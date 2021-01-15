Ограничение цен на газ для населения будет временным, – Шмыгаль

Кабинет министров не планирует возвращать государственное регулирования тарифа на газ, а ограничение максимальной цены на газ для население в текущем отопительном сезоне будет временной мерой.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью одному из телеканалов.

"6,99 (грн за тысячу кубометров, – ред.) – это временная мера на период карантина, но не позднее, чем завершится этот отопительный сезон", – сказал Шмыгаль.

По словам премьера, сейчас вопрос временного ограничения тарифов обсуждается с представителями Международного валютного фонда (МВФ).

"Мы ведем диалог. Собственно, сейчас в Украине работает миссия МВФ. Мы ведем диалог с ними и на уровне министерства, и на уровне Кабинета министров. Они слышат аргументы, они понимают, о чем идет речь", – заверил Шмыгаль.

"Мы подчеркиваем, что мы не отказываемся и не планируем отказываться от рыночных отношений в сфере продажи газа бытовым потребителям. Мы, собственно, ввели "прайс-кэп" для верхней границы цены газа для людей. Никакого государственного регулирования не предусматривается и не будет на рынке газа", – пояснил премьер.

По словам главы правительства, решение проблемы резкого роста цен на газ для населения правительство видит в создании годового тарифа.

"Сегодня мы работаем над тем, чтобы подготовить годовой продукт для украинцев... когда цена будет фиксированной на год, но в любом случае она будет рыночной, мы не отойдем от рыночного регулирования", – сообщил Шмыгаль.

"Далее будет два продукта – основным будет годовой продукт для украинцев, по которому можно будет подписывать договор на год и понимать свою цену, но будет альтернатива – тот месячный продукт, который действует сейчас", – уточнил премьер.

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Как сообщалось, ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) обеспокоен возможным возвращением государственного регулирования цен на газ в Украине, что может расцениваться, как нарушение обязательств украинских властей перед Фондом.



При этом 11 января в Украине возобновила работу миссия МВФ в рамках первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by.

Напомним, Украина в рамках 18-месячной программы финансирования stand by на SDR3,6 млрд ($5 млрд) взяла на себя обязательства внести изменения в закон о банковской деятельности, подготовленные совместно с МВФ и Всемирным банком.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года – с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.

По данным СМИ, программа stand by фактически была поставлена "на паузу" из-за действий со стороны украинской стороны, которые поставили под сомнения базовые принципы сотрудничества по программе. Однако заявления президента Владимира Зеленского о приверженности реформам и борьбе с коррупцией и ряд конкретных шагов, в том числе принятие госбюджета на 2021 год и восстановление оргструктуры Нацбанка, позволили заявить о миссии.