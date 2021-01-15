Население сократило потребление газа за последние 5 лет на треть

В 2020 году потребление газа населением составило 8,15 млрд кубометров, что на 0,2 млрд кубометров больше, чем в 2019 году, но на 4,31 млрд кубометров меньше, чем в 2016 году.

Об этом свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".

В частности, в первом квартале 2020 года население использовало 3,57 млрд кубометров газа, во втором – 1,17 млрд, в третьем – 0,54 млрд, в четвертом – 2,88 млрд кубометров.

"За последние годы сохраняется тенденция к снижению использования ресурсов бытовыми потребителями, в том числе благодаря внедрению энергосберегающих и энергоэффективных технологий", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, потребление газа населением в 2019 году составило 8 млрд кубометров, в 2018 году – 10,6 млрд кубометров, в 2017 – 11,2 млрд куб. м, в 2016 году – 11,9 млрд кубометров.



