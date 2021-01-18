Шмыгаль пообещал компенсации за повышение тарифов на электроэнергию для отопления

Кабинет министров разработал и в ближайшее время утвердит механизм, который предусматривает выплаты лицам, у которых установлено электроотопление, в качестве компенсации за повышение тарифов на электроэнергию.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на внеочередном заседании Кабинета министров в понедельник, 18 января, передает Интерфакс-Украина.

"Подчеркиваю: это будут выплаты без привязки к тому, какие у человека будут доходы. То есть, это не субсидия в классическом понимании – это будет компенсация за повышение тарифа или монетизация льгот, которая состоится с 1 января", – уточнил премьер-министр.

Как сообщалось, Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров 13 января поручил ответственным ведомствам внедрить механизм субсидирования для потребителей, которые используют электроотопление для обогрева жилья.

Ранее НКРЭКУ и правительство отменили все льготы на электроэнергию, в том числе тариф в размере 0,9 грн/кВт-ч на первые 3000 кВт-ч в месяц для бытовых потребителей, использующих электроэнергию для отопления жилья.

Как пояснили в НКРЭКУ, это обусловлено тем, что 28 декабря 2020 года Кабинет министров утвердил новые тарифы на электроэнергию для населения, отменив сниженный тариф на первые 100 кВт-ч в размере 90 копеек. Таким образом, тариф на электроэнергию с 1 января 2021 года составит 1,68 грн за кВт-час, независимо от объема потребления. Очередное повышение тарифов возможно уже с 1 апреля следующего года.

Согласно оценкам экспертов Нацбанка, после этого счет в платежке за электричество для каждой семьи вырастет в среднем на 39,2%, что приведет к ускорению общей инфляции в 2021 году на 0,39 процентного пункта.