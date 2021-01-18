БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Коронавірус і карантин
10 203 27

Шмыгаль анонсировал начало платной вакцинации от COVID-19

Шмыгаль анонсировал начало платной вакцинации от COVID-19

Вакцинация от COVID-19 в Украине на коммерческой основе будет проходить параллельно с государственной вакцинацией.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью Интерфакс-Украина.

"Мы являемся участниками всемирной инициативы COVAX, а также обращались ко всем нашим партнерам о необходимости поставки первых партий вакцины как можно скорее. Сейчас могу утверждать, что эти переговоры дали свой результат – у Украины будет вакцина не позднее февраля", – пообещал премьер.

Шмыгаль добавил, что на сегодня есть возможность выбирать из трех вакцин, и скорее всего, в первых партиях будут как раз три разных вакцины.

"Как только вакцины по ускоренной процедуре будут зарегистрированы в Украине, коммерческие предприятия немедленно получат возможность завозить эти вакцины в Украину. Дальше – это уже вопрос к таким компаниям, они также ведут свои переговоры и заключают договоры. Я убежден, что это будут параллельные процессы с государственной вакцинацией", – заявил Шмыгаль, отвечая на вопрос, когда у украинцев будет возможность сделать прививку от COVID-19 на коммерческой основе.

Что касается результатов проверок по возможной подпольной вакцинации от COVID-19, премьер заявил, что правоохранительные органы открыли уголовное производство, ведутся соответствующие следственные действия.

Как сообщалось, на минувшей неделе Кабмин передал закупки вакцин от COVID-19 для Украины британскому закупочному агентству Crown Agents.

Ранее госпредприятие "Медицинские закупки Украины" подписало договор с украинской компанией "Лекхим" на поставку 1,91 млн доз вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech. Руководство госпредприятия пояснило выбор поставщика решением министра здравоохранения Максима Степанова, отметив, что переговоры также велись непосредственно с производителями вакцин.

При этом китайская компания Sinovac полностью не завершила третью фазу клинических испытаний своей вакцины. Согласно результатам клинических испытаний вакцины в Бразилии, ее эффективность составила немногим более 50%.Испытания третьей фазы также продолжаются в Турции.

После этого Степанов признал, что Украина может отказаться от закупки вакцины от COVID-19 производства китайской компании Sinovac Biotech, если ее доказанная эффективность будет менее 70%.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
вакцина (889) карантин (2077) Шмигаль Денис (1535) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Топ коментарі
+8
в твоїх словах - розпач, "накуя я за них голосував?"
показати весь коментар
18.01.2021 19:01 Відповісти
+5
Так к этому всё идёт .Деньги и ещё больше денег состричь с овец .Лже истерика для того и затеивалась .Ну блин как убрать этих зелёных выродков членограев от власти и кормушки ? Сколько гадостей ещё натворят зеленозадые , сложно представить.Зелёная падаль ни на секунду не была слугой народа -мы теперь просто одуренный народ .На кол сажать весь зелёный сброд -это сурово?
показати весь коментар
18.01.2021 16:23 Відповісти
+5
Там где есть платное, гарантированы проблемы с бесплатным. Опять Шмыгаль барыгам подмахивает.
показати весь коментар
18.01.2021 19:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гроші, грошики)
показати весь коментар
18.01.2021 13:35 Відповісти
есть возможность выбирать из трех вакцин - китайская, китайская и еще китайская
показати весь коментар
18.01.2021 15:49 Відповісти
Китайская для нищебродов, а лучшим людям американская. Вот такой выбор.
показати весь коментар
18.01.2021 18:37 Відповісти
Так к этому всё идёт .Деньги и ещё больше денег состричь с овец .Лже истерика для того и затеивалась .Ну блин как убрать этих зелёных выродков членограев от власти и кормушки ? Сколько гадостей ещё натворят зеленозадые , сложно представить.Зелёная падаль ни на секунду не была слугой народа -мы теперь просто одуренный народ .На кол сажать весь зелёный сброд -это сурово?
показати весь коментар
18.01.2021 16:23 Відповісти
в твоїх словах - розпач, "накуя я за них голосував?"
показати весь коментар
18.01.2021 19:01 Відповісти
От тільки не треба. Обдурені люди, це 73% дебілів. А 25% вас баранів попереджали. Тому ми 25% не обдурені, ми знали що буде дупа. Обдурені це ви.
показати весь коментар
19.01.2021 07:34 Відповісти
25% баранів, які уявили себе українцями першого сорту, за розділ українців на сорти повинні бути покарані навіть суворіше ніж відкриті вороги України.
показати весь коментар
19.01.2021 09:01 Відповісти
Ой не, до тупости зебобиков опустится не может никто! И население у нас на сорта делят только "северные козлы", а состоит оно из думающих людей и зебилов, что состояние переходящее.
Кроме того в твоём комментарии ниже, чувствуется отчаяние, вероятно от осознание как тебя кинула зелёная шобла!
показати весь коментар
19.01.2021 10:07 Відповісти
Цитата:"И население у нас на сорта делят только "северные козлы", а состоит оно из думающих людей и зебилов"

Милейший! У Вас не раздвоение случайно?! Вы утверждаете что делят "северные козлы" и тут же утверждаете, что украинцы делятся на "думающих людей " и "зебилов"!!!
Отсюда возможно 2 вывода:
1) Вы сами "северный козел", ну раз у вас "думающие" и "зебилы".
2)У Вас действительно раздвоение, тогда вам к доктору, а не на "Цензоре" умничать.

И что касается меня, как раз меня "зеленая шобла и не кинула!! а на 100% оправдала надежды!! Так как я ожидал от зелени только пинка петрухе.Если бы петруху не сковырнули, то был бы у нас свой порохло.
показати весь коментар
19.01.2021 10:27 Відповісти
Зебаран, ти де побачив про розділ на сорти в коментарі? Про сорти пишеш як раз ти зебаран, це в твоїй уяві.
Завжди були люди які думають мізками і ті яким а какая разніца. І це не ділить їх на сорти. З твоєю хворою уявою баран, пробач, зебаран на сорти тоді можно поділити чоловіків та жінок. Лікуйся, хоча тобі це не допоможе.
показати весь коментар
19.01.2021 12:02 Відповісти
Соєвий дебіл, ти що не бачиш розділу у своїх словах:"це 73%дебілів" та "ми 25%".
Ще раз повторюю-Ви так звані"25% "думаючих"" завдаєте Україні шкоди більше пуйла,тому будете покарані. Правду казали про московських вошей, та київських гнид.Оце ви й є гниди..
показати весь коментар
19.01.2021 12:48 Відповісти
Ну так, з даних які дала цик, 73% тобі подібних дебілів малоросів, яким какая разніца, аби не Порошенко. Та 25% які вас зебаранів попереджали.
Слухай зебіл, це що ж виходить з твоеї логіки. Цик ділить людей на сорти. Нащо вони рахують ті голоси, хто за кого голосував. Швидко пиши своїм слугам уродів, хай відміняють підрахунок голосів на виборах. Та що там рахунок, хай відміняють вибори, навіщо вони потрібні. А краще відмінити взагалі всі цифри. Або залишити тільки 50/50 щоб у зебілам краще жилося.
А знаєш зебіл малорос, чому у тебе підгоріло? Ви зебіли зараз хочете всіх зробити винними у своєму дебелізмі. Мов, живемо в одній країні, тому всі винні, що клоун у владі.
Так ні зебіл, винні саме ви барани, котрі привели Моніку до влади.
показати весь коментар
19.01.2021 15:17 Відповісти
Завжди стверджував, що порохоботи тупі та агресивні, навіть не зрозуміло,чи тупіші чим агресивні, чи агресивніші ніж тупі.З тобою тормоз сперечатися, як в гівні длубатися, чим більше тим смердючише.Ти настільки тупий що приплів ЦВК (в цик стирчать кацапські роги)до свого розділу українців на 25% Иліту, та 73% дебілів,а розуму не вистачає, що з тебе витікає отрута ненависті до українців, які дали твоєму хазяїну підсрачника, і тепер ти,холуй,повинен тут за пайку лайном кидатись.Але ваш час пішов,а ти дурнику це ніяк не зрозумієш.На все добре, ідіоте, тебе навіть не шкода.ПНХ!
показати весь коментар
19.01.2021 15:52 Відповісти
Що і треба було довести. Зебіл натуральний, багато слів, а по суті нуль. Напишу багато букв, може за розумного зійду, девіз зебілів.
Пиши далі зеюіл, що ти ще своему психологу розповідаєш.
показати весь коментар
19.01.2021 19:48 Відповісти
ПНХ чмо соеве
показати весь коментар
19.01.2021 20:22 Відповісти
Що ще розповідаєш лікарям?
показати весь коментар
19.01.2021 20:24 Відповісти
Порследнее предложение в вашем коменте-верх гумманизма!
Однако на проблему нужно смотреть шире-зеленый сброд всего лишь прилежные ученики, поэтому Ваше предложение должно относится ко всем, вместе с родственниками, без исключения находившимся у руля с 1991г. независимо от названия банды (партии) от которой они рулили,если приглядеться они побывали в каждой банде которая оказывалась сверху.
показати весь коментар
19.01.2021 08:58 Відповісти
Испытывать на себе какой-то Шмурдяк-V и заплатить за это деньги?! Торжество зелёной логики. Обычно происходит всё наоборот, но не для зелёных воришек.
показати весь коментар
18.01.2021 16:45 Відповісти
Там где есть платное, гарантированы проблемы с бесплатным. Опять Шмыгаль барыгам подмахивает.
показати весь коментар
18.01.2021 19:09 Відповісти
конечно через свои фирмы прокладки)) кто бы сомневался))
барыги
показати весь коментар
18.01.2021 19:19 Відповісти
які ж ви негідники
показати весь коментар
18.01.2021 19:57 Відповісти
Все было так и задумано.провалить все переговоры по госзакупкам вакцин,купить с трудом ажжж на 800 тыс.человек китайскую, шоб показать шо шось делается,а остальным предложить выбор без выбора -забашлять.мрачные барыжные мародёры.
показати весь коментар
18.01.2021 20:06 Відповісти
маловато видать бабулесов на платном тестировании намолотили, интересно вот какое количество украинцев смоется из страны, когда вся эта хрень закончится
показати весь коментар
18.01.2021 21:56 Відповісти
ЗЕмародер на пандемії...
показати весь коментар
18.01.2021 23:05 Відповісти
Где то радостно потирает руки личный лекарь найвеличнішого лідера ********** -Дуремар Пальчевский.
показати весь коментар
19.01.2021 07:56 Відповісти
По среднедневным показателям по сравнению с показателями за декабрь 2020 года, количество тестов полимерной цепной реакции проведенных в государственных лабораторных центрах упало на 45%. Причина проста - отсутствие реактивов для проведения лабораторных исследований. Скрытая причина - лоббирование интересов частных лабораторных центров осуществляющих данное тестирование на платной основе.
( timeZe)
показати весь коментар
19.01.2021 08:50 Відповісти
зная что такое частная медицина в Украине, я бы предпочел государственную вакцинацию.
И дело даже не в деньгах. В частной клинике могут взять деньги как за "американскую" а уколоть неизвестно чем (а возможно и вовсе пустышкой).

И например, где гарантия что в частной клинике выдержаны все условия хранения, и что вакцина уже не размораживалась с -70 градусов. Кто за этим следит ?
показати весь коментар
19.01.2021 10:11 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 