ДТЭК Ахметова начнет импорт угля из Казахстана

Энергохолдинг "ДТЭК" начнет импорт угля из Казахстана и увеличит поставки топлива со своих шахт в России.

Об этом генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев сообщил агентству Интерфакс-Украина.

"Шахты "ДТЭК Энерго" продолжают в полную мощность добывать уголь, предназначенный для тепловой генерации: с 1 января добыча составила 660 тыс. тонн угля газовой марки. Чтобы восполнить нехватку газового угля и обеспечить стабильную работу энергосистемы, компания начинает импорт угля из Казахстана", – сообщил гендиректор.

Он добавил, что для обеспечения стабильной работы антрацитовых станций ДТЭК будет поставлять уголь со своего ШУ "Обуховская" в России.

Салеев поянсил необходимость увеличения импорта угля падением запасов на складах ТЭС.

"Запасы угля на ТЭС "ДТЭК Энерго" с 1 октября по состоянию на 12 января снизились в 4,5 раза – с 2,11 млн тонн до 467,5 тыс. тонн, что требует наращивания добычи и его импорта", – сказал Салеев.

По его словам, падение запасов угля на складах "ДТЭК Энерго" связано с увеличением производства электроэнергии на ТЭС компании сверх запланированного объема. В частности, в декабре 2020 года выработка ТЭС "ДТЭК Энерго" на 48,5%, или 1,14 млрд кВт-ч превысила прогнозный баланс, утвержденный Минэнерго.

По его словам, на наполняемость складов на ТЭС также негативно повлиял простой шахт в первой половине прошлого года.

Как сообщалось, в начале октября 2020 года Кабинет министров поддержал предложение энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова о досрочном возвращении государству из аренды целостного имущественного комплекса ГП "Добропольеуголь". ФГИ и Минэнерго обязаны завершить процесс возвращения "Добропольеугля" в госсобственность до 25 января 2021 года.

Кабмин также согласился с предложением ДТЭК создать на базе государственного ПАО "Центрэнерго" единый топливно-энергетический комплекс, куда должны войти до десяти шахт, в том числе пять шахт объединения "Добропольеуголь", которые ДТЭК во времена Януковича взял в аренду до 2059 года.

При этом ДТЭК не объяснила, почему группа Рината Ахметова хочет отказаться от шахт "Добропольеугля". В то же время в компании отмечали, что сейчас на рынке существует профицит украинского угля. Поэтому ДТЭК выводил в простой "Добропольеуголь" с 1 апреля по 13 июля 2020 года.

Напомним, до прихода на госслужбу в августе 2019 года Шмыгаль возглавлял Бурштынскую ТЭС из холдинга ДТЭК Рината Ахметова, где за 7 месяцев получил почти 3 млн грн.