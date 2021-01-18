Dragon Capital продала логистический комплекс под Киевом

Инвестиционный холдинг UREH, входящий в группу компаний Dragon Capital, завершил сделку по продаже логистического комплекса "Омега-2".

Как сообщает пресс-служба Dragon Capital, логистический комплекс класса А расположен непосредственно на фасаде Окружной дороги в промышленной зоне города Бровары на площади 32 тыс. 731 кв. м.

Dragon Capital также рассматривает возможности точечных приобретений в секторе недвижимости в будущем, а также планирует развивать наши промышленные парки в Киеве ("Е40 Industrial Park") и Львове ("Рясне-2")".

Dragon Capital – одна из крупнейших инвесткомпаний Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Конечным бенефициаром в госреестре указан гражданин Чехии, президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала.

UREH Ltd (Ukrainian Real Estate Holding) – это инвестиционный холдинг, который входит в группу компаний Dragon Capital и специализируется на инвестициях в коммерческую недвижимость. Мажоритарным акционером холдинга является Dragon Capital Investments Limited.