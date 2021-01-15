Производитель одобренного Степановым препарата для лечения COVID-19 повысил цены на 25%

ГП "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) Министерства здравоохранения 30 декабря по спецпроцедуре подписало договор с ООО "Биофарма Плазма" о закупке препарата "Биовен" на общую сумму 98,27 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям догновора, до 26 февраля производитель поставит 10 727 флаконов иммуноглобулина человека нормального для внутривенного введения "Биовен" 10 г (10%) объемом 100 мл по 9 161 грн за штуку.

В октябре 2020 года МЗУ заказывали "Биовен" 5 г (10%) в два раза меньших флаконах на 50 мл по 3 640 грн. Это были открытые торги, которые "Биофарма Плазма" выиграла у своего же дилера, причем никто не снижал цену в ходе аукциона.

Таким образом, по октябрьской цене флакон на 100 мл стоил бы 7 280 грн, что на четверть дешевле нынешней цены.

На столько же выросли цены на "Биовен" 10 г (10%) во флаконах на 100 мл от "Биофарма Плазма" на маленьких закупках других заказчиков.

В марте компания продавала препарат по 7 140 грн, летом началось подорожание, и в конце концов в декабре цена достигла 9 958 грн.

В столичных аптеках "Биовен" 10 г (10%) во флаконах на 100 мл сейчас стоит 9 323-11 694 грн.

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Напомним, покупать именно этот препарат решило Министерство здравоохранения, которое хочет лечить им больных COVID-19. Это решение раскритиковала Всемирная организация здравоохранения, ведь препарат не имеет доказанной эффективности.

Однако министр Максим Степанов заявлял, что "Биовен" успешно прошел клинические испытания. Он также признавал, что этот препарат дорогой, но обещал, что уже "найден источник", из которого профинансируют изготовление и поставку "Биовена" в украинские больницы.

Учредителями "Биофарма Плазма" из Белой Церкви является кипрская фирма "Ниобера Инвестментс Лимитед" и ПАО "ЗНВКИФ "Индент", а конечным бенефициаром - Константин Ефименко.

Группу фирм "Биофарма" связывают с бизнесменами Константином Ефименко и Василием Хмельницким. Ефименко был первым заместителем министра инфраструктуры в 2010-2014 годах. Хмельницкий - бизнесмен-миллиардер, экс-нардеп от БЮТ и "Партии регионов".