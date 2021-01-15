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Население сократило потребление газа за последние 5 лет на треть

Население сократило потребление газа за последние 5 лет на треть

В 2020 году потребление газа населением составило 8,15 млрд кубометров, что на 0,2 млрд кубометров больше, чем в 2019 году, но на 4,31 млрд кубометров меньше, чем в 2016 году.

Об этом свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".

В частности, в первом квартале 2020 года население использовало 3,57 млрд кубометров газа, во втором – 1,17 млрд, в третьем – 0,54 млрд, в четвертом – 2,88 млрд кубометров.

"За последние годы сохраняется тенденция к снижению использования ресурсов бытовыми потребителями, в том числе благодаря внедрению энергосберегающих и энергоэффективных технологий", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, потребление газа населением в 2019 году составило 8 млрд кубометров, в 2018 году – 10,6 млрд кубометров, в 2017 – 11,2 млрд куб. м, в 2016 году – 11,9 млрд кубометров.

Автор: 

газ (8010) Тарифи на газ (720) Оператор ГТС (459)


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Топ коментарі
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Население мерзнет....Ходит по жилью в свитере,обогревает не все комнаты...Многие топят дровами...Возвращаемся в каменный век...
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15.01.2021 19:29 Відповісти
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Население мерзнет....Ходит по жилью в свитере,обогревает не все комнаты...Многие топят дровами...Возвращаемся в каменный век...
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15.01.2021 19:29 Відповісти
Дешёвое тепло в домах и квартирах это наследия ненавистного на Украине "совка", так больше не будет. Даже в такой технологически развитой стране мира как Япония нормой комнатной температуры зимой является температура в 10 C.
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18.01.2021 02:34 Відповісти
Дешевое? Так никто и не говорит о дешевом.....Справедливое хотим....Мы не ЛОХИ - это Президент у нас ЛОХ - как оказалось..(.Япония 3 я экономика в Мире....мы 200 какая то...)...Я не ВАНГА но могу поспорить что у Зеленского уже ОБОСРАЛИСЬ и цена на ГАз будет снижена..
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18.01.2021 09:12 Відповісти
Сударь в договоре об ассоциацию свободной торговли с ЕС который вы подписали есть такой пункт как паритет цен на энергоносители т.е. вы взяли на себя обязательство не продавать газ населению дешевле чем усреднённая цена газа на европейских биржах. Согласно этому договору так называемая вами справедливая цена на газ не может быть меньше усреднённой цены на газ на биржах Европы. Так что ваш президент не лох он лишь выполняет взятые на государства обязательства, а лох тот кто ратовал за подписания договора его не читая.
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18.01.2021 11:36 Відповісти
Кто это подписал? Зеленский - нет Порошенко....Была пандемия ковид-19 на момент подписания?Небыло...Там че в ЕС не люди сидят - с ними нельзя договориться? Можно...Работать нужно,а не на Буковель ездить...
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18.01.2021 12:02 Відповісти
Подписало государство Украина, в ЕС конечно люди не гуманоиды но проблемы индейцев шерифа не волнуют, в Болгарии тоже люди возмущались и что. Привыкайте, вон в Японии приемлемая температура в квартире 10 С, электричество там на бирже продается сейчас там цена доходит на ваши деньги 40 гривен за 1 кв/ч. Энергобедность это норма вашей жизни отныне. Совок ушел.
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18.01.2021 12:19 Відповісти
Да совок ушел....Но мы добываем 16 миллардов кубов газа - использует население 11 миллиардов....Себестоимость 2000 грн - а в платежке будет 9000 грн....Вот корень проблемы....Мы же не закупаем за бугром газ в большых обьемах...У нас есть СВОЙ...
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18.01.2021 13:50 Відповісти
Вы поймите без разнице какая цена добычи, согласно договору вами подписанного населению и предприятиям нельзя продавать газ дешевле чем усреднённая цена на газ который торгуется на биржах Европы, вы будете платить ровно столько сколько газ стоит на европейских биржах, вы сами под это подписались. Вы читайте то что вам дают подписывать.
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18.01.2021 16:12 Відповісти
Я вам вещи рассказываю о которых вы как гражданин Украины должны знать вы сами это подписали, у вас и электричество будет ещё дорожать также как и газ, вы сами согласились на это выбрав политическую ориентацию в ЕС, были бы как вы называете в Таёжном союзе такого бы не было, у нас не так формируется цена на энергию.
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18.01.2021 16:17 Відповісти
Безусловно ваше правительство обеспокоенно волнениями народа но вы поймите они ну ни как не могут действовать по другому так как Украина взяла на себя обязательства а их нужно выполнять, поэтому ваш премьер министр и заявляет что снижение будет временное.
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18.01.2021 11:41 Відповісти
Я б послал МВФ куда подальше....Послал бы и все....Че они войной на нас пойдут - нет....Заберут активы - Пусть забирают....Мы лолжны 86 миллиардов баксов.....Токо проценты 2 миллиарда каждый год платим....Но просто для этого нужно иметь стальные яйца...Команду профессиональную.Сильного Премьера....Просчитать все за и против...Зеленскому это не под силу.....Он не понимает что ни одна страна мира - где "помогал" МВФ не стала успешной.
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18.01.2021 11:52 Відповісти
Послали и что объявите дефолт, долги вам ни кто не простит, заберут активы а что у вас есть труба и земля, в общем заберут за долги всю Украину и как устанавливали правила сейчас так и будут устанавливать. Да и паритет цен требует не МВФ а Евросоюз с которым вы подписали договор. Странные вы люди сначала подписываете договоры потом их читаете.
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18.01.2021 12:05 Відповісти
Рассорились с Россией рассоритесь с ЕС, с МВФ считай с США, и кто останется, Китаю вы денег должны кучу, с кем сотрудничать будете.
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18.01.2021 12:08 Відповісти
кацапсина, это Украина рассорилась с твоей азиопской паРашей?
Может аннексировала у неё часть территории? Может посылает уже восьмой год ихтамнетов, "добровольцев" и прочих отпускников убивать кацапо-орду на паРаше, , финансирует сепаратизм и терроризм на территории рассеянской *********?
После такого высера ты, лапотное номерное чмо, отправляешься в спам.
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19.01.2021 08:12 Відповісти
Есть эмпирический факт вы рассорились с Россией , цена от разрыва с Россией потери территориальные и материальные это факт, а причина уже не важна ))) Украина в нынешнем виде скорее всего не жилец )))
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26.01.2021 17:42 Відповісти
У перспективі слід зовсім відмовитися від побутового спалювання газу, тому що це небезпечно, а головне, тому що газ є цінною сировиною для хімічної переробки у пластмасу та добрива.
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15.01.2021 19:29 Відповісти
Я шокований - в Польщі, яку нам ставлять за приклад, люди не можуть собі дозволити таку розкіш як газ. Жесть!... Ну його таку Європу! Не треба! Я не до того щоб обійматися з Путіним, але треба шось радиклаьно вирішувати з тими тарифами.
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15.01.2021 22:32 Відповісти

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