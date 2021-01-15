Суд продлил сроки расследования дела группировки главы ОАСК Вовка

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и продлил на два месяца сроки досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению 11 человек по так называемому делу Окружного админсуда Киева.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Twitter.

"ВАКС удовлетворил ходатайство НАБУ и САП и продлил сроки досудебного расследования в так называемом деле "пленок ОАСК" до 17 марта 2021 года", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, 6 января ВАКС вернул детективу НАБУ ходатайство о продлении сроков расследования дела. В ходе заседания защитники подозреваемых выступили против удовлетворения ходатайства детектива НАБУ, указав, что часть указанных в нем подозреваемых добилась отмены подозрений себе в судах.

В конце ноября детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) направили генеральному прокурору Ирине Венедиктовой проекты ходатайств в Высший совет правосудия о предоставлении разрешения на задержание и содержание под стражей судей Окружного административного суда города Киева (ОАСК), которые проходят по указанному делу. Однако ходатайство до сих пор не удовлетворено.

В НАБУ также указывали, что подозреваемые также без каких-либо уважительных причин игнорируют вызовы в суд. В частности, глава ОАСК Павел Вовк не явился по меньшей мере на 6 заседаний суда. В конце декабря детективы все же вручили повестку Вовку во время празднования дня рождения бывшего нардепа от "Партии регионов" Сергея Кивалова, но он ее выбросил. Впоследствии ВАКС отказался разрешить принудительны привод Вовка в суд, решив, что вручение повестки не доказано.

Перед этим, 1 октября, судья Печерского райсуда города Киева Сергей Вовк обязал Офис генпрокурора исключить из реестра досудебных расследований информацию о сообщении о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку из-за якобы ненадлежащего его вручения.

Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении главе Окружного административного суда Павле Вовку, заместителю главы суда Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку, а также еще 4 лицам.

По версии следствия, фактически указанная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических элит и бизнес кругов.

НАБУ также обнародовало часть доказательств в этом деле, включая записи разговоров судей о принятии незаконных решений.