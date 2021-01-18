Потребительские настроения украинцев за год упало на 26 пунктов, – исследование. ИНФОГРАФИКА

По данным исследования Info Sapiens "Потребительские настроения в Украине", индекс потребительских настроений украинцев в 2020 году упал на 26,3 пунктов до 65,9 пунктов по 200-бальной шкале.

"Украинцы завершили 2020 год с меньшим уровнем потребительского оптимизма по сравнению с концом 2019 года. Индекс потребительских настроений в декабря-2020 года сократился на 26,3 пункта по сравнению с декабрем-2019: с отметки 92,2 до 65,9", – сообщает Info Sapiens.

После роста в ноябре на 3,3 пункта, ИПН в декабре возрос всего на 0,2 п. – до 65,9 п. по 200-бальной шкале.

Самые большие потери понес индекс ожиданий развития экономики в частности, за 2020 год он сократился на 44 п. - с 99,0 п. до 55,0 п., а меньше всего сократился индекс ожидаемых изменений личного дохода – на 12,5 п. до 76,4 п.

"Таким образом, потребители являются относительно более оптимистичными в отношении собственных доходов в ближайшие месяцы, чем по развитию экономики в целом", - говорится в исследовании.

Также в декабре индекс текущей ситуации (ИТС) сократился на 1,3 п. (до 60,8 п.), в частности, индекс текущего личного материального положения возрос на 2,4 п. (до 53,3 п.), в то время как индекс целесообразности крупных покупок сократился на 4,9 п. (до 68,2 п.).

Индекс экономических ожиданий (ИЭО) за прошлый месяц возрос на 1,1 п. - до 69,3 п., в том числе индекс ожидаемых изменений личного материального положения сократился на 0,1 п. - до 76,4 п., индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года сохранился на уровне 55 п., в то время как индекс ожидаемого развития экономики страны на ближайшие пять лет возрос на 3,3 п. - 76,5 п.

В декабре показатель индекса ожидаемой динамики безработицы сократился на 3 п. – до 144,6 п., а индекс инфляционных ожиданий сократился на 0,7 п. – до 186,7 п.

Ожидания украинцев относительно курса гривни в течение ближайших трех месяцев улучшился и индекс девальвационных ожиданий сократился на 7 п. – до 147,8 п.



