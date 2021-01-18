Шмыгаль анонсировал начало платной вакцинации от COVID-19
Вакцинация от COVID-19 в Украине на коммерческой основе будет проходить параллельно с государственной вакцинацией.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью Интерфакс-Украина.
"Мы являемся участниками всемирной инициативы COVAX, а также обращались ко всем нашим партнерам о необходимости поставки первых партий вакцины как можно скорее. Сейчас могу утверждать, что эти переговоры дали свой результат – у Украины будет вакцина не позднее февраля", – пообещал премьер.
Шмыгаль добавил, что на сегодня есть возможность выбирать из трех вакцин, и скорее всего, в первых партиях будут как раз три разных вакцины.
"Как только вакцины по ускоренной процедуре будут зарегистрированы в Украине, коммерческие предприятия немедленно получат возможность завозить эти вакцины в Украину. Дальше – это уже вопрос к таким компаниям, они также ведут свои переговоры и заключают договоры. Я убежден, что это будут параллельные процессы с государственной вакцинацией", – заявил Шмыгаль, отвечая на вопрос, когда у украинцев будет возможность сделать прививку от COVID-19 на коммерческой основе.
Что касается результатов проверок по возможной подпольной вакцинации от COVID-19, премьер заявил, что правоохранительные органы открыли уголовное производство, ведутся соответствующие следственные действия.
Как сообщалось, на минувшей неделе Кабмин передал закупки вакцин от COVID-19 для Украины британскому закупочному агентству Crown Agents.
Ранее госпредприятие "Медицинские закупки Украины" подписало договор с украинской компанией "Лекхим" на поставку 1,91 млн доз вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech. Руководство госпредприятия пояснило выбор поставщика решением министра здравоохранения Максима Степанова, отметив, что переговоры также велись непосредственно с производителями вакцин.
При этом китайская компания Sinovac полностью не завершила третью фазу клинических испытаний своей вакцины. Согласно результатам клинических испытаний вакцины в Бразилии, ее эффективность составила немногим более 50%.Испытания третьей фазы также продолжаются в Турции.
После этого Степанов признал, что Украина может отказаться от закупки вакцины от COVID-19 производства китайской компании Sinovac Biotech, если ее доказанная эффективность будет менее 70%.
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Кроме того в твоём комментарии ниже, чувствуется отчаяние, вероятно от осознание как тебя кинула зелёная шобла!
Милейший! У Вас не раздвоение случайно?! Вы утверждаете что делят "северные козлы" и тут же утверждаете, что украинцы делятся на "думающих людей " и "зебилов"!!!
Отсюда возможно 2 вывода:
1) Вы сами "северный козел", ну раз у вас "думающие" и "зебилы".
2)У Вас действительно раздвоение, тогда вам к доктору, а не на "Цензоре" умничать.
И что касается меня, как раз меня "зеленая шобла и не кинула!! а на 100% оправдала надежды!! Так как я ожидал от зелени только пинка петрухе.Если бы петруху не сковырнули, то был бы у нас свой порохло.
Завжди були люди які думають мізками і ті яким а какая разніца. І це не ділить їх на сорти. З твоєю хворою уявою баран, пробач, зебаран на сорти тоді можно поділити чоловіків та жінок. Лікуйся, хоча тобі це не допоможе.
Ще раз повторюю-Ви так звані"25% "думаючих"" завдаєте Україні шкоди більше пуйла,тому будете покарані. Правду казали про московських вошей, та київських гнид.Оце ви й є гниди..
Слухай зебіл, це що ж виходить з твоеї логіки. Цик ділить людей на сорти. Нащо вони рахують ті голоси, хто за кого голосував. Швидко пиши своїм слугам уродів, хай відміняють підрахунок голосів на виборах. Та що там рахунок, хай відміняють вибори, навіщо вони потрібні. А краще відмінити взагалі всі цифри. Або залишити тільки 50/50 щоб у зебілам краще жилося.
А знаєш зебіл малорос, чому у тебе підгоріло? Ви зебіли зараз хочете всіх зробити винними у своєму дебелізмі. Мов, живемо в одній країні, тому всі винні, що клоун у владі.
Так ні зебіл, винні саме ви барани, котрі привели Моніку до влади.
Пиши далі зеюіл, що ти ще своему психологу розповідаєш.
Однако на проблему нужно смотреть шире-зеленый сброд всего лишь прилежные ученики, поэтому Ваше предложение должно относится ко всем, вместе с родственниками, без исключения находившимся у руля с 1991г. независимо от названия банды (партии) от которой они рулили,если приглядеться они побывали в каждой банде которая оказывалась сверху.
барыги
ДуремарПальчевский.
( timeZe)
И дело даже не в деньгах. В частной клинике могут взять деньги как за "американскую" а уколоть неизвестно чем (а возможно и вовсе пустышкой).
И например, где гарантия что в частной клинике выдержаны все условия хранения, и что вакцина уже не размораживалась с -70 градусов. Кто за этим следит ?