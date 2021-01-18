"Ощадбанк" начал принимать документы для смены поставщика газа

С 18 января в отделениях государственного "Ощадбанка" начали принимать заявки и документы от бытовых потребителей для заключения договоров на поставку газа с ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины".

Как сообщает пресс-служба банка, подать заявку смогут не только его клиента, а все потребители газа.

Для подачи заявления нужно посетить одно из отделений "Ощадбанка" с необходимым пакетом документов: паспортом, ИНН, документом о праве собственности на жилье и согласием совладельца, если право собственности оформлено на нескольких совладельцев жилья, а также ЭИC-кодом (16-значным персональным газовым номером объекта).

Согласно сообщению, после обработки заявки клиент в течение пяти-семи рабочих дней получит информацию от "ГПК "Нафтогаз Украины" об успешном переходе и дальнейшие инструкции.

Указывается, что проверить статус выполнения заявки на подключение можно на сайте gas.ua, выбрав раздел "Проверить статус заявки" и введя в соответствующем поле свой ЭИC-код.

"Переход к новому поставщику происходит автоматически, оповещать предыдущую газовую компанию о подключении к новому поставщику не нужно. Сразу после завершения перехода клиент будет получать платежки за потребленный газ уже от нового поставщика", – отмечается в сообщении.

При этом в банке подчеркивают, что менять газовое оборудование пне нужно, поставки газа при смене поставщика также не будут приостанавливаться.

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Согласно сообщению, в январе 2020 года цена газа от ГПК "Нафтогаз Украины" в рамках тарифного плана "Месячный" составляет 7,22 грн за кубометр с НДС, без стоимости распределения (доставки).

Как сообщалось, на заседании 18 января Кабинет министров установил предельную цену на газ для населения до конца отопительного сезона на уровне 6,99 грн за кубометр.

Минимальная цена газа для населения с января выросла до 6,99 грн за кубометр (с НДС), тогда как в декабре она составляла 5,95 грн. Максимальная цена достигла 10,8 грн за куб. м, по сравнению с максимальной ценой в 9,05 грн в декабре.

Напомним, с 1 августа в Украине открыт рынок природного газа для бытовых потребителей, что позволяет гражданам самостоятельно выбирать поставщика газа. Отмена регулирования цен на газ для населения предусматривалась программой сотрудничества с МВФ.