це стосується всіх без виключення урядів яки були з 1991 року, наш уряд обирає голодування власного народу і працює за ісконно руським принципом: "Що потрібно робити, щоб корова менше їла та більше давала молока? Її треба менше годувати та більше доїти!". На інше не вистачає, чи розуму, чи професіоналізму та бажання. Жодна політична сила у власних програмах дій не декларувала підвищення різноманіття та рівня виробництва власної продукції, втілення нових технологій в виробництві та зменшення собівартості продукції, а у підсумку зниження цін на внутрішньому ринку і підвищення кредитоспроможності громадян. Тільки приватизація державного майна, бо держава не е ефективним власником, тільки підвищення ставок податків та цін на все і вся! Але під час виборів по це зась! Тобто МВФ до наших цін і тарифів ніякого відношення немає! Це все, в обличчі уряду, неефективній власник, тобто НАША Держава і власно всі МИ!
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16.01.2021 13:50 Відповісти
От ще приклад: ГОК в Комсомольську - вибирають руду, роблять окатиші і по факту не платять податків, - десятків міліардів! Всі бачать, розуміють що уникають податків... Однак мовчать, - догадайся ЧОМУ? В корумпованій країні розкрадається, - влада нічого не робить щоб газ, руда, нафта, мінводи..... були ДЛЯ українського народу! Торбохвати.
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18.01.2021 19:52 Відповісти
А как гундявые совсем недавно выпендривались, посмотрите какая цена на газ, посмотрите сколько стоит доллар...... Все что сделал Порошенко со свистом провтыкали и настав кінець епохи бідності
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16.01.2021 14:01 Відповісти
Шмыгло _ ты тварь уже скоро будешь экс...не долго осталось!!!!
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16.01.2021 15:51 Відповісти
Ограничение цен на газ для населения будет временным, – Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1994
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16.01.2021 16:01 Відповісти
Скорей бы ты чмо отошёл от премьерства, чтоб не баламутить воду во пруду.
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16.01.2021 16:54 Відповісти
Хтось сумнівався? Гівна зелені валять всю країну
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16.01.2021 19:37 Відповісти
От коли завалять першого високоставленого чиновника або олігарха - тоді щось поміняється в цій країні.
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16.01.2021 17:33 Відповісти
Какие изменения на рынке газа предусматривает законопроект:
планируют ликвидировать мелкие облгазы;
переключить все облгазы на работу через ProZorro;
стимулировать переход населения на газ от «Нафтогаза».

Ограничение цен на газ для населения будет временным, – Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2278«Одним словом, это смерть для Дмитрия Фирташа, который сейчас поставляет газ 89% населения. Этим решением «Нафтогаз» заберет себе 99% рынка», - сказал источник.
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16.01.2021 19:28 Відповісти
У г у! Поки товстий схудає, то худий помре......
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18.01.2021 19:54 Відповісти
Очень хочется оскорбить этого клоуна,очень. Эти "говорящие головы" постоянно произносят "вбросы",различные и противоположные по сути. Газ ПОДЕШЕВЕЕТ ,если ввести ...транспортировку. И что?Газ подорожал! НО появилась ЕЩЕ транспортировка. Не уважаемый ,скажите ПОЧЕМУ ИМПОРТНЫЕ компании платят ренту за газ 1.5%,а мы "хозяева" недр 70?!!Ваша мантра про инвестиции почему то заслоняет простой факт Нафтогаз "изъял" у нас ТРИЛЛИОН гривень. Почему он не инвестирует в газ? Почему какие-то непонятные наблюдательные советы выплачивают НАШИ деньги в миллионах долларов в такой БЕДНОЙ стране как Украина. Почему такая явная дискриминация по СОСЛОВНОМУ признаку. Пенсии "нечем" платить,а миллионные долларовые зп есть? Кто дал право ТАК распоряжаться нашими деньгами. Если у вас нет денег на социальные гарантии но списываются МИЛЛИАРДЫ долгов избранным кто дал право ТАК себя вести? В стране где 11!!!! ( Тридцать процентов) миллионов пенсионеров НЕ МОГУТ заплатить за ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ физиологические человеческие потребности ЕЩЕ поднимать стоимость жизни? Ну кто вы после этого? Вы с нами боретесь как с "украинским гомосапиенс",у вас,тварюк ,задача методически нас загонять в долги и уничтожать?
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16.01.2021 20:02 Відповісти
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17.01.2021 10:07 Відповісти
Что этот безмозглый рыночный барыга Шмаргаль мелет!! Цена газа для населения с 1. 02. 21 г. складывается из самой цены на газ - 6,99 + транспорт 1.90= итого 8, 89 гривен. А при всеми так не любимом гройсмане и порошенко, куб газа, вместе с транспортировкой стоил не более -8.50 гривен!! так где снижение тарифов на газ Зеленским и его воровитой , брехливой бандой и где обещанное покращення життя народу и конец эпохи бидности!!!
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16.01.2021 20:22 Відповісти
Так і прем"єр з президентом не вічні. Все в світі тимчасове.
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16.01.2021 21:43 Відповісти
Цена на европейских хабах на сегодня остановилась на 20 евро за 1 Мвт/ч энергии ,умножая по формуле на 10,6 получается, что за 1 тыс.кубов. цена газа на хабе в Германни на растоянии в 1 тыс.км от границы с Украиной равна 20х10,6= 212 евро., а учитывая, что по такой цене на хабе продается и российский газ,который реверсом перенаправляют в Украину со Словакии так как гнать его с Норвегии или Голландии не выгодно,то цена российского газа в Киеве от Ужгорода и от Ужгорода в Германию с учетом одинакового растояния должна быть с учетом доставки одинакова- столько же как до Германии, значит цена российского газа от Словакии до Киева с учетом транспортировки должна быть одинакова, а именно 212 евро. И это не украинского газа, который не надо гнать с Ямала или Средней Азии,который мог быть еще дешевле с учетом , что транспортировать 4 тыс.км не нужно, а только в среднем 500 км., так почему цена украинского газа после скидки равна 6,99 тс.+1,7 тыс.=8,7 тыс.грн.или 255 евро и почему -это цена не рыночная, когда она выше рынка на 43 евро. (255-212).Вопрос конечно риторический, это все равно, что спросить почему власть колит себе вакцину Pfizer по 3 тыс.евро, а народу решили закупить Китайскую или Индийску по 20 или 2 евро , по цене 4 -х кг.мяса или 2 литров молока и говорить, что она такая же, как Pfizer. Просто власть привыкли так работать на страну,получая от народа огромные деньги и привилегии.
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17.01.2021 04:24 Відповісти
Цитуючи класика : " Бодай вас при дорозі лихая година побила ..."
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17.01.2021 07:48 Відповісти
И здесь спекуляции на МВФ. МВФ не хотят давать кредиты, так как не выполняется главное требование. А именно чтобы не было связи Зеленского с Коломойским.
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17.01.2021 23:23 Відповісти
аттракцион невиданной щедрости, отсрочка на два месяца
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18.01.2021 10:04 Відповісти
Каждая новая власть, начиная с "недоотравленного" уличает предыдущую в барыжных и несправедливых ценах на энергоресурсы, в частности на газ.
Азиров катил на Йульку, Сеня "Европейский Вал" катил на Азирова, Зелецкий - на Рошена и Ко....теперь вот сам обосрался....
НИ ОДНА власть за время независимости так и не оказалась "народной" и лицом к народу...
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18.01.2021 11:05 Відповісти

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