Шмыгаль пообещал компенсации за повышение тарифов на электроэнергию для отопления
Кабинет министров разработал и в ближайшее время утвердит механизм, который предусматривает выплаты лицам, у которых установлено электроотопление, в качестве компенсации за повышение тарифов на электроэнергию.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на внеочередном заседании Кабинета министров в понедельник, 18 января, передает Интерфакс-Украина.
"Подчеркиваю: это будут выплаты без привязки к тому, какие у человека будут доходы. То есть, это не субсидия в классическом понимании – это будет компенсация за повышение тарифа или монетизация льгот, которая состоится с 1 января", – уточнил премьер-министр.
Как сообщалось, Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров 13 января поручил ответственным ведомствам внедрить механизм субсидирования для потребителей, которые используют электроотопление для обогрева жилья.
Ранее НКРЭКУ и правительство отменили все льготы на электроэнергию, в том числе тариф в размере 0,9 грн/кВт-ч на первые 3000 кВт-ч в месяц для бытовых потребителей, использующих электроэнергию для отопления жилья.
Как пояснили в НКРЭКУ, это обусловлено тем, что 28 декабря 2020 года Кабинет министров утвердил новые тарифы на электроэнергию для населения, отменив сниженный тариф на первые 100 кВт-ч в размере 90 копеек. Таким образом, тариф на электроэнергию с 1 января 2021 года составит 1,68 грн за кВт-час, независимо от объема потребления. Очередное повышение тарифов возможно уже с 1 апреля следующего года.
Согласно оценкам экспертов Нацбанка, после этого счет в платежке за электричество для каждой семьи вырастет в среднем на 39,2%, что приведет к ускорению общей инфляции в 2021 году на 0,39 процентного пункта.
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-Мойсей 40 років водив євреїв по пустелі, щоб привести їх в Землю Обітовану. Мойсей робив все, щоб не дати можливості винищити євреїв, а вивести їх з рабства. Мойсей поділяв з попутниками і кусок хліба і біди.
-А Банда єврея ЗЕ вже на тридцятому році Незалежності України перетворює її в пустелю. А українців намагається з неї випхати в еміграцію, загнати в рабство, або винищити. Правда, Банда єврея ЗЕ також ділитьтся: "Весь хліб - своїй банді, всі біди - українцям"!
-Мойсей був мудрим та справедливим ! Зе- тупий, та ненажерливий як і його банда - стадо ста свиней!
А от між бандою єврея Зе і бандою єврея Кагановіча, в намаганнях винищити українців, а в Україні організувати "єрусалимчики", дійсно - різниці ніякої!
- ЗМІ повідомляють: -В Україні з січня 2020 по січень 2021-го середня пенсія судді зросла з 45,8 до 67,9 тис. Грн. Виплати військових за цей же період збільшилися всього на 300 грн, а соціальні пенсії підняли на 100 грн.
Які пенсії отримують українці:
судді - 67,9 тис. грн (рік тому було 45,8 тис.)
військові - 5,5 тис. грн; (5,2 тис.)
соціальні пенсії - 1,7 тис. грн (1,6 тис. грн)
пенсія за загальними правилами - 3,5 тис (близько 3 тис. грн).
А що дивного? Підвищили на 200% , бо судді, прокурори і аваківці "свої" і потрібні для масових репресій патріотів, тому й отримують спеціальні надбавки за лояльність, та виконання брудних справ ...
Соціальна справедливість ЗЕ-банді не відома- чужа. Їм ближчі люди з кримінальними, замовними нахилами, "митці" пограбування знедолених нею же... з розвалу та розкрадання країни та відверті та жорстокі вороги України
Приведу порівняльний аналіз тарифів , а ви вже самі й "допетраєте"...
Електроенергія
- на неокупованій частині-з квітня Кабмін планує розділити тарифи для домогосподарств на дві частини: все, що менше 300 кВт * год - по 1,68 грн за кВт * год (504 грн), а все, що вище - по 3,36 грн. (1041 грн за 310 квт/год)
- в днр. Вартість 1 кВт * год при використанні до 150 кВт * год на місяць становить 0,8 руб (30 українських копійок), при використанні від 150 до 800 кВт * год - 1,1 руб (40 українських копійок). Тобто за місяць люди, які спожили 150 кВт * год платять 120 руб (45 грн), ті, хто використовує, наприклад, 300 кВт * год - 240 руб (90 грн).
Газ
- на неокупованій частині-На січень 2021 року в Україні працює 55 постачальників газу. Їх пропозиції варіюються від 7 до 10,8 грн за кубометр газу (середня ціна - 9,04 грн за куб)
- в днр, Тарифи на газ для жителів залишаються без змін вже кілька років. В середньому Ціна газу для людей з лічильником коштуватиме 2,4 рублів за кубометр (це близько 1 грн), якщо без лічильника - 2,6 (1,1 грн). Але ціни в "республіці" встановлюються в залежності від обсягу річного споживання - якщо обсяг споживання перевищує 6000 кубометрів на рік, ціна буде досягати 7,2 руб (близько 3 грн).
Вода холодна
- на неокупованій частині-Середня по країні ціна - близько 23,6 грн за кубометр води (враховуючи і водопостачання, і водовідведення). Однак, в деяких містах ціни досягають навіть 35 грн. Відомо, що середня витрата холодної води на людину - близько 5 кубів на місяць. Виходить, сім'я з чотирьох осіб в Києві з 1 січня буде платити близько 500 гривень.
- в днр. Більше року вона становить 21,55 руб за метр кубічний - це приблизно 8 гривень за кубометр. Тобто, на сім'ю з чотирьох осіб піде близько 440 руб (168 грн).
Тепло
- на неокупованій частині-Після підвищення середньозважений тариф для поставок тепла населенню для 23 компаній склав 1121,71 грн / Гкал.
- в днр. Для сімей, у яких стоять лічильники, ціна на поставки тепла становить для 681,10 руб / Гкал (278 грн за місцевим курсом валют).
А тепер скажіть: Так чия окупація руйнівніша та страшніша для людей:
-Окупація Ордою Путіна - днр-лнр?
-Чи окупація Ордою ЗЕ - всієї України?
По итогам девяти месяцев 2020 года «Энергоатом» зафиксировал убыток в 5,3 миллиарда гривен. Плановые ремонты энергоблоков задерживают из-за отсутствия комплектующих, а зарплату работникам нередко выплачивают за счет берущихся в пожарном порядке банковских кредиты.
Единственное украинское предприятие, занимающееся добычей и переработкой урановой руды - Восточный горно-обогатительный комбинат (ВостГОК)
Государственное предприятие "Восточный горно-обогатительный комбинат" выведено из простоя после того, как было остановлено в конце 2019 года, сообщил 14.01.2021 г. глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, уточнив, что его структурные подразделения не работали с 7 декабря.
"Нет уверенности в стабильной работе уранодобывающих шахт. Сегодня предприятие имеет 94 млн гривен (3,3 млн долларов) долга за электроэнергию", - отметил профсоюзный лидер.
Кроме того, добавил он, перед шахтёрами не выполнил свои обязательства оператор АЭС Украины "Энергоатом", который "вместо предусмотренных дополнительным соглашением 290 млн гривен (10,2 млн долларов) в начале января перечислил ГП "Восточный горно- обогатительный комбинат" только 82 млн гривен (2,9 млн долларов)".